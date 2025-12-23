Receta de galletas de jengibre navideñas, rápida y fácil

Las galletas de jengibre tienen una larguísima tradición en Europa, en particular en Alemania e Inglaterra, y suelen asociarse con la Navidad desde hace siglos. Su famosa forma de “muñeco” debe mucho a la Reina Isabel I, quien encargaba galletas decoradas a semejanza de sus invitados. Hoy son un clásico que aparece cada diciembre, tanto en las mesas de desayuno como colgadas del arbolito. Con glaseado, caramelos o incluso simplemente espolvoreadas con azúcar, sus variantes son infinitas y se adaptan a todos los gustos.
Receta de galletas de jengibre navideñas
Hacer galletas de jengibre navideñas es mucho más sencillo de lo que parece. Para esta versión rápida y fácil, se utilizarán ingredientes accesibles y pocos pasos, logrando una masa que no necesita enfriarse demasiado y que pronto estará lista para cortar y llevar al horno. Son ideales para quienes quieren una dosis de dulzura y tradición sin complicarse en la cocina ni perder demasiado tiempo.
La masa lleva manteca, azúcar, harina, miel o melaza y, por supuesto, una buena dosis de jengibre y especias como canela y nuez moscada. Se amasa brevemente, se estira, se cortan las figuras y en menos de media hora tus galletas estarán listas para decorar. Perfectas para regalar o disfrutar con un mate o café calentito.
Tiempo de preparación
Esta receta rápida de galletas de jengibre navideñas lleva aproximadamente 45 minutos en total:
- Preparación de la masa: 10 minutos.
- Estirado y corte de las galletas: 10 minutos.
- Horneado: 10 a 12 minutos por tanda.
- Decoración (opcional): 10 a 15 minutos adicionales.
Ingredientes
- 100 g de manteca a temperatura ambiente
- 100 g de azúcar moreno
- 1 huevo grande
- 3 cucharadas de miel o melaza
- 250 g de harina 0000
- 1 y 1/2 cucharadita de jengibre en polvo
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1/2 cucharadita de nuez moscada
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- Azúcar glas y jugo de limón (para el glaseado, opcional)
- Chispas de colores, confites, etc. (para decorar, opcional)
Cómo hacer galletas de jengibre navideñas, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C y cubrir una bandeja con papel manteca.
- Batir la manteca blanda con el azúcar hasta obtener una crema suave.
- Agregar el huevo y la miel (o melaza) y batir hasta integrar.
- Tamizar la harina junto con las especias, el polvo de hornear y la sal.
- Incorporar los ingredientes secos a la mezcla húmeda hasta formar una masa homogénea y blanda.
- Estirar la masa con palo de amasar sobre una superficie ligeramente enharinada, hasta lograr 5 mm de espesor.
- Cortar las galletas con cortantes navideños y disponerlas en la bandeja.
- Hornear de 10 a 12 minutos o hasta que los bordes estén apenas dorados.
- Dejar enfriar sobre una rejilla antes de decorar con el glaseado y las chispas de colores.
- Disfrutar o guardar en un recipiente hermético
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estas cantidades, se obtienen aproximadamente 24 galletitas pequeñas o 12 galletas medianas, dependiendo del cortante.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada galleta (considerando 24 porciones) contiene aproximadamente:
- Calorías: 85
- Grasas: 3 g
- Grasas saturadas: 1.5 g
- Carbohidratos: 14 g
- Azúcares: 6 g
- Proteínas: 1.1 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las galletas de jengibre se conservan perfectamente durante una semana en un recipiente hermético, a temperatura ambiente. También se pueden guardar ya decoradas, aunque el glaseado las mantiene más crocantes los primeros días.