Las 9 recetas más emblemáticas de los mercados navideños del mundo

Una guía publicada por Taste Atlas destacó las especialidades dulces y saladas de Alemania, Austria, Croacia y otros países. Una invitación a recrear la tradición desde la cocina

Los aromas dulces y las luces crean una atmósfera única en plazas de toda Europa, invitando a descubrir y saborear recetas típicas de la temporada (Wikipedia)

La temporada navideña convierte las plazas del mundo en escenarios festivos donde los mercados navideños despliegan una oferta gastronómica que atrae tanto a locales como a visitantes. Entre luces, música y aromas característicos, estos mercados se han consolidado como un símbolo de la cultura festiva.

Ahora, según un ranking de Taste Atlas, es posible recrear en casa nueve de sus recetas tradicionales más emblemáticas para revivir esa experiencia desde la cocina.

Desde panes especiados hasta bebidas calientes, cada receta refleja la identidad de su lugar de origen.

1. Nürnberger Lebkuchen – Alemania

Galletas especiadas, símbolo de la Navidad en Núremberg, cuya tradición y sabor se mantienen desde hace siglos en los mercados alemanes (Freepik)

Las Nürnberger Lebkuchen son emblemáticas de la ciudad de Núremberg y destacan entre los clásicos dulces de los mercados navideños alemanes. Se trata de galletas de jengibre enriquecidas con una generosa cantidad de frutos secos y especias aromáticas. La denominación “Nürnberger” está protegida: solo los productos elaborados dentro de los límites de Núremberg pueden llevar este nombre; fuera de la ciudad, simplemente se llaman “lebkuchen”.

Estas galletas, reconocidas por sus intensos aromas a canela, clavo y nuez moscada, forman parte esencial de la tradición navideña de la región.

Ingredientes:

  • 200 g de miel
  • 150 g de azúcar
  • 100 g de mantequilla
  • 400 g de harina
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de canela, ½ de clavo en polvo, ½ de nuez moscada
  • 100 g de avellanas o almendras molidas
  • 100 g de frutas confitadas
  • 1 cucharadita de polvo para hornear

Paso a paso:

  1. Calentar miel, azúcar y mantequilla hasta disolver.
  2. Dejar entibiar y mezclar con harina, huevo, especias, frutos secos, frutas confitadas y polvo para hornear.
  3. Amasar. Estirar y cortar círculos.
  4. Hornear a 180°C por 15 minutos.

2. Germknödel – Austria

Dumpling de levadura relleno de
Dumpling de levadura relleno de mermelada de ciruela y coronado con semillas de amapola, deleite humeante de los puestos invernales austriacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El germknödel es un gran dumpling de masa fermentada al vapor, con un relleno de mermelada de ciruela, conocido como “powidl”. En los mercados navideños austríacos, es común encontrarlo servido de dos formas: la variante tradicional, que se baña con mantequilla derretida y se espolvorea con semillas de amapola molidas y azúcar glass, y la versión moderna, acompañada de salsa de vainilla.

Considerado un clásico reconfortante, este postre es popular por su combinación de texturas y sabores dulces.

Ingredientes:

  • 250 g de harina
  • 15 g de levadura fresca
  • 125 ml de leche
  • 30 g de azúcar
  • 1 huevo
  • 30 g de mantequilla
  • 1 pizca de sal
  • 100 g de mermelada de ciruela (powidl)
  • Semillas de amapola molidas, azúcar glass y mantequilla derretida para servir

Paso a paso:

  1. Mezclar levadura con leche tibia y azúcar.
  2. Unir con harina, huevo, mantequilla y sal.
  3. Dejar levar 1 hora. Tomar porciones, rellenar con mermelada, formar bolas.
  4. Cocer al vapor 20 minutos.
  5. Servir con mantequilla derretida, amapola y azúcar glass.

3. Fritule – Croacia

Frituras esponjosas y dulces, típicas
Frituras esponjosas y dulces, típicas de la festividad croata, reinterpretadas en cada región con distintos ingredientes y texturas (Freepik)

Las fritule son pequeñas frituras dulces de forma redonda, típicas de la temporada navideña y del carnaval en Croacia. La receta básica emplea masa con levadura, aunque existen versiones más rápidas que utilizan polvo de hornear y eliminan el tiempo de fermentación.

Hay también variantes regionales, como las fritule de la isla Brač, que llevan manzana y sémola, así como recetas basadas en masa tipo choux, ofreciendo distintas texturas para todos los gustos.

Ingredientes:

  • 250 g de harina
  • 1 huevo
  • 150 ml de yogur
  • 50 ml de licor (ron o aguardiente)
  • 70 g de azúcar
  • 1 manzana rallada (opcional)
  • Ralladura de limón
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Aceite para freír
  • Azúcar glass para espolvorear

Paso a paso:

  1. Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una masa densa.
  2. Calentar aceite y formar bolitas con la masa, freír hasta dorar.
  3. Escurrir y espolvorear con azúcar glass.

4. Tarte Flambée – Alemania/Francia

Tarta fina y crujiente de
Tarta fina y crujiente de masa, cebolla y panceta, que une la tradición alsaciana y alemana en los puestos navideños compartidos (Adobe Stock)

La tarte flambée, compartida por la tradición de Alsacia y el suroeste de Alemania, es una tarta fina parecida a una pizza, extendida en numerosos mercados de Navidad de ambos países.

Se elabora con masa de pan, fromage blanc, crème fraîche, panceta ahumada y cebolla. Se aromatiza con sal, pimienta y nuez moscada, cocinada hasta que los bordes se doran y la base queda crujiente. Cada región aporta sus matices, pero la esencia del plato perdura.

Ingredientes:

  • 250 g de harina
  • 5 g de levadura seca
  • 150 ml de agua
  • 1 cucharada de aceite
  • 100 g de fromage blanc o queso crema
  • 50 g de crème fraîche
  • 100 g de panceta ahumada
  • 1 cebolla
  • Sal, pimienta, nuez moscada

Paso a paso:

  1. Amasar harina, levadura, agua y aceite.
  2. Dejar levar 30 minutos.
  3. Extender finamente, cubrir con mezcla de fromage blanc y crème fraîche.
  4. Añadir panceta y cebolla en rodajas.
  5. Sazonar y hornear a 250°C hasta dorar.

5. Lángos – Hungría

Pan frito al instante y
Pan frito al instante y servido humeante con coberturas, protagonista indiscutible del ambiente festivo húngaro (Freepik)

En los mercados navideños de Hungría el lángos es un imprescindible: un disco de masa de pan frito, conocido por su textura esponjosa por dentro y crujiente por fuera. Suele servirse recién hecho, cubierto con sal, untado con ajo, mantequilla de ajo, o cubierto con crema agria y queso rallado.

Hay numerosas variantes, entre ellas la receta tradicional, lángos extra suave (con leche y kéfir) y de papa, además de versiones con coberturas como jamón, salchicha o repollo.

Ingredientes:

  • 500 g de harina
  • 25 g de levadura fresca
  • 250 ml de leche
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 cucharadita de sal
  • 2 cucharadas de aceite
  • Aceite para freír
  • Ajo, crema agria y queso rallado para servir

Paso a paso:

  1. Disolver levadura y azúcar en leche tibia.
  2. Mezclar con harina, sal y aceite.
  3. Amasar y dejar levar 1 hora.
  4. Formar discos, freír hasta dorar.
  5. Servir con ajo, crema agria y queso.

6. Kartoffelpuffer – Alemania

Panqueques dorados de papa que,
Panqueques dorados de papa que, con dulce o salado, acompañan la experiencia tradicional de los mercados alemanes (Freepik)

El kartoffelpuffer es un panqueque de papa, habitual en los puestos de los mercados navideños alemanes. Su receta base requiere papas ralladas, cebolla, huevo, harina, sal, pimienta y aceite para freír.

Puede prepararse en diferentes tamaños y enriquecerse con ingredientes como manzana, chucrut o tocino. Tradicionalmente se sirve espolvoreado con canela y azúcar granulada, acompañado de compota de manzana, aunque las versiones saladas con chucrut o crema agria también son populares.

Ingredientes:

  • 500 g de papas
  • 1 cebolla
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de harina
  • Sal y pimienta
  • Aceite para freír
  • Compota de manzana para acompañar

Paso a paso:

  1. Rallar papas y cebolla, escurrir el exceso de agua.
  2. Mezclar con huevo, harina, sal y pimienta.
  3. Formar tortitas y freír hasta dorar.
  4. Servir con compota.

7. Glühwein – Alemania

Vino caliente especiado, infaltable en
Vino caliente especiado, infaltable en cualquier mercado de Navidad y preferido para combatir el frío con aroma a especias (REUTERS/Thomas Escritt)

El glühwein es probablemente la bebida caliente por excelencia de los mercados de Navidad alemanes y la variante más conocida de vino especiado. Este ponche suele prepararse con vino tinto, cítricos, canela, clavo, vainilla y azúcar. Existen también opciones con vino blanco, versiones sin alcohol y una variante histórica de 1834. Suelen servirse en tazas festivas, aportando calidez durante el invierno.

Ingredientes:

  • 1 litro de vino tinto
  • 1 naranja en rodajas
  • 2 ramas de canela
  • 3 clavos de olor
  • 4 cucharadas de azúcar
  • 1 vaina de vainilla

Paso a paso:

  1. Calentar todos los ingredientes en olla sin hervir.
  2. Mantener caliente durante 30 minutos.
  3. Colar y servir en tazas.

8. Stollen – Alemania

Pan rico en frutas secas
Pan rico en frutas secas y especias, imprescindible en la temporada navideña alemana y símbolo inconfundible de la tradición repostera (Adobe Stock)

El stollen es un pan dulce enriquecido con frutas secas y nueces, tradicionalmente asociado a la Navidad alemana pero presente en los mercados durante toda la temporada. De masa suave y rica en mantequilla y huevos, suele especiarse y recubrirse con mantequilla derretida y azúcar en polvo. Hay variantes como el clásico stollen de Dresde, el stollen de mazapán elaborado con diferentes masas, y el mohnstollen, con relleno de semilla de amapola.

Ingredientes:

  • 500 g de harina
  • 120 ml de leche
  • 100 g de azúcar
  • 1 huevo
  • 200 g de mantequilla
  • 1 sobre de levadura seca
  • 200 g de frutas confitadas
  • 100 g de nueces o almendras
  • Ralladura de limón
  • Azúcar en polvo para cubrir

Paso a paso:

  1. Mezclar la levadura con leche tibia y harina.
  2. Agregar azúcar, huevo, mantequilla, frutas, nueces y ralladura.
  3. Amasar y dejar levar.
  4. Formar un pan, hornear a 180°C durante 50 minutos.
  5. Pincelar con mantequilla y espolvorear azúcar en polvo.

9. Waffles/Gaufres – Bélgica

Los gofres en sus variantes
Los gofres en sus variantes más icónicas, herencia belga presente en cada rincón festivo, desde los ligeros de Bruselas hasta los densos de Lieja (Freepik)

En Bélgica, los conocidos internacionalmente como waffles reciben el nombre de “gaufres”. Este dulce existe en múltiples formas: los gaufres ligeros de Bruselas y los densos de Lieja son los más populares en los mercados navideños, aunque también hay variantes flamencas, gaufres con pasas y ron, o calabaza con caramelo y canela. Para disfrutarlos en casa es imprescindible contar con una gofrera adecuada.

Ingredientes (tipo Bruselas):

  • 250 g de harina
  • 2 huevos
  • 375 ml de leche
  • 100 g de mantequilla derretida
  • 50 g de azúcar
  • 1 cucharada de levadura seca
  • 1 pizca de sal
  • Ralladura de limón o vainilla

Paso a paso:

  1. Mezclar todos los ingredientes y dejar reposar la masa 1 hora.
  2. Cocinar porciones en una gofrera caliente hasta que estén dorados y crujientes.
  3. Servir con azúcar glass, chocolate derretido o frutas.

