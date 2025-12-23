Tendencias

Receta de galletas de jengibre navideñas, rápida y fácil

Clásicas, aromáticas y decorativas, estas galletitas se preparan en menos de una hora y llenan la casa de magia navideña. Una receta simple, ideal para cocinar y disfrutar en familia

La receta de galletas de
La receta de galletas de jengibre navideñas ofrece una opción rápida y fácil para disfrutar en familia durante las fiestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las galletas de jengibre tienen una larguísima tradición en Europa, en particular en Alemania e Inglaterra, y suelen asociarse con la Navidad desde hace siglos. Su famosa forma de “muñeco” debe mucho a la Reina Isabel I, quien encargaba galletas decoradas a semejanza de sus invitados. Hoy son un clásico que aparece cada diciembre, tanto en las mesas de desayuno como colgadas del arbolito. Con glaseado, caramelos o incluso simplemente espolvoreadas con azúcar, sus variantes son infinitas y se adaptan a todos los gustos.

Receta de galletas de jengibre navideñas

Hacer galletas de jengibre navideñas es mucho más sencillo de lo que parece. Para esta versión rápida y fácil, se utilizarán ingredientes accesibles y pocos pasos, logrando una masa que no necesita enfriarse demasiado y que pronto estará lista para cortar y llevar al horno. Son ideales para quienes quieren una dosis de dulzura y tradición sin complicarse en la cocina ni perder demasiado tiempo.

La masa lleva manteca, azúcar, harina, miel o melaza y, por supuesto, una buena dosis de jengibre y especias como canela y nuez moscada. Se amasa brevemente, se estira, se cortan las figuras y en menos de media hora tus galletas estarán listas para decorar. Perfectas para regalar o disfrutar con un mate o café calentito.

Las galletas de jengibre, clásicas
Las galletas de jengibre, clásicas en la Navidad europea, se preparan en menos de una hora y llenan el hogar de aroma festivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Esta receta rápida de galletas de jengibre navideñas lleva aproximadamente 45 minutos en total:

  • Preparación de la masa: 10 minutos.
  • Estirado y corte de las galletas: 10 minutos.
  • Horneado: 10 a 12 minutos por tanda.
  • Decoración (opcional): 10 a 15 minutos adicionales.

Ingredientes

  • 100 g de manteca a temperatura ambiente
  • 100 g de azúcar moreno
  • 1 huevo grande
  • 3 cucharadas de miel o melaza
  • 250 g de harina 0000
  • 1 y 1/2 cucharadita de jengibre en polvo
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1/2 cucharadita de nuez moscada
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • Azúcar glas y jugo de limón (para el glaseado, opcional)
  • Chispas de colores, confites, etc. (para decorar, opcional)

Cómo hacer galletas de jengibre navideñas, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C y cubrir una bandeja con papel manteca.
  2. Batir la manteca blanda con el azúcar hasta obtener una crema suave.
  3. Agregar el huevo y la miel (o melaza) y batir hasta integrar.
  4. Tamizar la harina junto con las especias, el polvo de hornear y la sal.
  5. Incorporar los ingredientes secos a la mezcla húmeda hasta formar una masa homogénea y blanda.
  6. Estirar la masa con palo de amasar sobre una superficie ligeramente enharinada, hasta lograr 5 mm de espesor.
  7. Cortar las galletas con cortantes navideños y disponerlas en la bandeja.
  8. Hornear de 10 a 12 minutos o hasta que los bordes estén apenas dorados.
  9. Dejar enfriar sobre una rejilla antes de decorar con el glaseado y las chispas de colores.
  10. Disfrutar o guardar en un recipiente hermético
Esta receta de galletas de
Esta receta de galletas de jengibre rinde aproximadamente 24 unidades pequeñas o 12 medianas, ideales para compartir o regalar (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, se obtienen aproximadamente 24 galletitas pequeñas o 12 galletas medianas, dependiendo del cortante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada galleta (considerando 24 porciones) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 85
  • Grasas: 3 g
  • Grasas saturadas: 1.5 g
  • Carbohidratos: 14 g
  • Azúcares: 6 g
  • Proteínas: 1.1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las galletas de jengibre se conservan perfectamente durante una semana en un recipiente hermético, a temperatura ambiente. También se pueden guardar ya decoradas, aunque el glaseado las mantiene más crocantes los primeros días.

