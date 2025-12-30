Por qué la “desintoxicación de dopamina” no funciona y qué recomiendan los expertos

La desintoxicación de dopamina se viraliza en redes sociales pese a la falta de respaldo científico, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La promesa de la “desintoxicación de dopamina” como método para “reiniciar” el cerebro y recuperar la motivación se ha viralizado en redes sociales, especialmente en TikTok. Influencers de diversos países afirman que evitar por un día actividades placenteras como videojuegos, redes sociales o dulces permitiría restaurar la sensibilidad al placer y mejorar el bienestar mental.

Sin embargo, especialistas citados por The Independent advierten que esta tendencia carece de respaldo científico y puede generar expectativas poco realistas sobre el funcionamiento cerebral.

El auge de la supuesta desintoxicación de dopamina se ha visto potenciado por un flujo constante de consejos en internet. Desde el “ayuno de dopamina” hasta propuestas como la “crianza antidopamina” o los viajes sin pantallas ni música, creadores de contenido aseguran que implementar estas estrategias transformó su vínculo con el placer y la motivación.

La vida actual, dominada por estímulos digitales y recompensas inmediatas, ha impulsado a muchas personas a buscar soluciones rápidas frente a la sensación de insensibilidad y apatía que relatan tras el uso intensivo de dispositivos y redes sociales.

Las bases científicas desmienten la posibilidad de una desintoxicación

Especialistas advierten que evitar actividades placenteras por un día no reinicia el cerebro ni mejora la motivación de forma duradera (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación científica contradice la idea de que sea viable “desintoxicarse” de la dopamina. Anastasia Hronis, psicóloga clínica y profesora en la Universidad Tecnológica de Sídney, explicó a The Independent: “La dopamina es un neurotransmisor producido naturalmente y esencial para funciones como la motivación, el placer, el movimiento, la excitación y el sueño”.

La especialista aclaró que, a diferencia de sustancias externas, como el alcohol, que pueden eliminarse mediante una desintoxicación, la dopamina es indispensable para la vida. Hronis afirmó: “Si nos desintoxicáramos completamente de dopamina, no podríamos funcionar, y mucho menos sobrevivir”.

Los métodos promovidos consisten, por lo general, en evitar durante 24 horas actividades que producen placer inmediato, como videojuegos, redes sociales, alimentos azucarados o compras en línea. En ese periodo, muchos describen síntomas como ansiedad, fatiga, irritabilidad, impulsos incómodos o antojos.

Esta incomodidad se interpreta como una señal de “reinicio” cerebral. No obstante, de acuerdo con el análisis de The Independent, la literatura científica no respalda beneficios significativos ni duraderos tras una abstinencia breve.

Los síntomas como ansiedad e irritabilidad tras evitar estímulos placenteros no indican un reinicio cerebral, según la literatura científica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regulación de la dopamina es un proceso complejo, influido por múltiples factores y no se transforma de forma repentina en un solo día. Las investigaciones consultadas señalan que, tras una abstinencia pasajera, los hábitos previos suelen reaparecer si no se modifican de manera sostenida las rutinas.

Estrategias efectivas y alternativas saludables

Frente a la ineficacia de las “desintoxicaciones” exprés, la experta consultada por The Independent recomienda estrategias alternativas para mejorar la relación con el placer y la motivación.

Hronis sugiere sustituir las recompensas inmediatas por actividades que requieren más dedicación, tales como proyectos creativos, ejercicio físico o el aprendizaje de nuevas habilidades, para restaurar gradualmente la sensibilidad al placer.

Expertos recomiendan reemplazar recompensas inmediatas por actividades como ejercicio, creatividad y aprendizaje para restaurar el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, experiencias como la interacción social presencial y escuchar música contribuyen a activar mecanismos de recompensa más saludables. Según la psicóloga, estas prácticas no solo estimulan la dopamina, sino también la liberación de neurotransmisores como la serotonina y la oxitocina, asociados al bienestar.

La popularidad de la tendencia evidencia el deseo generalizado de recuperar la motivación y la capacidad de disfrute en un entorno saturado de estímulos. Aunque el sistema dopaminérgico no puede reiniciarse mediante soluciones rápidas, existen alternativas que ayudan a reconectar con el placer y el bienestar mediante recompensas a largo plazo y actividades significativas.