Tendencias

El aroma de la Navidad: por qué los olores despiertan la nostalgia en las Fiestas

Las celebraciones de Fin de Año no solo se viven a través de la vista y el oído. El olfato también actúa como un puente directo hacia recuerdos y afectos de otros tiempos

Guardar
El sentido del olfato es
El sentido del olfato es capaz de activar recuerdos y emociones profundas durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cinco sentidos intervienen en estos meses, época de las fiestas de Fin de Año. La Navidad es la celebración en la que nos sumergimos en los manjares gastronómicos, los fuegos artificiales, los villancicos y las velas que adornan la mesa.

Hay personas que sienten la Navidad solo a través de la vista; otros, la escuchan, pero quienes amamos al sentido del olfato sabemos que es el sentir más profundo, pues está conectado con la memoria y, a diferencia de los otros sentidos, los estímulos odoríferos ingresan al cerebro, lugar donde están los recuerdos, la nostalgia, las emociones, la esperanza y la melancolía.

Cada persona y cada familia cumple con distintos rituales para estas fiestas, y muchas veces más allá de la alegría puede estar presente la nostalgia, (al encontrarnos con lugares vacíos, ellos ya no están sentados pero su olor está presente). La silla puede estar sola, pero el recuerdo persiste. Y es porque en la memoria flota un olor que nos llena el corazón.

Olfato y nostalgia

El 80 por ciento del
El 80 por ciento del sabor percibido en comidas y bebidas proviene del sentido del olfato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes se pensaba que la nostalgia formaba parte de un cuadro depresivo o algún trastorno afectivo, pero hoy se sabe que no es así y que la misma puede desencadenarse por un estímulo externo, y por eso nos ocuparemos, en especial, del olfato y los olores.

Si asociamos nostalgia con olores, aparece un gran protagonista, una estructura cerebral, que se llama hipocampo, que junto con la amígdala cerebral y el hipotálamo forman el sistema límbico.

Es ahí donde se guardan todos los recuerdos y ante la llegada de un estímulo, evocará alguna situación, algún lugar o a algún ser querido.

Este sentido del olfato es tan maravilloso, que se activa sin permiso, sin aviso, y de repente a través de un olor, se atraviesan años, y es en ese momento donde entendemos que los olores son capaces de transformarse en un puente invisible que llega al alma.

Olores como el pan dulce,
Olores como el pan dulce, el mazapán o las velas conectan con la infancia y evocan figuras familiares durante las reuniones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sentido del olfato, es tan antiguo que se lo conoce desde que hay vida en la Tierra, y el hombre sabía lo que pasaba a su alrededor por su postura cuádrupe, y por estar su nariz muy cerca del suelo.

Con los años, adquiere la bipedestación y se aleja, pues adquiere otra postura erguida y es en ese momento donde toman importancia otros sentidos: la vista y la audición. Y pasa entonces el olfato a ser un sentido olvidado, un sentido menor o el menos difundido.

Pero actualmente es protagónico, en la vida diaria, en la cotidianidad.

Cuándo se forma y sus funciones

En la memoria un estímulo
En la memoria un estímulo olfativo puede funcionar como un puente invisible entre el presente y recuerdos significativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante recordar que se forma en las primeras semanas de gestación, y que al nacer el bebé, busca inmediatamente la teta de su madre y lo hace justamente por este maravilloso sentido que lo conduce a encontrar su alimento y protección.

Además, es un sentido que brinda vigilancia, nos alerta y condiciona a una conducta, según lo que estamos percibiendo.

Hay olores agradables y también desagradables y cada uno puede evocarnos diferentes situaciones, por ejemplo, vivir un incendio hará que el olor a quemado dispare una sensación seguramente de temor.

O estar en algún lugar que huela rico desencadenará que permanezcamos tranquilos y quizá nos remita a alguna situación, de ternura.

Este sentido del olfato es totalmente poderoso, mágico y maravilloso y además da el 80 % del sabor: a través de él, apreciamos lo apetitoso o agradable que puede ser una bebida o una comida.

Enfermedades y condiciones que afectan el olfato

El olfato puede alterarse por
El olfato puede alterarse por enfermedades como rinitis alérgica o Alzheimer y por hábitos como el tabaquismo y el vapeo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del genoma humano el sentido del olfato ocupa el 5%, al ser tan valioso, ante cualquier falla debe consultarse, y además recordar que de manera fisiológica comienza a perderse a partir de los 65 años. Hoy por hoy, el cambio climático, la contaminación y las distintas condiciones atmosféricas que estamos atravesando lo modifican.

También distintas enfermedades lo dañan como la rinitis alérgica, la rinosinusitis crónica con poliposis, las diferentes ocupaciones o profesiones que están en contacto con sustancias tóxicas, (expendio de combustible, uso de queratina, pinturas, tinturas, etc.). También profesiones como la Odontología o Bioquímica, pues usan sustancias muy olorosas.

El tabaquismo, el vapeo, o las enfermedades neurocognitivas como el Parkinson o la Enfermedad de Alzheimer son enfermedades y hábitos que lo alteran.

Las familias reviven recuerdos de
Las familias reviven recuerdos de antiguas reuniones por medio de aromas que permanecen en la memoria ligada al sentido del olfato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero volviendo a esta época, de pronto mientras cocinamos y retrocedemos a nuestra infancia recordamos el olor al pan dulce (agua de azahar) o el mazapán de los turrones, los cuales nos llevan a nuestras abuelas o madres. También puede pasar lo mismo con el olor a asado, o el perfume de algún comensal al momento del brindis y del abrazo que nos remonta a un recuerdo, con la sola inhalación.

El olfato es el único sentido capaz de atravesar años, llevarnos a nuestra infancia e incluso romper silencios muy guardados.

Un olor, entonces, nos puede hacer sonreír sin razón, emocionarnos de golpe o llorar sin aviso, y no se trata de debilidad sino de Biología emocional pura.

* La Dra. Stella Maris Cuevas (MN: 81701) es médica otorrinolaringóloga - experta en olfato – alergista, expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA).

Temas Relacionados

AromasOlfatoStella Maris CuevasNostagiaFiestasOloresNarizÚltimas noticiasNavidad 2025 ArgentinaAño NuevoAño Nuevo 2026 Argentina

Últimas Noticias

Moverse todos los días está asociado a un sistema inmune más joven y a un menor riesgo de cáncer

Entre el 26% y el 34% de las muertes oncológicas ligadas a la inflamación podrían evitarse con actividad física suficiente, según un estudio. Los investigadores advierten sobre el impacto del sedentarismo en la salud

Moverse todos los días está

Darío Sztajnszrajber sobre la finitud, el deseo y el amor: cómo usar la filosofía para vivir mejor

En La Fórmula Podcast, el filósofo reflexionó sobre cómo los cambios tecnológicos aceleran nuestras formas de vincularnos y defendió la importancia de frenar para pensar más allá de los mandatos. Planteó que la filosofía permite cuestionar lo que damos por obvio y descubrir zonas dormidas de la propia existencia. Además, habló del desafío de encontrar sentido en un presente cada vez más rápido

Darío Sztajnszrajber sobre la finitud,

Elegir los carbohidratos adecuados puede reducir el riesgo de Alzhéimer y demencia

Más de 200.000 adultos fueron evaluados durante 13 años y los resultados muestran que consumir alimentos de bajo índice glucémico disminuye las probabilidades de desarrollar enfermedades neurodegenerativas

Elegir los carbohidratos adecuados puede

El porvenir de la infancia: desafíos para la salud mental y la protección de los niños

Un balance de fin de año sobre el lugar que ocupan niños y niñas en Argentina, entre violencias persistentes y prácticas de cuidado que sostienen allí donde el sistema no llega

El porvenir de la infancia:

Lele Cristóbal: la visión detrás del boom gastronómico que llegó a las rutas argentinas

El reconocido cocinero participó del ciclo “El Poder de la Innovación Humana” y brindó detalles sobre la “Parada Sanguchera”, un proyecto que desembarcó en las estaciones de servicio de AXION energy y hoy cuenta con más de 150 puntos en el país

Lele Cristóbal: la visión detrás
DEPORTES
El insólito motivo por el

El insólito motivo por el cual despidieron al hijo de Carlo Ancelotti como técnico del Botafogo a cinco meses de haber asumido

Fue Nº 37 del mundo, ganó más de USD 2 millones en premios y sorprendió al retirarse a los 28 años: “No tengo el mismo hambre”

La llamativa teoría detrás de la titularidad de Kylian Mbappé en el Real Madrid ante el modesto Talavera por la Copa del Rey

El emotivo posteo del fisioterapeuta de Franco Colapinto que fue clave en su preparación en la F1

Los escalofriantes detalles del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador: “Fue un ataque dirigido”

TELESHOW
Los productores ejecutivos de Percy

Los productores ejecutivos de Percy Jackson y los dioses del Olimpo hablan de la segunda temporada: “Superó las expectativas”

Mario Pergolini cuestionó el rol de Esteban Lamothe como galán de ficción: “Lindo no sos”

Momi Giardina y La Joaqui se enfrentaron en MasterChef Celebrity: “Hay que ganar no tirándole tierra al otro”

Lissa Vera contó detalles de la escandalosa vuelta de Bandana a los escenarios: “No somos las mismas”

Lola Latorre contó el “problema de millonaria” que sufre: “Me duele en el alma”

INFOBAE AMÉRICA

Ser antisemita es “cool”

Ser antisemita es “cool”

Una por una: todas las medidas del decreto supremo firmado por el presidente de Bolivia

El libro más oportuno del año

James Cameron regresa con un nuevo capítulo de la saga ‘Avatar’: “Una fantasía alegórica más que una historia de ciencia ficción”

La historia de la pena de muerte en Argentina, de la excepcionalidad a la abolición