Tendencias

Productividad en la era del celular: métodos sencillos para enfocarse y evitar el agotamiento en el trabajo

El médico Sebastián La Rosa analiza en el podcast Tengo un Plan, recomendó estrategias cotidianas para minimizar distracciones, cuidar la energía mental y lograr mayor eficacia en jornadas exigentes. Cómo organizar tareas, limitar el uso digital y apoyarse en el equipo resultan claves para mantener el equilibrio

Guardar
La gestión del tiempo bajo
La gestión del tiempo bajo presión puede aumentar la concentración y el rendimiento, según el especialista en rendimiento cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tener poco tiempo te pone las pilas, te da igual dónde estés, te concentras, trabajas un montón”. Con esta afirmación, Sebastián La Rosa, médico especializado en neurociencia y rendimiento cognitivo, entrevistado en el podcast Tengo un Plan, introduce una visión poco convencional sobre la gestión del tiempo y la productividad.

En una conversación marcada por anécdotas personales y reflexiones directas, La Rosa explora cómo la presión de los plazos, el estrés de los viajes y el uso del móvil influyen en el rendimiento y el bienestar, especialmente para quienes emprenden o lideran proyectos.

La escasez de tiempo como factor productivo

Desde el inicio, La Rosa defiende que la escasez de tiempo puede convertirse en el mejor aliado para la concentración. Además sostiene que la clave está en establecer límites y sumar actividades a la agenda, siempre sin llegar a la saturación.

“Ponerte entrenamiento, ver a tus padres... Sin llegar a sobresaturarte, pero puedes hacer más de lo que crees”, afirma La Rosa. El efecto, según describe, es un “mini estrés” que activa la mente y multiplica la productividad. “Tu cabeza se pone más acelerada y mucho más productivo”, resume.

El concepto de 'mini estrés'
El concepto de 'mini estrés' es clave para activar la mente y aumentar la eficiencia en las tareas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversación adquiere un tono filosófico cuando reflexionan sobre la percepción del tiempo. La Rosa reconoce que, aunque el tiempo parece pasar más rápido, la sensación de haber aprovechado la semana es mayor.

Organización y adaptación en viajes de trabajo

Las experiencias laborales de La Rosa y su equipo, narradas en Tengo un Plan, ilustran cómo el tiempo limitado obliga a una organización precisa y a una adaptación constante. La agenda apretada no impidió que vivieran situaciones inesperadas.

La logística de los viajes, como el traslado de equipos y la coordinación de entrevistas, añade una capa de complejidad. El cansancio acumulado y la falta de sueño se convirtieron en parte del día a día.

Salud física, mental y estrategias para el equilibrio

El ritmo frenético de trabajo y viajes tiene consecuencias directas sobre la salud física y mental. La Rosa comparte cómo el cuerpo termina reflejando el estrés. Reconoce que el exceso de actividades, especialmente en mayo, afectó su capacidad de concentración y ejecución.

El ritmo frenético de trabajo
El ritmo frenético de trabajo y viajes impacta negativamente en la salud física y mental de las personas (Imagen Ilsutrativa Infobae)

En este contexto, la delegación y la automatización emergen como soluciones clave. “Si eres un emprendedor o empresario, tienes que ver también qué cosas puedes delegar y automatizar”, aconseja La Rosa en Tengo un Plan.

Explica que, antes, preparaban todas las entrevistas ellos mismos, pero ahora cuentan con personas que les ayudan en la organización y la búsqueda de información, lo que ha reducido el estrés y mejorado los resultados.

La conversación gira hacia el impacto del celular y la tecnología en la vida diaria y profesional. La Rosa no duda en señalar el principal obstáculo para la atención: “El mayor enemigo lo tenemos delante todo el día, que es el celular”.

Relata cómo ha probado diversas estrategias para limitar su uso, desde aplicaciones que bloquean el acceso a ciertas funciones hasta cajas de seguridad para guardar el dispositivo durante horas.

Priorizar, decir que no y evitar el agotamiento

La simplificación del entorno digital
La simplificación del entorno digital favorece la concentración en actividades que exigen pensamiento estratégico, según La Rosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Rosa destaca la importancia de simplificar el entorno digital para mejorar la concentración, especialmente en tareas que requieren pensamiento estratégico: “Cuanto más sencillo, mejor. Es decir, si te pones a trabajar con una libreta, mucho mejor. Y sobre todo emprendedores o emprendedoras, que es una tarea de pensar, de estrategia, no hace falta un ordenador”.

A lo largo de la charla, La Rosa advierte sobre los riesgos de comprometerse con proyectos a largo plazo sin margen para el descanso: “Hay que tener cuidado con eso y saber decir que no”.

El aprendizaje, según La Rosa, pasa por reconocer los límites personales y apoyarse en un equipo: “Nos hemos dado cuenta de que nos estresamos menos y las entrevistas salen mejor.” La experiencia acumulada en viajes, eventos y grabaciones les ha enseñado que la clave está en delegar, automatizar y estructurar el trabajo para evitar el agotamiento.

La conversación en Tengo un Plan muestra que la gestión del tiempo, la tecnología y el estrés son desafíos constantes para quienes emprenden. Aprender a delegar y confiar en el equipo permite reducir la presión y alcanzar mejores resultados en el trabajo diario.

Temas Relacionados

Gestión del tiempoProductividadEstrés laboralEmprendedoresSalud mentalTengo un PlanNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

COVID prolongado: nuevos datos científicos muestran por qué pueden persistir secuelas de la infección

Un estudio de especialistas de la Universidad de Yale subrayó que comprender los síndromes posinfecciosos ayudará a desarrollar terapias más eficaces

COVID prolongado: nuevos datos científicos

Receta de tomates rellenos con atún y arroz, rápida y fácil

Una opción fresca y sencilla: vegetales rellenos, perfectos para una comida ligera

Receta de tomates rellenos con

Astrónomos crearon un inédito mapa del límite exterior del Sol

Se trata de un estudio realizado por expertos del Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsonian. Qué revelan estos datos

Astrónomos crearon un inédito mapa

La NASA perdió contacto con una de sus naves más importantes en Marte

El silencio inesperado de MAVEN inquieta a la agencia espacial. La sonda, que reveló secretos fundamentales sobre la atmósfera marciana, dejó de comunicarse tras una maniobra habitual en órbita del planeta rojo

La NASA perdió contacto con

¿Para qué sirve poner papel aluminio en la escoba?

Su utilización es una práctica más común de lo que se cree, ya que facilita la recolección de polvo y residuos finos durante las tareas domésticas

¿Para qué sirve poner papel
DEPORTES
Tras un nuevo salto en

Tras un nuevo salto en el ranking, Luisina Giovannini tendrá su bautismo en un Grand Slam: “Me cambió todo en una semana”

El renacer de Federico Gómez, entre la sonrisa de fin de año y las batallas internas: “Callarme me estaba haciendo peor”

Crece el escándalo en Camerún: acusan a Samuel Eto’o de no convocar a una de las figuras para que no supere su récord de goles

La joya del fútbol argentino que le cumplió el sueño a su mamá y le compró una casa: “Esta es apenas una pequeña muestra”

Una figura de Uruguay reveló cuándo fue el “quiebre” de la relación entre el plantel y Marcelo Bielsa: “Eso te mata”

TELESHOW
Con humor y emoción, Bautista

Con humor y emoción, Bautista Mascia recordó el aniversario de su ingreso a Gran Hermano

Quién sería el nuevo amor de Luli Fernández: los indicios que la vinculan con un productor agropecuario

Una joven fue a Ahora Caigo, puso a prueba el paladar de Darío Barassi y lo dejó sin palabras

Nicole Neumann sorprendió con las travesuras de Cruz en su hogar: “Tranqui el bebé”

Nequi Galotti se sometió a una cirugía y contó el motivo de la decisión: “Abrazar mi autenticidad”

INFOBAE AMÉRICA

Paraguay llamó a respetar la

Paraguay llamó a respetar la voluntad del electorado hondureño ante la demora del CNE en proclamar un ganador

El saldo de la invasión rusa en Ucrania: casi 700 niños muertos y más de 19.000 deportados

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

Zelensky confirmó que está evaluando la propuesta de garantías de seguridad para Ucrania enviada por EEUU en el marco del plan de paz