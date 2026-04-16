Ciencia

Descubren el fósil de un antepasado de los cocodrilos que vivió hace 210 millones de años

Un equipo de la Universidad de Yale identificó en Nuevo México una especie extinta con adaptaciones únicas en el cráneo y la mandíbula

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210 million years ago, Eosphorosuchus lacrimosa (left) is disturbed by Hesperosuchus agilis (right) near a Coelophysis carcass at what will become modern-day Ghost Ranch, New Mexico.
Hace 210 millones de años, Eosphorosuchus lacrimosa y Hesperosuchus agilis compartían el paisaje junto a un Coelophysis en el actual Ghost Ranch, Nuevo México (Julio Lacerda)

La evolución de los primeros parientes de los cocodrilos presenta nuevas aristas tras la identificación de Eosphorosuchus lacrimosa, un depredador terrestre que habitó hace aproximadamente 210 millones de años lo que hoy es el norte de Nuevo México. El hallazgo, realizado por un equipo de la Universidad de Yale, revela que la diversificación ecológica de estos animales comenzó antes de lo que se creía, lo que aporta datos inéditos sobre el surgimiento y la adaptación funcional de estas especies en el periodo Triásico tardío.

El estudio que describe a Eosphorosuchus lacrimosa fue publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B. Los autores destacan que la coexistencia de este nuevo género con especies ya conocidas en el yacimiento de Ghost Ranch muestra la temprana aparición de estrategias especializadas de alimentación en la evolución de los cocodrilos primitivos.

Una mandíbula para triturar: rasgos distintivos de un antiguo depredador

El examen anatómico de Eosphorosuchus lacrimosa demuestra una serie de adaptaciones poco frecuentes entre los primeros crocodilomorfos, el grupo de reptiles que incluye tanto a los cocodrilos actuales como a sus antepasados extintos. Según el artículo científico, la especie presenta un hocico corto y una estructura ósea facial especialmente robusta, lo que sugiere una capacidad de mordida superior a la de sus contemporáneos.

El análisis del cráneo, realizado con escaneos en 3D en la Universidad de Yale, permitió identificar una abertura muy pequeña delante de los ojos, llamada fosa antorbital, y completamente rodeada de hueso. Esta característica, poco común en reptiles de esa época, hacía que la parte frontal de la cabeza fuera especialmente fuerte y aumentaba la potencia de la mordida del animal.

Photographs and anatomical drawings of the skull of Eosphorosuchus lacrimosa, viewed from the right/bottom (a, c) and the top/left (b, d).
Imágenes y esquemas anatómicos muestran el cráneo de Eosphorosuchus lacrimosa desde distintas perspectivas para detallar su estructura (Miranda Margulis-Ohnuma)

El equipo científico señala que la forma y el grosor de ciertos huesos de la cabeza y la mandíbula muestran que este animal tenía músculos muy desarrollados para cerrar la boca con fuerza. Esta construcción, diferente a la de otros parientes antiguos de los cocodrilos, indica que estaba especialmente adaptado para atrapar presas grandes.

El documento también resalta que en el mismo yacimiento se encontraron fósiles de Eosphorosuchus lacrimosa junto a los de Hesperosuchus agilis, otro reptil antiguo de tamaño similar.

Aunque vivieron en el mismo lugar y época, cada uno tenía adaptaciones distintas en el cráneo y la mandíbula, lo que indica que ocupaban diferentes roles en el ecosistema y se especializaban en tipos de alimentación diferentes. Esta convivencia aporta evidencia de que la especialización ecológica en los antepasados de los cocodrilos comenzó muy temprano.

Tecnología y colecciones históricas: el camino hacia una nueva especie

La identificación de Eosphorosuchus lacrimosa se produjo tras un análisis exhaustivo de un fósil recolectado en la excavación de Ghost Ranch en 1948 y conservado durante décadas en el Peabody Museum of Natural History de Yale. De acuerdo con el estudio científico, durante años el ejemplar se consideró parte de la especie Hesperosuchus agilis, pero la revisión mediante tomografía computarizada reveló diferencias significativas en la forma de la cara y la estructura del cráneo.

Imagen de cocodrilos y yacarés en su hábitat acuático. Estos majestuosos reptiles son vitales para el ecosistema y requieren cuidado y protección. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los primeros parientes de los cocodrilos presentaban adaptaciones únicas que anticiparon la diversidad del grupo en la era mesozoica (Imagen ilustrativa Infobae)

El estudio explica que el uso de microtomografías permitió analizar el fósil digitalmente, separando cada hueso y detectando diferencias anatómicas que no se habían reconocido en investigaciones anteriores.

Al comparar los huesos de Eosphorosuchus lacrimosa con los de otras especies, el equipo científico determinó que pertenece a un grupo diferente al de Hesperosuchus agilis y se encuentra cerca del origen de los primeros antepasados de los cocodrilos.

Los autores eligieron el nombre Eosphorosuchus porque hace referencia a Eosphoros, el dios griego del amanecer, para simbolizar el inicio de la diversidad entre los antiguos parientes de los cocodrilos.

El descubrimiento fue posible gracias a la preservación excepcional del yacimiento de Ghost Ranch, donde los restos de ambos animales quedaron enterrados juntos, probablemente por un evento catastrófico como un deslizamiento de tierra o una inundación súbita.

Diversidad funcional y contexto evolutivo: implicaciones del hallazgo

El estudio aporta información sobre cómo evolucionaron los antiguos cocodrilos y sus estrategias de alimentación especializadas (REUTERS/Gaby Oraa)
El estudio aporta información sobre cómo evolucionaron los antiguos cocodrilos y sus estrategias de alimentación especializadas (REUTERS/Gaby Oraa)

El estudio de Eosphorosuchus lacrimosa ofrece claves para comprender la evolución temprana de los cocodrilos y sus parientes. Según el artículo, las adaptaciones anatómicas identificadas muestran que la especialización ecológica surgió antes de lo estimado, en un periodo donde dos grandes linajes de reptiles (los antecesores de cocodrilos y los de aves/dinosaurios) competían por el dominio de los ecosistemas terrestres.

El profesor Bhart-Anjan Bhullar, coautor del estudio y curador del Peabody Museum, explicó en un comunicado oficial de Yale que “durante el Triásico tardío, los cocodrilos eran depredadores rápidos, de cuerpo bajo y fuerte, comparables a un chacal o un zorro grande, mientras que los dinosaurios eran animales esbeltos que caminaban sobre dos patas delgadas”. Estas diferencias funcionales permitieron la convivencia y la diversificación de estrategias de caza entre especies cercanas.

El trabajo destaca que la clasificación de Eosphorosuchus lacrimosa no solo expande el conocimiento sobre la morfología y ecología de los crocodilomorfos, sino que también “demuestra el potencial de las colecciones de museos existentes para seguir revelando nuevos datos sobre la historia de la vida”, según Miranda Margulis-Ohnuma, primera autora del estudio.

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