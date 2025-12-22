Tendencias

Receta de mousse de maracuyá, rápida y fácil

Una preparación cremosa y refrescante transforma cualquier comida en un momento especial con solo unos pocos ingredientes y sin horno

Guardar
La mousse de maracuyá es
La mousse de maracuyá es un postre fácil y rápido que destaca por su textura aireada y sabor exótico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mousse de maracuyá es un postre que, por su textura aireada y el sabor exótico y refrescante, suele resultar ideal para consumir durante todo el año. Una cucharada fría y suave de esta preparación, con el equilibrio justo entre acidez y dulzor, puede transformar cualquier comida en una experiencia especial.

Originaria de la expansión de la técnica francesa de la mousse en Latinoamérica, la mousse de maracuyá aprovecha la abundancia de esta fruta en Brasil, Colombia, Perú y el nordeste argentino para convertirla en la protagonista de postres frescos y livianos.

Tradicionalmente, la mousse se sirve en copas individuales y se decora con semillas de maracuyá o un coulis. Es apta para todo tipo de ocasiones y, gracias a su sencillez, existen numerosas variantes que incorporan licor, yogur, claras batidas o diferentes tipos de crema.

Receta de mousse de maracuyá rápida y fácil

La mousse de maracuyá se prepara mezclando pulpa de maracuyá, leche condensada, crema de leche (nata) y gelatina sin sabor. El resultado es una mousse de textura cremosa y aireada, firme al paladar, sin necesidad de utilizar horno. Esta receta permite un resultado delicioso en cuestión de minutos y requiere solo un breve reposo en heladera para alcanzar la consistencia deseada.

Se recomienda utilizar pulpa fresca o de buena calidad para obtener un sabor auténtico. El dulzor puede ajustarse según la preferencia, añadiendo azúcar si la fruta es particularmente ácida.

Esta receta de mousse de
Esta receta de mousse de maracuyá aprovecha la abundancia de la fruta en Brasil, Colombia, Perú y el nordeste argentino - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 3 horas (incluido el enfriado)

  • Preparación de ingredientes y mezcla: 15 minutos
  • Hidratación y disolución de la gelatina: 5 minutos
  • Reposo en heladera para tomar cuerpo: 2 horas y 30 minutos

Ingredientes

  • 1 lata de leche condensada (397 g)
  • 1 lata de crema de leche (300 g)
  • 1 taza de pulpa de maracuyá (aprox. 240 ml; fresca o congelada, colada y reservando algunas semillas para decorar)
  • 1 sobre (7 g) de gelatina sin sabor
  • 3 cucharadas de agua (para hidratar la gelatina)
  • 2 cucharadas de azúcar (opcional, según el dulzor de la fruta y la leche condensada)
  • Semillas o pulpa adicional de maracuyá para decorar (opcional)

Cómo hacer mousse de maracuyá rápida y fácil, paso a paso

  1. Hidratar la gelatina sin sabor en 3 cucharadas de agua fría y dejar reposar durante 2 minutos.
  2. Calentar la gelatina hidratada en microondas o a baño María solo hasta disolverla; evitar que hierva. Dejar entibiar.
  3. Colocar en una licuadora la leche condensada, la crema de leche y la pulpa de maracuyá (colada), y añadir azúcar en caso de desear un mayor dulzor.
  4. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.5- Agregar la gelatina tibia a la mezcla y procesar nuevamente para integrar completamente.
  5. Distribuir la mousse en copas individuales, pocillos o una fuente grande.
  6. Refrigerar durante al menos 2 horas y media, o hasta que la mousse se encuentre bien firme.
  7. Decorar con semillas o pulpa fresca de maracuyá antes de servir.
La mousse de maracuyá se
La mousse de maracuyá se elabora con pulpa de maracuyá, leche condensada, crema de leche y gelatina sin sabor - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades indicadas, se obtienen entre 6 y 8 porciones de mousse de maracuyá.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 260
  • Grasas: 17 g
  • Grasas saturadas: 10 g
  • Carbohidratos: 25 g
  • Azúcares: 22 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La mousse de maracuyá puede conservarse en la heladera, cubierta, hasta 3 días. Se recomienda mantener la preparación tapada para evitar la absorción de otros olores y conservar su frescura.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas dulcesPostresNewsroom BUERecetas de NavidadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los beneficios inesperados de la natación en aguas frías para las mujeres mayores de 40 años

Aunque la mayoría apuesta por rutinas tradicionales, un reciente estudio británico reveló los asombrosos efectos de la práctica deportiva en ciertas condiciones

Los beneficios inesperados de la

Alisado, coloración y canas: cuáles son las dudas más frecuentes sobre el cuidado del cabello

Los mitos y verdades que escuchan los estilistas en el día a día, con consejos prácticos para mantener la salud del cuero cabelludo en todas las edades

Alisado, coloración y canas: cuáles

5 ideas de decoración navideña minimalista para casas pequeñas

Una selección de propuestas prácticas facilita la integración de detalles festivos en espacios chicos, promoviendo la armonía visual y la expresión personal sin perder el sentido tradicional de la Navidad

5 ideas de decoración navideña

Aprender jugando: un estudio afirma que el entorno es clave en el desarrollo cognitivo infantil

Investigadores españoles demostraron que la variedad de experiencias, el juego y el contacto social estimulan procesos cerebrales fundamentales

Aprender jugando: un estudio afirma

Qué es el lupino, la legumbre olvidada que podría ser el superalimento del futuro

Especialistas la destacan por su alto contenido proteico, aporte de fibra y presencia de compuestos antioxidantes, aunque advierten desafíos que podrían condicionar su incorporación en la dieta cotidiana

Qué es el lupino, la
DEPORTES
La millonaria suma que perderá

La millonaria suma que perderá Anthony Joshua tras vencer por nocaut a Jake Paul en una pelea

El gesto del Cholo Simeone con un periodista tras el triunfo del Atlético de Madrid contra el Girona

Conor McGregor se casó en el Vaticano: la lujosa fiesta en un club de Roma con barra de habanos y fuegos artificiales

Una figura del fútbol jugó un partido con una icónica camiseta de Boca Juniors y causó furor

Dani Alves podría volver a jugar al fútbol profesional tras ser absuelto por un delito de agresión sexual

TELESHOW
Entre luces, Papá Noel y

Entre luces, Papá Noel y villancicos, Luisana Lopilato disfruta de la Navidad junto a su familia en Canadá

Zaira Nara abrió las puertas de su lujoso hogar en Punta del Este: “Mi sueño”

Cathy Fulop habló de Gabriela Sabatini tras su regreso a Buenos Aires: “Cada uno hace lo que puede con su vida”

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron las primeras imágenes de las decoración de su casa en Córdoba

Dos celebraciones y reclamos legales: se reavivó la puja entre Fabián Cubero y Nicole Neumann por la fiesta de Allegra

INFOBAE AMÉRICA

AdP lanza Licitación Pública Internacional

AdP lanza Licitación Pública Internacional para la Adquisición de Fajas de llegada de equipajes para cuatro aeropuertos del país

El cine y las series de 2025: un imbatible top 10, de “Una batalla tras otra” a “Adolescence”

AdP convoca Licitación Pública Internacional para la Rehabilitación del Lado Aire y Optimización del cerco perimétrico del Aeropuerto de Pisco

China impondrá aranceles de hasta 42,7% a productos lácteos de la Unión Europea

El Gobierno de Bolivia logra acuerdos pero se mantiene la tensión por el nuevo precio del combustible