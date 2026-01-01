El final explicado de Stranger Things 5: quién murió y qué pasó en la batalla contra Vecna

Netflix comparte el último adelanto del episodio final de Stranger Things Crédito: (Youtube/Netflix Latinoamérica)

El viaje iniciado en Hawkins en 2016 llegó a su fin el 31 de diciembre con el estreno del episodio 8 de Stranger Things 5, titulado “The Rightside Up”.

En un capítulo de dos horas, Netflix cerró una de sus series más emblemáticas con la batalla más grande y compleja de toda la saga, revelaciones sobre el origen del mal y un desenlace marcado por sacrificios, despedidas y un cierre simbólico que remite al comienzo de la historia.

Cómo el equipo llegó al Abismo y el plan final

El episodio retoma la acción sin rodeos. El grupo pone en marcha la Operación habichuela mágica, un plan que consiste en escalar una torre de radio en el Upside Down y esperar a que el Abismo se acerque lo suficiente para atravesar la grieta. El objetivo es permitir que Eleven (Millie Bobby Brown) ingrese a la mente de Vecna, también conocido como Henry Creel (Jamie Campbell Bower), e impedir que fusione ambos mundos.

La batalla final de Stranger Things reunió a todos los personajes en el Abismo para enfrentar a Vecna y al Mind Flayer en la secuencia más ambiciosa de la serie. (Captura: Netflix)

Mientras Hopper (David Harbour) ayuda a Eleven a canalizar sus poderes desde un tanque de agua, ella se une a Kali/Eight (Linnea Berthelsen) y Max (Sadie Sink) para atacar a Henry en su mente.

En paralelo, el resto del equipo —Mike, Will, Dustin, Lucas, Joyce, Steve, Nancy, Jonathan y Robin— se prepara para ingresar al Abismo y rescatar a los niños secuestrados, retenidos por Vecna en el llamado Árbol del dolor.

Quién murió en el final

No todos sobreviven. Hopper mata a varios miembros de la unidad militar conocida como Wolf Pack cuando estos interrumpen la opreación de rescate en el laboratorio de Hawkins, dentro del Upside Down. En ese enfrentamiento, el teniente Akers ejecuta aparentemente a Kali cuando Hopper se niega a revelar el paradero de Eleven.

La muerte de Kali impulsa a Eleven a desatar su furia contra los soldados restantes y obliga a Akers a quitarse la vida.

Eleven y Kali unieron sus capacidades telepáticas para ingresar a la mente de Henry Creel (Captura: Netflix)

La pérdida de Kali se convierte en uno de los golpes emocionales más duros del episodio y refuerza el tono trágico del sacrificio final.

La verdad sobre Vecna y el Mind Flayer

Uno de los grandes misterios de la serie queda aclarado en el episodio 8. A través de recuerdos reprimidos, se revela que, cuando era niño, Henry mató a un científico en el desierto de Nevada y encontró en su maletín una roca con partículas del Mind Flayer, que terminaron poseyéndolo. El científico, moribundo, le advierte: “Te consumirá”.

En el clímax, Will (Noah Schnapp) intenta convencer a Henry de que fue manipulado, que el Mind Flayer lo utilizó como “una vasija más”.

La verdad sobre el origen de Vecna se descubre a través de un recuerdo reprimido ligado a un científico y al Mind Flayer.(Captura: Netflix)

Sin embargo, Vecna rechaza cualquier posibilidad de redención: asegura que eligió unirse al monstruo porque le mostró que el mundo y la humanidad estaban rotos. Según los hermanos Duffer, la serie deja deliberadamente abierta la interpretación sobre cuánto control tuvo el Mind Flayer desde el inicio, aunque Henry muere fiel a esa alianza.

La batalla final en el Abismo

Dentro del Abismo, el grupo descubre que el Árbol del dolor es en realidad el Desollamentes, que despliega ramas como patas de araña. Para derrotar a una criatura de semenjante magnitud, es imprescindible que todos colaboren.

Mientras Eleven combate a Henry dentro del cuerpo del monstruo, el resto del equipo coordina un ataque en varios frentes: Nancy actúa como cebo, Jonathan y Robin atacan desde lo alto con un lanzallamas y rocas, Lucas lanza acelerantes y Mike los enciende con una bengala, mientras Dustin y Steve atacan desde abajo.

La estrategia funciona para debilitar a Vecna. En ese momento, Will logra distraerlo el tiempo suficiente para que Eleven lo empotre contra una aguja que sobresale en el interior del Desollamentes.

El Pain Tree se revela como el Mind Flayer, obligando al grupo a coordinar un ataque en varios frentes para derrotar al monstruo.(Netflix)

El golpe final, sin embargo, lo da Joyce Byers (Winona Ryder), quien decapita a Vecna con un hacha.

“Te metiste con la familia equivocada”, remató al darle los golpes fatales.

El rescate de los niños y el cierre del Upside Down

Con Vecna y el Mind Flayer derrotados, los niños secuestrados —incluidos Holly Wheeler y Derek Turnbow— son rescatados del Abismo y devueltos a sus cuerpos. Cada uno despierta tras expulsar materia oscura, señal de que el vínculo con el Upside Down se ha roto.

La misión final consiste en destruir definitivamente la conexión entre mundos. Hopper y Murray (Brett Gelman) activan una bomba en el Upside Down usando un disco de Prince como temporizador. Cuando la música suena, el wormhole colapsa y el Upside Down queda sellado, poniendo fin a la amenaza interdimensional que persiguió a Hawkins durante cinco temporadas.

Qué pasó con Eleven

Eleven tiene un final ambiguo. Siguiendo un plan ideado por Kali, ella decide quedarse en el Upside Down para evitar que el ejército vuelva a usar su sangre y crear más niños con poderes. Antes de desaparecer, se despide de Mike (Finn Wolfhard) y le pide que ayude a los demás a comprender su elección. La joven parece desvanecerse junto con el colapso del Upside Down.

Eleven decide quedarse en el Upside Down mientras colapsa el agujero de gusano, y se despide de Mike antes de desaparecer.(Netflix)

Dieciocho meses después, durante una última partida de Calabozos y dragones, Mike narra una historia esperanzadora: que Kali creó una ilusión para fingir la muerte de Eleven y que ella logró escapar para vivir en paz en un lugar lejano.

¿Es real esta versión de lo que pasó con Jane? En una entrevista con TUDUM, los Duffer explicaron que el destino real de Eleven queda abierto a la interpretación del público.

El destino de cada personaje principal

El epílogo muestra dónde termina cada integrante del grupo. Mike se convierte en escritor; Will se muda a una gran ciudad y encuentra aceptación; Dustin continúa sus estudios universitarios sin dejar las aventuras con Steve; Lucas y Max siguen juntos como novios.

Por otro lado, Steve se queda en Hawkins como entrenador de béisbol infantil, Robin estudia en Smith College, Nancy deja Emerson para trabajar en el Boston Herald y Jonathan estudia cine en la Universidad de Nueva York.

El episodio final incluye un salto temporal de 18 meses que muestra el futuro de los personajes tras la batalla.(Netflix)

Hopper y Joyce se comprometen y planean mudarse a Montauk, Nueva York, mientras que los Wheeler se recuperan de sus heridas.

La serie concluye como empezó: con un grupo de niños —ahora liderados por Holly— jugando Calabozos y dragones, símbolo el fin de una era y el inicio de otra.