De París a Dubái: los 10 mejores museos del mundo, según Time Out

Los museos permiten comprender civilizaciones antiguas, admirar creaciones emblemáticas y conocer avances tecnológicos que delinean el futuro

El mundo posee una riqueza incalculable en su patrimonio histórico, artístico y científico, atesorada en museos que trascienden la mera exhibición de objetos. Visitar estos espacios permite comprender civilizaciones antiguas, admirar las creaciones más emblemáticas de la humanidad y asomarse a los avances tecnológicos que delinean el futuro. Desde París hasta Dubái, la experiencia de recorrerlos transforma la percepción del pasado y del porvenir.

La prestigiosa revista Time Out seleccionó los museos que toda persona debería conocer al menos una vez en su vida. En la lista conviven instituciones reconocidas por sus colecciones monumentales, centros innovadores que apuestan por la ciencia y museos que combinan arquitectura, arte y tecnología para estimular la imaginación.

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1. El Louvre, Francia

El Louvre en París alberga más de 35.000 obras en un antiguo palacio real, destacando piezas icónicas como la Mona Lisa y la Venus de Milo (Foto AP/Thomas Padilla)

Ubicado en París, el Louvre es mucho más que una postal de la capital francesa: alberga más de 35.000 obras en un antiguo palacio real. Este museo destaca por reunir piezas icónicas como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia.

La distribución de sus salas permite descubrir desde esculturas detalladas en el Ala Richelieu hasta tesoros del Antiguo Egipto en la sección de Antigüedades. Además, la pirámide de cristal en la entrada se convirtió en uno de los símbolos arquitectónicos de la ciudad.

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2. Grand Egyptian Museum, Egipto

El Grand Egyptian Museum cerca de las pirámides de Giza es el mayor museo de arqueología del mundo, con más de 100.000 artefactos faraónicos (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

El Grand Egyptian Museum en las cercanías de las pirámides de Giza impresiona por su magnitud y modernidad. Es el mayor museo de arqueología del mundo, con más de 100.000 artefactos provenientes de la civilización faraónica.

Su apertura total tuvo lugar a fines de 2025, ofreciendo una exhibición única de la Colección de Tutankamón con más de 5.000 objetos nunca antes reunidos en un mismo espacio. Destacan también las barcas de Jufu, consideradas las embarcaciones de madera más antiguas, la Gran Escalinata flanqueada por representaciones de dioses egipcios y la imponente estatua de Ramsés II.

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3. The MET, Estados Unidos

El MET en Nueva York se extiende en casi 200.000 metros cuadrados y resguarda una de las colecciones artísticas más vastas del planeta (REUTERS/Jeenah Moon)

En Nueva York, el Metropolitan Museum of Art, conocido como The MET, se extiende en un espacio de casi 200.000 metros cuadrados y resguarda una de las colecciones artísticas más vastas del planeta. Allí conviven obras maestras de distintas épocas y estilos, desde los grandes maestros europeos hasta artistas contemporáneos.

Entre las piezas más celebradas se encuentran los Nenúfares de Monet, el Autorretrato con sombrero de paja de Van Gogh y el Templo de Dendur, un auténtico monumento egipcio. Durante el verano, la terraza Cantor ofrece vistas panorámicas sobre Central Park.

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4. Museo Nacional del Prado, España

El Museo del Prado en Madrid exhibe trabajos de Velázquez, Goya y El Greco, además de maestros flamencos e italianos como Raphael y Tiziano (MUSEO DEL PRADO)

El Museo del Prado, en Madrid, constituye el corazón del llamado Triángulo del Arte de la ciudad. Sus salas exhiben los trabajos de figuras esenciales de la historia del arte español como Velázquez, Goya y El Greco, junto a colecciones de maestros flamencos e italianos como Raphael, Tiziano y Brueghel.

El edificio, parte de un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, invita a recorrer obras como El jardín de las delicias de El Bosco, que despliega en cinco paneles una visión fascinante del Edén, la vida terrenal y el infierno.

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5. Rijksmuseum, Países Bajos

El Rijksmuseum de Ámsterdam destaca por su arquitectura monumental y la Galería de Honor, donde se presenta la Ronda de noche de Rembrandt (EFE/EPA/DINGENA MOL)

Ámsterdam alberga el Rijksmuseum, donde la arquitectura monumental rivaliza con la calidad de las piezas expuestas. Su Galería de Honor presenta la legendaria Ronda de noche de Rembrandt, rodeada de ejemplos sobresalientes del Siglo de Oro holandés.

También se exhiben obras de Vermeer y vitrales coloridos en el Gran Salón. Un rincón destacado es la Biblioteca Cuypers y su diseño neogótico, que resguarda los libros de arte más antiguos del país.

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6. Natural History Museum, Reino Unido

El Natural History Museum de Londres alberga desde fósiles de dinosaurios hasta minerales, meteoritos y el esqueleto de ballena azul llamado Hope (REUTERS/Dylan Martinez)

El Natural History Museum de Londres combina una arquitectura románica impactante con una colección que abarca desde fósiles de dinosaurios hasta minerales y meteoritos. El vestíbulo principal, conocido como Hintze Hall, presenta el esqueleto de ballena azul llamado Hope.

Las galerías temáticas exploran la zoología, botánica y paleontología, e incluyen una roca lunar, un simulador de terremotos y la primera edición de “El origen de las especies” de Charles Darwin. El espacio dedicado a los dinosaurios resulta especialmente atractivo para el público familiar.

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7. Mausoleum Site Museum of Emperor Qin Shi Huang, China

El Mausoleum Site Museum of Emperor Qin Shi Huang en Xi’an exhibe miles de Guerreros de Terracota alineados en fosas, declarados Patrimonio de la Humanidad (REUTERS/Andrew Yates)

En Xi’an se encuentra el Mausoleum Site Museum of Emperor Qin Shi Huang, famoso por los Guerreros de Terracota. Este complejo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO exhibe miles de esculturas alineadas en fosas, representando soldados, caballos y oficiales en formación militar.

Los visitantes pueden apreciar la minuciosidad con la que fueron modeladas estas figuras, así como conocer la historia de su descubrimiento a través de exposiciones interactivas.

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8. Kennedy Space Center Visitor Complex, Estados Unidos

El Kennedy Space Center en Florida invita a recorrer cohetes como el Saturno V, observar el transbordador Atlantis y conocer astronautas en persona (Pexels)

En Florida, el Kennedy Space Center Visitor Complex permite adentrarse en la historia y el presente de la exploración espacial. Este centro de la NASA invita a recorrer cohetes históricos como el Saturno V, observar el transbordador Atlantis y conocer astronautas en persona.

Los niños pueden experimentar un lanzamiento simulado y aprender sobre futuros viajes a Marte, mientras los adultos exploran los detalles de las misiones Apolo.

9. Vatican Museums, Vaticano

Los Museos Vaticanos reúnen tapices, esculturas y la célebre Capilla Sixtina, donde destacan frescos de Miguel Ángel, símbolo del arte mundial (Grosby)

Los Museos Vaticanos contienen una de las colecciones de arte más extraordinarias del mundo, desde tapices y esculturas renacentistas hasta la célebre Capilla Sixtina. Entre las salas imperdibles figuran la Sala de Rafael, el Patio Octogonal y la Galería de los Mapas.

La Capilla Sixtina destaca por sus frescos, entre los que sobresalen “La creación de Adán” y “El juicio final” de Miguel Ángel. La fotografía está prohibida en este espacio sagrado, lo que preserva la atmósfera de respeto y asombro.

10. Museum of the Future, Emiratos Árabes Unidos

El Museum of the Future en Dubái explora inteligencia artificial, viajes espaciales y salud mediante experiencias interactivas de realidad mixta y robots (Dubai Future Foundation/Handout via REUTERS)

En Dubái, el Museum of the Future rompe con el enfoque tradicional al centrarse en la innovación y los avances de la humanidad. Su estructura en forma de óvalo es tan llamativa como sus contenidos, que exploran temas como la inteligencia artificial, los viajes espaciales, la salud y el transporte mediante experiencias interactivas de realidad mixta.

Los visitantes pueden recorrer una selva amazónica virtual, probar comida impresa en 3D y conocer simulaciones de gravedad cero, acompañados de robots y hologramas que representan el futuro próximo.