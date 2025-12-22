La mousse de maracuyá es un postre fácil y rápido que destaca por su textura aireada y sabor exótico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mousse de maracuyá es un postre que, por su textura aireada y el sabor exótico y refrescante, suele resultar ideal para consumir durante todo el año. Una cucharada fría y suave de esta preparación, con el equilibrio justo entre acidez y dulzor, puede transformar cualquier comida en una experiencia especial.

Originaria de la expansión de la técnica francesa de la mousse en Latinoamérica, la mousse de maracuyá aprovecha la abundancia de esta fruta en Brasil, Colombia, Perú y el nordeste argentino para convertirla en la protagonista de postres frescos y livianos.

Tradicionalmente, la mousse se sirve en copas individuales y se decora con semillas de maracuyá o un coulis. Es apta para todo tipo de ocasiones y, gracias a su sencillez, existen numerosas variantes que incorporan licor, yogur, claras batidas o diferentes tipos de crema.

Receta de mousse de maracuyá rápida y fácil

La mousse de maracuyá se prepara mezclando pulpa de maracuyá, leche condensada, crema de leche (nata) y gelatina sin sabor. El resultado es una mousse de textura cremosa y aireada, firme al paladar, sin necesidad de utilizar horno. Esta receta permite un resultado delicioso en cuestión de minutos y requiere solo un breve reposo en heladera para alcanzar la consistencia deseada.

Se recomienda utilizar pulpa fresca o de buena calidad para obtener un sabor auténtico. El dulzor puede ajustarse según la preferencia, añadiendo azúcar si la fruta es particularmente ácida.

Esta receta de mousse de maracuyá aprovecha la abundancia de la fruta en Brasil, Colombia, Perú y el nordeste argentino - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 3 horas (incluido el enfriado)

Preparación de ingredientes y mezcla: 15 minutos

Hidratación y disolución de la gelatina: 5 minutos

Reposo en heladera para tomar cuerpo: 2 horas y 30 minutos

Ingredientes

1 lata de leche condensada (397 g)

1 lata de crema de leche (300 g)

1 taza de pulpa de maracuyá (aprox. 240 ml; fresca o congelada, colada y reservando algunas semillas para decorar)

1 sobre (7 g) de gelatina sin sabor

3 cucharadas de agua (para hidratar la gelatina)

2 cucharadas de azúcar (opcional, según el dulzor de la fruta y la leche condensada)

Semillas o pulpa adicional de maracuyá para decorar (opcional)

Cómo hacer mousse de maracuyá rápida y fácil, paso a paso

Hidratar la gelatina sin sabor en 3 cucharadas de agua fría y dejar reposar durante 2 minutos. Calentar la gelatina hidratada en microondas o a baño María solo hasta disolverla; evitar que hierva. Dejar entibiar. Colocar en una licuadora la leche condensada, la crema de leche y la pulpa de maracuyá (colada), y añadir azúcar en caso de desear un mayor dulzor. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.5- Agregar la gelatina tibia a la mezcla y procesar nuevamente para integrar completamente. Distribuir la mousse en copas individuales, pocillos o una fuente grande. Refrigerar durante al menos 2 horas y media, o hasta que la mousse se encuentre bien firme. Decorar con semillas o pulpa fresca de maracuyá antes de servir.

La mousse de maracuyá se elabora con pulpa de maracuyá, leche condensada, crema de leche y gelatina sin sabor - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades indicadas, se obtienen entre 6 y 8 porciones de mousse de maracuyá.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 260

Grasas: 17 g

Grasas saturadas: 10 g

Carbohidratos: 25 g

Azúcares: 22 g

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La mousse de maracuyá puede conservarse en la heladera, cubierta, hasta 3 días. Se recomienda mantener la preparación tapada para evitar la absorción de otros olores y conservar su frescura.