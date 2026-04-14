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Máxima Zorreguieta deslumbró en la Casa Blanca: el significado del look total orange y sus joyas

La reina de los Países Bajos sorprendió al lucir un vestido diseñado por Claes Iversen y joyas históricas de la realeza neerlandesa. Los detalles del outfit real

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El vestido naranja elegido por Máxima Zorreguieta (junto a Melania Trump) fue un diseño exclusivo de Claes Iversen, confeccionado especialmente para la visita a la Casa Blanca. REUTERS/Kevin Lamarque
El vestido naranja elegido por Máxima Zorreguieta (junto a Melania Trump) fue un diseño exclusivo de Claes Iversen, confeccionado especialmente para la visita a la Casa Blanca. REUTERS/Kevin Lamarque

Máxima Zorreguieta, reina de los Países Bajos, captó la atención en su visita oficial a Estados Unidos con un look “total orange” que rindió homenaje al color nacional neerlandés. La monarca, acompañada por el rey Guillermo Alejandro, participó en una cena en la Casa Blanca junto al presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, tras una agenda que incluyó actividades en Filadelfia y Washington D.C.

Durante la recepción, Máxima eligió un vestido midi naranja de manga francesa, cuello cerrado y efecto drapeado al frente, diseñado por Claes Iversen, una de las firmas de moda de mayor confianza para la reina. La pieza, inédita en su guardarropa, fue complementada con un cinturón a tono que definía la silueta y un clutch naranja, logrando una imagen cohesiva y sofisticada que no pasó inadvertida entre los asistentes.

Las joyas que acompañaron su look pertenecieron a la reina Juliana, abuela del actual monarca neerlandés, y destacan por su valor histórico y simbólico REUTERS/Kevin Lamarque
Las joyas que acompañaron su look pertenecieron a la reina Juliana, abuela del actual monarca neerlandés, y destacan por su valor histórico y simbólico REUTERS/Kevin Lamarque

El conjunto fue realzado por accesorios históricos y de alto valor simbólico. La reina portó un prendedor sobre el hombro derecho con brillantes y piedras anaranjadas, acompañado de pendientes a juego que pertenecieron a la reina Juliana, abuela del actual monarca. Además, sumó varios brazaletes en tonos plateados, completando un estilismo de alta precisión cromática y relevancia patrimonial.

El calzado elegido fueron stilettos marrón de Gianvito Rossi, mientras que su maquillaje se mantuvo en tonos suaves y el cabello suelto con ondas ligeras, resaltando un enfoque elegante pero sobrio. La elección del naranja, asociada históricamente con la Casa de Orange-Nassau, reforzó el mensaje diplomático en una de las visitas más visibles de la agenda real.

El color naranja, emblema de la Casa de Orange-Nassau, fue el protagonista del outfit con el que la reina reafirmó su identidad nacional REUTERS/Kevin Lamarque
El color naranja, emblema de la Casa de Orange-Nassau, fue el protagonista del outfit con el que la reina reafirmó su identidad nacional REUTERS/Kevin Lamarque

La recepción en la Casa Blanca y la agenda diplomática

La noche del lunes, los reyes de los Países Bajos fueron recibidos en la Casa Blanca por Donald Trump y Melania Trump. Como parte del protocolo, ambos monarcas pasaron la noche en la residencia presidencial estadounidense, gesto que fue interpretado como un acto de reciprocidad diplomática tras la estadía de Trump en el palacio Huis ten Bosch durante la cumbre de la OTAN en La Haya en 2025. Según la oficina de prensa neerlandesa, la visita busca reforzar los lazos bilaterales y promover la cooperación entre ambos países.

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, integró la comitiva oficial y sostuvo encuentros orientados a fortalecer la relación transatlántica, aunque no se programó una reunión privada con el presidente estadounidense. El itinerario real continuará en Miami, donde la pareja real mantendrá reuniones con representantes de empresas y comunidades neerlandesas en el sur de Florida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, reciben al rey Guillermo Alejandro y a la reina Máxima de los Países Bajos para una cena en la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 13 de abril de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, reciben al rey Guillermo Alejandro y a la reina Máxima de los Países Bajos para una cena en la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 13 de abril de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

Máxima y la moda circular: antecedentes y elección de diseñadores

Reconocida por su compromiso con la moda circular, Máxima ha apostado reiteradamente por prendas reutilizadas y colaboraciones con diseñadores de renombre. En este caso, eligió una creación inédita de Claes Iversen, consolidando la relación entre la realeza neerlandesa y la alta costura europea. Según la casa de moda, la pieza fue confeccionada exclusivamente para la ocasión, y destaca por la elaboración manual de los detalles drapeados y la selección de textiles ecológicos.

En eventos previos, la reina ha optado por looks de Jan Taminiau y Natan, firmas que marcan tendencia en la escena real europea. La elección de accesorios pertenecientes a la reina Juliana refuerza la continuidad dinástica y el respeto por el patrimonio familiar, elementos que Máxima suele integrar en sus apariciones públicas.

La visita de los reyes de los Países Bajos a Estados Unidos se enmarca en un contexto de tensiones internacionales, en particular por la guerra en Medio Oriente y las discusiones sobre la OTAN. El uso del color naranja en el vestuario de Máxima no solo responde a una preferencia estética, sino que actúa como declaración identitaria y diplomática de la Casa de Orange-Nassau. Según la prensa especializada, la indumentaria de la reina es cuidadosamente seleccionada para transmitir mensajes de cohesión y soberanía nacional en escenarios de alta visibilidad.

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