Vinos bajos en alcohol: guía completa y razones por las que son una opción ideal para el verano

Los vinos bajos en alcohol ganan terreno en Argentina como respuesta a la demanda de opciones más ligeras y saludables (Imagen ilustrativa Infobae)

La dinámica del mundo del vino les exige a las bodegas continuar avanzando, a pesar de la crisis coyuntural que vive la industria en general. Y acá en la Argentina, la situación económica contribuye a complicar más el panorama. El 2025 será recordado como el peor año en término de ventas en el mercado interno. También por el estancamiento de las exportaciones y la caída del consumo interno.

Con la llegada del fin de año y las fiestas, más que renovarse las esperanzas, se acerca la cosecha. Y habrá mucha uva para cosechar. Está claro que muchos racimos quedarán colgados en las plantas, pero todo indica que este “ajuste” derivará en vinos más precisos en todos los segmentos. Habrá una merma en el volumen total de producción respecto de la media. Y si bien esto no será la primera vez que suceda, lo que impactará negativamente será el combo.

Las bodegas deben prepararse para afrontar un 2026 también muy difícil, al menos hasta mediados de año, intentando mirar más allá del “árbol”. Así surgen algunas oportunidades de mercado, atadas a tendencias que se van consolidando. Una de ellas, que crece sostenidamente aunque siga representando un nicho, es la de los vinos “low-cab” o bajos en alcohol y, por ende, bajos en calorías.

La cosecha anticipada permite a los vinos low alcohol conservar acidez, aromas y equilibrio sin procesos artificiales (Freepik)

A diferencia de los vinos desalcoholizados, los vinos “Low Alcohol” alcanzan su menor graduación de manera natural, gracias a una cosecha anticipada que permite conservar acidez, aromas y equilibrio sin recurrir a procesos tecnológicos de extracción.

El resultado son vinos de entre 6 y 9 grados de alcohol, expresivos y equilibrados, que mantienen toda la identidad varietal y la impronta del terroir.

Desde el corazón de la Patagonia, Bodega Del Fin del Mundo se suma a esta movida con sus Fin Del Mundo Low Alcohol. “Con esta línea buscamos acompañar una nueva forma de disfrutar el vino: más liviana, fresca y versátil, pero con el sello patagónico que caracteriza a todos nuestros vinos. Nos entusiasma poder ofrecer una opción naturalmente baja en alcohol, sin procesos artificiales, que refleje la pureza del lugar”, destaca Juliana Del Aguila Eurnekian, presidente de Bodega Del Fin Del Mundo.

El segmento de vinos bajos en alcohol crece al captar consumidores que buscan alternativas más saludables y versátiles en el mercado (Freepik)

Esta nueva tendencia está alineada con un crecimiento global de consumo con opciones de menor graduación alcohólica y estilos más frescos, sin resignar calidad ni identidad de origen. Es justamente lo que buscan las bodegas con estos vinos; respetar el carácter del lugar y, al mismo tiempo, abrir la puerta a una forma más ligera de tomar vinos con menos alcohol y más frescura.

Por su parte, Domaine Bousquet, la bodega orgánica pionera de Gualtallary, presenta su nuevo LO CA Espumante Orgánico. El nombre proviene del juego de palabras en inglés "Low- Calories“, que significa “Bajo en calorías”, y hace referencia a su LO CA condición de bajo en alcohol, bajo en azúcar, vegano, sin gluten, orgánico… y que conserva la frescura natural de la fruta que lo hace ideal para brindar en cualquier momento.

“Desde el 2021 venimos trabajando en vinos bajos en alcohol y para la cosecha 2025 nos propusimos elaborar un espumante que no superara los 8 grados. Así que empezamos con ese proyecto durante el 2024 y a la hora de materializarlo nos despertamos más temprano para cosechar”, explica Rodrigo Serrano Alou, enólogo de Domaine Bousquet.

La cosecha anticipada de uvas es clave para lograr vinos bajos en alcohol, permitiendo conservar acidez y frescura sin recurrir a procesos tecnológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograrlo, las uvas se cosecharon en dos etapas, una primera muy temprana, casi el 15 de enero, y una segunda parte en febrero. Ya con las bases terminadas, buscaron un corte de vino que en la segunda fermentación no superara los 8 grados de alcohol, logrando un espumante con un perfil súper fresco, una boca con mucha energía, mucha acidez y también equilibrado.

Susana Balbo, junto a sus hijos (José y Ana Lovaglio Balbo), fueron pioneros en el mercado interno en este tipo de vinos, al lanzar hace algunos años los Crios línea Sustentia, de bajo en alcohol, destacando el Chardonnay y el Chenin, logrados mediante cosecha temprana para reducir azúcar y calorías, resultando vinos frescos, ligeros y cítricos.

El futuro de los vinos bajos en alcohol

Estos vinos, que nacieron como respuesta a una demanda de opciones más ligeras, saludables y conscientes, tienen futuro, ya que llegaron para quedarse, apropiándose de una porción del mercado que antes no existía, compuesta por consumidores habituales que buscan cuidarse más o al menos de vez en cuando.

Y nuevos consumidores que se suman al vino, porque al fin encuentran en la categoría una alternativa que se adapta a sus preferencias, porque no todos los paladares son igual de exigentes.

Los vinos low alcohol abren nuevas ocasiones de consumo, adaptándose a clericós y cocktails (Imagen ilustrativa Infobae)

Están los que admiran la longevidad y complejidad de los vinos, los que prefieren vinos con más potencia y expresión gracias a sus intensidades y estos nuevos vinos más livianos que buscan ser sumamente bebibles, versátiles y frescos. Esto habla de la versatilidad del vino y de nuevas ocasiones de consumo y nuevas formas de disfrute, más descontracturadas, equilibradas y adaptadas a distintos momentos del día.

Por su frescura y perfil frutado, los vinos “Low Alcohol” pueden servirse bien fríos, acompañar tapeos, ensaladas, sushi o postres livianos, y también son una buena opción para base de cocktails y clericó.

“Cuando decimos ‘naturalmente bajo en alcohol’ (Low Alcohol) nos referimos a que no es un vino desalcoholizado. El bajo alcohol se logra de manera natural, porque la cosecha se hace temprana y el potencial alcohólico de la uva ya es bajo”, explica Juliana Del Aguila Eurnekian.

La tendencia de vinos con menor graduación alcohólica busca responder a consumidores interesados en opciones con menos calorías y un perfil organoléptico equilibrado (Imagen ilustrativa Infobae)

Diciembre también fue el mes en el cual Wines of Argentina (Wofa), entidad responsable de la promoción del Vino Argentino en los mercados mundiales, presentó su plan de acción 2026. El objetivo será reflejar una Argentina vitivinícola más contemporánea y conectada con las audiencias de los distintos continentes.

Desde esta nueva perspectiva, WofA diseñó la campaña digital de fin de año para Brasil y Estados Unidos, con el claim “Write Your Own Rules”, que invita a redescubrir el Vino Argentino flexibilizando las situaciones y los escenarios de consumo.

Con la mirada puesta en 2026, Claudia Piedrahita —vicepresidenta de la institución— expresó: “En los últimos años, el equipo de Wofa ha llevado adelante un esfuerzo sostenido para adaptarse con agilidad y creatividad a un contexto desafiante. Quiero reconocer el esfuerzo de todos por ampliar la mirada, incorporar nuevas perspectivas para abordar los desafíos y construir respuestas innovadoras”. Entre las cuales, los nuevos vinos bajos en alcohol aparecen en un lugar destacado.