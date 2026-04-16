Tendencias

Cómo establecer metas realistas permite mantener la motivación en aplicaciones digitales

Un análisis de la Universidad Tecnológica de Sídney revela que el diseño de los objetivos en estos programas influye en el abandono prematuro y la frustración, mientras que hacerlo de manera equilibrada asegura mejores resultados

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un estudio de la Universidad Tecnológica de Sídney revela que las apps de metas rápidas favorecen el abandono precoz de objetivos personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones de metas pueden perder eficacia si los objetivos que proponen a los usuarios son demasiado fáciles o excesivamente difíciles. Así lo revela un estudio de la Universidad Tecnológica de Sídney, uno de los principales centros de investigación en Australia, que señala que solo las metas con un desafío moderado mantienen el interés y el compromiso a largo plazo.

Según los resultados científicos publicados en marzo de 2026 por la Universidad Tecnológica de Sídney, uno de los principales centros de investigación en Australia, las aplicaciones que simplifican en exceso el establecimiento de objetivos personales contribuyen al abandono temprano por parte de la mayoría de los usuarios.

Este fenómeno no se debe únicamente a la falta de voluntad: de acuerdo con un análisis encabezado por el profesor de marketing Jake An, en colaboración con Deakin University, también uno de los principales centros de investigación en Australia, y la Universidad Técnica de Múnich, referente europeo en ingeniería, el diseño de la aplicación y la dificultad de las metas influyen directamente en la motivación y la permanencia en la plataforma.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las aplicaciones de formación de hábitos pierden eficacia cuando los desafíos propuestos son demasiado fáciles o muy difíciles para los usuarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tasas de retención en aplicaciones de finanzas, fitness y educación pueden caer por debajo del 5 % tras un mes de uso, ya que los usuarios tienden a elegir metas que resultan poco motivadoras o imposibles de sostener en el tiempo.

Cómo elegir metas y qué hacen mal las apps populares

El equipo investigador destaca que solo quienes optan por objetivos semanales o mensuales de desafío moderado logran una mayor cantidad de acciones significativas dentro de la app y aumentan la probabilidad de seguir activos tras un año de uso.

Por el contrario, las metas demasiado sencillas o extremadamente ambiciosas suelen traducirse en frustración y abandono, según constata la Universidad Tecnológica de Sídney, uno de los principales centros de investigación en Australia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Solo los objetivos semanales o mensuales con dificultad moderada logran mantener la motivación y el compromiso en apps de bienestar digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un caso práctico dentro del estudio analizó una aplicación australiana de inversión. Aquellos usuarios que fijaron una meta semanal del 15 % de sus ingresos acumularon más dinero tras doce meses.

Por ejemplo, para una persona con ingresos anuales de USD 75.000 (equivalente a USD 1.440 a la semana), ahorrar USD 216 por semana representó un objetivo realista, alineado con la dificultad moderada que identifican los investigadores como la clave del éxito.

La recomendación del equipo es evitar tanto los objetivos triviales como los extremos, y centrarse en metas semanales o mensuales adaptadas a las posibilidades reales de cada usuario. Para los creadores de aplicaciones, se aconseja diseñar herramientas que brinden orientación durante la configuración de metas y que traten este proceso como un acompañamiento, no como un trámite para olvidar luego.

El impacto de las metas en el bienestar digital

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Orientar a los usuarios hacia objetivos de dificultad intermedia resulta clave para avances sostenidos, según expertos en bienestar digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión acelerada de plataformas para finanzas, productividad y educación plantea nuevos riesgos para el bienestar digital de los usuarios, entre ellos la desmotivación o el abandono prematuro.

Investigadores de la Universidad Tecnológica de Sídney, uno de los principales centros de investigación en Australia, advierten que la aparente facilidad de estas aplicaciones puede llevar a ciclos de frustración, en lugar de apoyar cambios sólidos y perdurables.

Como orientación práctica, los expertos subrayan que configurar una meta de manera inteligente favorece la satisfacción progresiva y la continuidad en los hábitos digitales. Un objetivo de desafío moderado es el mejor predictor de éxito a largo plazo y prevención del abandono.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La fijación de metas inteligentes y el diseño cuidadoso de desafíos contribuyen a resultados duraderos y hábitos digitales saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones que simplifican mucho el proceso de establecer objetivos pueden acabar siendo perjudiciales, pues fomentan metas demasiado fáciles o difíciles que no impulsan avances sostenidos.

La Universidad Tecnológica de Sídney demuestra que orientar a los usuarios hacia un reto de dificultad intermedia es fundamental para mantener el interés y lograr resultados duraderos.

Progresar de forma constante requiere estrategias cuidadosas. Quienes eligen metas adecuadas sostienen un avance más estable y consistente frente a aquellos que optan por objetivos poco realistas.

Temas Relacionados

Aplicaciones para Fijar ObjetivosUniversidad Tecnológica de SídneyBienestar DigitalMotivación PersonalNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Descubren cómo el virus del resfriado se refugia en el cuerpo de los niños

Un equipo de la Universidad de San Pablo en Brasil analizó muestras de amígdalas, adenoides y secreciones nasales de casi 300 niños para rastrear la presencia del virus. Por qué los resultados importan en el control de las infecciones respiratorias en la infancia

Descubren cómo el virus del resfriado se refugia en el cuerpo de los niños

El truco para eliminar manchas difíciles del colchón, rápido y fácil

La acumulación de suciedad en la superficie donde se descansa puede afectar la salud y reducir la vida útil de uno de los elementos más importantes del dormitorio. Qué factores provocan la aparición de manchas persistentes y cuál es el error más común al intentar resolverlas

El truco para eliminar manchas difíciles del colchón, rápido y fácil

Cómo el hallazgo de una variante genética en perros Retriever puede beneficiar la salud humana

Un equipo internacional analizó el ADN de canes de Canadá. Por qué los resultados podrían aportar para una mejor comprensión de las enfermedades autoinmunes

Cómo el hallazgo de una variante genética en perros Retriever puede beneficiar la salud humana

Cae la frecuencia sexual en adultos: qué dicen los estudios

Estudios internacionales registran una baja en la frecuencia sexual en adultos y un aumento de la abstinencia en jóvenes en los últimos años. Especialistas advierten que la convivencia, el estrés y los cambios en los hábitos cotidianos influyen en el deseo y la vida íntima

Cae la frecuencia sexual en adultos: qué dicen los estudios

Receta de chauchas fritas con salsa picante, rápida y fácil

Vegetales crocantes y una salsa ardiente para picadas o entradas originales. Un plato simple, ideal para compartir en cualquier reunión y sorprender con sabores intensos

Receta de chauchas fritas con salsa picante, rápida y fácil
DEPORTES
Lionel Scaloni es uno de los candidatos a dirigir al Real Madrid tras el Mundial: los otros nombres que suenan

Lionel Scaloni es uno de los candidatos a dirigir al Real Madrid tras el Mundial: los otros nombres que suenan

El análisis sobre “la batalla entre compañeros de equipo” en la F1 y el caso Colapinto: “Sufrió en el arranque”

La selección argentina Sub 17 se enfrentará a Ecuador por las semifinales del Sudamericano: hora, TV y formaciones

Tigre y San Lorenzo buscarán su primera victoria en la Copa Sudamericana: todo lo que hay que saber

Conmoción en el fútbol por la trágica muerte de un ex arquero campeón con Juventus y Arsenal tras ser arrollado por un tren

TELESHOW
Oriana Sabatini contó de qué se trata su primera novela: un relato fantástico con guiños a su propia vida

Oriana Sabatini contó de qué se trata su primera novela: un relato fantástico con guiños a su propia vida

Las lágrimas de Wanda Nara: la insólita broma que le hizo a su hijo Valentino en complicidad con Martín Migueles

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, contó cómo se enteró de la muerte de su hermano Facundo

El ataque de ira de Furia que sacudió la casa en La cárcel de los gemelos: “Sentite culpable”

Moria Casán dio su versión de la relación de Sofía Gala y Fito Páez: “Está a prueba la pareja”

INFOBAE AMÉRICA

Empresarios del transporte colectivo descartan paro técnico en El Salvador

Empresarios del transporte colectivo descartan paro técnico en El Salvador

Panamá y República Dominicana avanzan en la actualización de acuerdo comercial para ampliar exportaciones

Este estado prohíbe comprar dulces y refrescos con SNAP, el programa de alimentos, y afectará a miles de personas

Chery inicia preventa de la E5 en Colombia: así es la SUV eléctrica desde $74.9 millones

Un popular destino turístico de playa genera alarma tras alerta de EEUU por posibles ataques y secuestros