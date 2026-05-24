Rodrigo De Paul cumple años: los 10 looks más extravagantes del futbolista de la Selección Argentina

Rodrigo De Paul se ha convertido en un referente de estilo dentro y fuera de la cancha

La llegada de Rodrigo De Paul a una concentración de la Selección Argentina, a una práctica del Atlético de Madrid o directamente a un partido de fútbol nunca pasa inadvertida. Nacido el 24 de mayo de 1994 en Sarandí, el mediocampista y fiel amigo de Lionel Messi logró convertir los pasillos de estadios y hoteles en verdaderos desfiles de moda. En el marco de su cumpleaños número 32, repasamos los diez atuendos más audaces y disruptivos con los que supo marcar tendencia, tanto en la cancha como fuera de ella. Sin dudas, el “estilo De Paul” se consolidó como un fenómeno que trasciende el fútbol y redefine el vínculo entre deporte y moda.

El equilibrio de las proporciones: cuero cropped y cargo XXL

El look con campera de cuero cropped y pantalón cargo XXL es uno de los más recordados

Uno de los looks más recordados del “Motorcito” se vio en una de sus llegadas a la concentración de la Selección. El ex Racing eligió una campera de cuero corta y ajustada, sobre una remera blanca clásica de cuello redondo, combinada con pantalones parachute oversize de algodón pesado y zapatillas chunky.

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El corte de la campera a la cintura resaltó las piernas y dio estructura, mientras que la prenda inferior aportó volumen y movimiento. El brillo sutil del cuero, la opacidad del pantalón y la suavidad de la remera construyeron un conjunto monocromático que nunca resulta monótono. La cadena dorada y los aros completaron el look con un toque de sofisticación urbana.

Blokecore y gorpcore junto a Tini Stoessel

El estilo blokecore y gorpcore se evidenció en su aparición junto a Tini Stoessel

En una imagen que encendió las redes sociales, el mediocampista del equipo que dirige Diego “Cholo” Simeone apareció junto a su pareja Tini Stoessel luciendo una camiseta oversize azul marino con rayas blancas, sudadera gris claro debajo y gorro de lana negro. El look sumó anillos y tatuajes, reforzando su identidad visual.

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Tini aportó una chaqueta de piel sintética con ribete marrón y maquillaje natural, logrando una fusión de estilos donde el streetwear y la moda urbana se potencian. La paleta de colores oscuros contrastó con los detalles del interior del vehículo en el que viajan, generando una composición visual atractiva.

Uniforme con marca personal: Atlético de Madrid y “samurai hair”

De Paul adapta el uniforme del Atlético de Madrid a su sello personal con peinados y piercings

Durante los entrenamientos con el Atlético de Madrid, De Paul adapta el uniforme oficial a su estilo. Lleva un buzo de entrenamiento azul turquesa con medio cierre, short gris topo y medias blancas arrugadas a la altura del tobillo.

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Pero uno de esos tantos días sorprendió al aparecer con un peinado top knot -que despeja el rostro y suma carácter- diferenciándolo del resto del plantel. El rodete alto, los tatuajes al descubierto y un piercing discreto en la oreja aportaron sello propio al código deportivo.

Sastrería urbana y bolso pixel junto a Messi

Una junto Lionel Messi, donde mezcló normcore clásico con sastrería urbana y accesorios de lujo (Instagram)

En una de sus tantas imágenes al lado de Messi, De Paul fusionó una remera blanca básica, pantalón de vestir oversize y un bolso Keepall de Louis Vuitton con motivo pixelado multicolor. La gorra azul marino hacia atrás y las zapatillas blancas de perfil bajo cerraron un conjunto que dialoga con el normcore clásico del 10.

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El contraste entre estilos y la elección de accesorios de lujo convirtió la escena en un duelo silencioso de filosofías de moda dentro del fútbol argentino.

Maximalismo de lujo: Off-White y accesorios premium

El maximalismo de lujo se reflejó en conjuntos de Off-White y colaboraciones exclusivas

Para un viaje de concentración, el número 7 de la Albiceleste apostó por un conjunto inspirado en la NBA, firmado por Off-White. Jersey y short XXL en blanco y rojo, bolso Louis Vuitton x Supreme cruzado al hombro y valija Rimowa de aluminio en mano.

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Las zapatillas chunky y la gorra trucker reforzaron la impronta maximalista y el lujo urbano, mientras que la cadena dorada y el reloj aportaron un destello de exclusividad. La combinación de prendas oversized y accesorios de alta gama elevó el outfit a categoría de culto para el streetwear internacional.

Cornrows y bolso de Pharrell Williams para Louis Vuitton

Su llegada a Ezeiza con trenzas cornrows y bolso de Pharrell Williams fue un momento viral (Instagram)

Uno de los momentos más virales fue su llegada a Ezeiza con trenzas cornrows y un bolso Speedy de edición limitada diseñado por Pharrell Williams para Louis Vuitton. El pantalón patchwork de denim en azul y celeste y la musculosa blanca ajustada completaron un look de alto impacto.

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La combinación de peinado, prendas funcionales y accesorios exclusivos consolidó a De Paul como referente de la moda global.

Nostalgia Y2K: denim deconstruido y jersey cropped

La nostalgia Y2K apareció en looks con denim deconstruido y camisetas cropped

El guiño a los años 2000 se expresa en otro look viral, donde De Paul posó con una camiseta de Dsquared2 marrón, acortada de modo que dejó ver la banda elástica de la ropa interior, junto a un jean baggy de tiro medio-bajo con paneles y cierres expuestos.

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La gorra hacia atrás, las zapatillas skater y la cadena dorada completaron un conjunto que celebró la nostalgia Y2K desde una mirada contemporánea. El éxito del outfit radicó en la paleta cromática cohesionada y el equilibrio entre piezas voluminosas y detalles de lujo.

Color y contraste: Balenciaga, layering y valija verde

Balenciaga, superposiciones y valijas de color conformaron apuestas de alto impacto visual (Instagram)

En una de sus llegadas al predio Lionel Messi de la AFA, De Paul llevó el maximalismo urbano al extremo con un jersey Balenciaga rojo universitario superpuesto sobre mangas largas negras, pantalón jogging XXL y una valija Louis Vuitton verde esmeralda.

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El contraste cromático entre el rojo y el verde, junto al bolso negro y las zapatillas con detalles celestes, generó un impacto visual inmediato. La superposición de prendas y el uso estratégico de accesorios convirtieron el look en una declaración de actitud y riesgo estilístico.

Varsity premium: bomber de cuero y jeans clásicos

El estilo varsity premium lo manifestó en bomber de cuero, jeans clásicos y zapatos formales (Instagram)

En un giro hacia el vintage americano, el campeón del mundo lució una campera bomber varsity de cuero negro, con detalles en beige y parches bordados, combinada con jeans rectos y zapatos formales de cuero.

El peinado half-bun y el bolso de mano marrón texturizado sumaron sofisticación y discreción. El outfit equilibró nostalgia, sobriedad y lujo silencioso, demostrando la versatilidad de su propuesta estética.

Espíritu veraniego en Miami: Y2K skater y básicos elevados

En Miami, ante el calor, recurre a básicos elevados y bermudas cargo oversize para un look skater (Instagram)

Durante una estadía en Miami, el mediocampista eligió una remera blanca acanalada, bermudas cargo XXL con tiras técnicas colgantes, gafas Y2K, gorra trucker y zapatillas chunky oscuras. El volumen oversize de las bermudas y la textura de la remera aportaron interés visual, mientras que los accesorios reforzaron el espíritu skater y urbano. El look resultó ideal para el clima cálido y muestra cómo adaptó las tendencias globales a su estilo personal.

Este domingo, Rodrigo De Paul cumple 32 años consolidado como uno de los grandes referentes del estilo urbano en el ámbito futbolero. Su capacidad para reinterpretar tendencias, mezclar lujo con códigos deportivos y desafiar los límites de la vestimenta futbolera hizo de cada aparición un acontecimiento, trasladando la conversación sobre moda desde las revistas especializadas al vestuario y los estadios. A pocos días del Mundial 2026, ¿con qué nos sorprenderá?