Un estudio de la Universidad Tecnológica de Sídney revela que las apps de metas rápidas favorecen el abandono precoz de objetivos personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones de metas pueden perder eficacia si los objetivos que proponen a los usuarios son demasiado fáciles o excesivamente difíciles. Así lo revela un estudio de la Universidad Tecnológica de Sídney, uno de los principales centros de investigación en Australia, que señala que solo las metas con un desafío moderado mantienen el interés y el compromiso a largo plazo.

Según los resultados científicos publicados en marzo de 2026 por la Universidad Tecnológica de Sídney, uno de los principales centros de investigación en Australia, las aplicaciones que simplifican en exceso el establecimiento de objetivos personales contribuyen al abandono temprano por parte de la mayoría de los usuarios.

Este fenómeno no se debe únicamente a la falta de voluntad: de acuerdo con un análisis encabezado por el profesor de marketing Jake An, en colaboración con Deakin University, también uno de los principales centros de investigación en Australia, y la Universidad Técnica de Múnich, referente europeo en ingeniería, el diseño de la aplicación y la dificultad de las metas influyen directamente en la motivación y la permanencia en la plataforma.

Las aplicaciones de formación de hábitos pierden eficacia cuando los desafíos propuestos son demasiado fáciles o muy difíciles para los usuarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tasas de retención en aplicaciones de finanzas, fitness y educación pueden caer por debajo del 5 % tras un mes de uso, ya que los usuarios tienden a elegir metas que resultan poco motivadoras o imposibles de sostener en el tiempo.

Cómo elegir metas y qué hacen mal las apps populares

El equipo investigador destaca que solo quienes optan por objetivos semanales o mensuales de desafío moderado logran una mayor cantidad de acciones significativas dentro de la app y aumentan la probabilidad de seguir activos tras un año de uso.

Por el contrario, las metas demasiado sencillas o extremadamente ambiciosas suelen traducirse en frustración y abandono, según constata la Universidad Tecnológica de Sídney, uno de los principales centros de investigación en Australia.

Solo los objetivos semanales o mensuales con dificultad moderada logran mantener la motivación y el compromiso en apps de bienestar digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un caso práctico dentro del estudio analizó una aplicación australiana de inversión. Aquellos usuarios que fijaron una meta semanal del 15 % de sus ingresos acumularon más dinero tras doce meses.

Por ejemplo, para una persona con ingresos anuales de USD 75.000 (equivalente a USD 1.440 a la semana), ahorrar USD 216 por semana representó un objetivo realista, alineado con la dificultad moderada que identifican los investigadores como la clave del éxito.

La recomendación del equipo es evitar tanto los objetivos triviales como los extremos, y centrarse en metas semanales o mensuales adaptadas a las posibilidades reales de cada usuario. Para los creadores de aplicaciones, se aconseja diseñar herramientas que brinden orientación durante la configuración de metas y que traten este proceso como un acompañamiento, no como un trámite para olvidar luego.

El impacto de las metas en el bienestar digital

Orientar a los usuarios hacia objetivos de dificultad intermedia resulta clave para avances sostenidos, según expertos en bienestar digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión acelerada de plataformas para finanzas, productividad y educación plantea nuevos riesgos para el bienestar digital de los usuarios, entre ellos la desmotivación o el abandono prematuro.

Investigadores de la Universidad Tecnológica de Sídney, uno de los principales centros de investigación en Australia, advierten que la aparente facilidad de estas aplicaciones puede llevar a ciclos de frustración, en lugar de apoyar cambios sólidos y perdurables.

Como orientación práctica, los expertos subrayan que configurar una meta de manera inteligente favorece la satisfacción progresiva y la continuidad en los hábitos digitales. Un objetivo de desafío moderado es el mejor predictor de éxito a largo plazo y prevención del abandono.

La fijación de metas inteligentes y el diseño cuidadoso de desafíos contribuyen a resultados duraderos y hábitos digitales saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones que simplifican mucho el proceso de establecer objetivos pueden acabar siendo perjudiciales, pues fomentan metas demasiado fáciles o difíciles que no impulsan avances sostenidos.

La Universidad Tecnológica de Sídney demuestra que orientar a los usuarios hacia un reto de dificultad intermedia es fundamental para mantener el interés y lograr resultados duraderos.

Progresar de forma constante requiere estrategias cuidadosas. Quienes eligen metas adecuadas sostienen un avance más estable y consistente frente a aquellos que optan por objetivos poco realistas.