Receta de galletas de jengibre navideñas, rápida y fácil

La receta de galletas de jengibre navideñas ofrece una opción rápida y fácil para disfrutar en familia durante las fiestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las galletas de jengibre tienen una larguísima tradición en Europa, en particular en Alemania e Inglaterra, y suelen asociarse con la Navidad desde hace siglos. Su famosa forma de “muñeco” debe mucho a la Reina Isabel I, quien encargaba galletas decoradas a semejanza de sus invitados. Hoy son un clásico que aparece cada diciembre, tanto en las mesas de desayuno como colgadas del arbolito. Con glaseado, caramelos o incluso simplemente espolvoreadas con azúcar, sus variantes son infinitas y se adaptan a todos los gustos.

Receta de galletas de jengibre navideñas

Hacer galletas de jengibre navideñas es mucho más sencillo de lo que parece. Para esta versión rápida y fácil, se utilizarán ingredientes accesibles y pocos pasos, logrando una masa que no necesita enfriarse demasiado y que pronto estará lista para cortar y llevar al horno. Son ideales para quienes quieren una dosis de dulzura y tradición sin complicarse en la cocina ni perder demasiado tiempo.

La masa lleva manteca, azúcar, harina, miel o melaza y, por supuesto, una buena dosis de jengibre y especias como canela y nuez moscada. Se amasa brevemente, se estira, se cortan las figuras y en menos de media hora tus galletas estarán listas para decorar. Perfectas para regalar o disfrutar con un mate o café calentito.

Las galletas de jengibre, clásicas en la Navidad europea, se preparan en menos de una hora y llenan el hogar de aroma festivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Esta receta rápida de galletas de jengibre navideñas lleva aproximadamente 45 minutos en total:

Preparación de la masa: 10 minutos.

Estirado y corte de las galletas: 10 minutos.

Horneado: 10 a 12 minutos por tanda.

Decoración (opcional): 10 a 15 minutos adicionales.

Ingredientes

100 g de manteca a temperatura ambiente

100 g de azúcar moreno

1 huevo grande

3 cucharadas de miel o melaza

250 g de harina 0000

1 y 1/2 cucharadita de jengibre en polvo

1 cucharadita de canela en polvo

1/2 cucharadita de nuez moscada

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Azúcar glas y jugo de limón (para el glaseado, opcional)

Chispas de colores, confites, etc. (para decorar, opcional)

Cómo hacer galletas de jengibre navideñas, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C y cubrir una bandeja con papel manteca. Batir la manteca blanda con el azúcar hasta obtener una crema suave. Agregar el huevo y la miel (o melaza) y batir hasta integrar. Tamizar la harina junto con las especias, el polvo de hornear y la sal. Incorporar los ingredientes secos a la mezcla húmeda hasta formar una masa homogénea y blanda. Estirar la masa con palo de amasar sobre una superficie ligeramente enharinada, hasta lograr 5 mm de espesor. Cortar las galletas con cortantes navideños y disponerlas en la bandeja. Hornear de 10 a 12 minutos o hasta que los bordes estén apenas dorados. Dejar enfriar sobre una rejilla antes de decorar con el glaseado y las chispas de colores. Disfrutar o guardar en un recipiente hermético

Esta receta de galletas de jengibre rinde aproximadamente 24 unidades pequeñas o 12 medianas, ideales para compartir o regalar (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, se obtienen aproximadamente 24 galletitas pequeñas o 12 galletas medianas, dependiendo del cortante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada galleta (considerando 24 porciones) contiene aproximadamente:

Calorías: 85

Grasas: 3 g

Grasas saturadas: 1.5 g

Carbohidratos: 14 g

Azúcares: 6 g

Proteínas: 1.1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las galletas de jengibre se conservan perfectamente durante una semana en un recipiente hermético, a temperatura ambiente. También se pueden guardar ya decoradas, aunque el glaseado las mantiene más crocantes los primeros días.