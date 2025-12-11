Productividad en la era del celular: métodos sencillos para enfocarse y evitar el agotamiento en el trabajo

La gestión del tiempo bajo presión puede aumentar la concentración y el rendimiento, según el especialista en rendimiento cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tener poco tiempo te pone las pilas, te da igual dónde estés, te concentras, trabajas un montón”. Con esta afirmación, Sebastián La Rosa, médico especializado en neurociencia y rendimiento cognitivo, entrevistado en el podcast Tengo un Plan, introduce una visión poco convencional sobre la gestión del tiempo y la productividad.

En una conversación marcada por anécdotas personales y reflexiones directas, La Rosa explora cómo la presión de los plazos, el estrés de los viajes y el uso del móvil influyen en el rendimiento y el bienestar, especialmente para quienes emprenden o lideran proyectos.

La escasez de tiempo como factor productivo

Desde el inicio, La Rosa defiende que la escasez de tiempo puede convertirse en el mejor aliado para la concentración. Además sostiene que la clave está en establecer límites y sumar actividades a la agenda, siempre sin llegar a la saturación.

“Ponerte entrenamiento, ver a tus padres... Sin llegar a sobresaturarte, pero puedes hacer más de lo que crees”, afirma La Rosa. El efecto, según describe, es un “mini estrés” que activa la mente y multiplica la productividad. “Tu cabeza se pone más acelerada y mucho más productivo”, resume.

El concepto de 'mini estrés' es clave para activar la mente y aumentar la eficiencia en las tareas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversación adquiere un tono filosófico cuando reflexionan sobre la percepción del tiempo. La Rosa reconoce que, aunque el tiempo parece pasar más rápido, la sensación de haber aprovechado la semana es mayor.

Organización y adaptación en viajes de trabajo

Las experiencias laborales de La Rosa y su equipo, narradas en Tengo un Plan, ilustran cómo el tiempo limitado obliga a una organización precisa y a una adaptación constante. La agenda apretada no impidió que vivieran situaciones inesperadas.

La logística de los viajes, como el traslado de equipos y la coordinación de entrevistas, añade una capa de complejidad. El cansancio acumulado y la falta de sueño se convirtieron en parte del día a día.

Salud física, mental y estrategias para el equilibrio

El ritmo frenético de trabajo y viajes tiene consecuencias directas sobre la salud física y mental. La Rosa comparte cómo el cuerpo termina reflejando el estrés. Reconoce que el exceso de actividades, especialmente en mayo, afectó su capacidad de concentración y ejecución.

El ritmo frenético de trabajo y viajes impacta negativamente en la salud física y mental de las personas (Imagen Ilsutrativa Infobae)

En este contexto, la delegación y la automatización emergen como soluciones clave. “Si eres un emprendedor o empresario, tienes que ver también qué cosas puedes delegar y automatizar”, aconseja La Rosa en Tengo un Plan.

Explica que, antes, preparaban todas las entrevistas ellos mismos, pero ahora cuentan con personas que les ayudan en la organización y la búsqueda de información, lo que ha reducido el estrés y mejorado los resultados.

La conversación gira hacia el impacto del celular y la tecnología en la vida diaria y profesional. La Rosa no duda en señalar el principal obstáculo para la atención: “El mayor enemigo lo tenemos delante todo el día, que es el celular”.

Relata cómo ha probado diversas estrategias para limitar su uso, desde aplicaciones que bloquean el acceso a ciertas funciones hasta cajas de seguridad para guardar el dispositivo durante horas.

Priorizar, decir que no y evitar el agotamiento

La simplificación del entorno digital favorece la concentración en actividades que exigen pensamiento estratégico, según La Rosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Rosa destaca la importancia de simplificar el entorno digital para mejorar la concentración, especialmente en tareas que requieren pensamiento estratégico: “Cuanto más sencillo, mejor. Es decir, si te pones a trabajar con una libreta, mucho mejor. Y sobre todo emprendedores o emprendedoras, que es una tarea de pensar, de estrategia, no hace falta un ordenador”.

A lo largo de la charla, La Rosa advierte sobre los riesgos de comprometerse con proyectos a largo plazo sin margen para el descanso: “Hay que tener cuidado con eso y saber decir que no”.

El aprendizaje, según La Rosa, pasa por reconocer los límites personales y apoyarse en un equipo: “Nos hemos dado cuenta de que nos estresamos menos y las entrevistas salen mejor.” La experiencia acumulada en viajes, eventos y grabaciones les ha enseñado que la clave está en delegar, automatizar y estructurar el trabajo para evitar el agotamiento.

La conversación en Tengo un Plan muestra que la gestión del tiempo, la tecnología y el estrés son desafíos constantes para quienes emprenden. Aprender a delegar y confiar en el equipo permite reducir la presión y alcanzar mejores resultados en el trabajo diario.