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Los errores imperceptibles que impulsan el autosabotaje: cómo detectarlos y cambiarlos, según una experta

Aunque alguien tenga claro lo que quiere, puede repetir decisiones que le hacen mal por miedo, tensión o creencias no conscientes. En su colección de libros, la investigadora argentina Gaby Piccoli propone entrenar la autoobservación con ejercicios de atención, escritura y meditación para cortar reacciones automáticas

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Hombre con ropa oscura sentado en el borde de una cama sin hacer, con las manos en la cabeza y el rostro oculto, iluminado por luz lateral de una ventana.
El autosabotaje, según Piccoli, surge del conflicto entre deseos conscientes y miedos inconscientes, y no es una cuestión de voluntad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigadora argentina Gaby Piccoli ha dedicado más de diez años a estudiar los mecanismos invisibles detrás del autosabotaje. Piccoli integra neurociencia, conciencia, prácticas energéticas y saberes ancestrales en su enfoque, que presenta en la colección de libros Autosabotaje. Esta perspectiva, plasmada en el Manual de desbloqueo cuántico, propone reconectar con la intuición y replantear cómo interpretamos nuestros deseos y bloqueo.

El autosabotaje, según Gaby Piccoli, es el resultado del conflicto entre deseos conscientes y creencias o temores inconscientes. No se trata de falta de voluntad, sino de una forma de percepción organizada en torno al miedo y la tensión, sostuvo. Superar esos patrones implica observar honestamente desde qué lugar interpretamos la experiencia y desarrollar la capacidad de autoobservación. La integración de métodos cuánticos y energéticos permite romper ciclos repetitivos y abre vías de transformación profundas.

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“Empecé a investigar el autosabotaje cuando me di cuenta de algo incómodo: muchas personas inteligentes, sensibles y capaces repetían sufrimiento aun sabiendo perfectamente lo que les hacía mal. Y yo también estaba ahí”, relató Piccoli a Infobae. Esta incomodidad la llevó a formular la pregunta central de su trabajo: “¿Por qué entender algo no alcanza para transformarlo?”. El dilema revela, señala, el conflicto entre el conocimiento consciente y los patrones inconscientes que impiden el cambio.

Mujer de cabello oscuro y blazer blanco sonríe, sosteniendo un libro blanco con título "Del Autosabotaje al Autosalvataje" en su mano izquierda, fondo gris
La investigadora argentina Gaby Piccoli estudia el autosabotaje integrando neurociencia, conciencia y prácticas energéticas en su colección Autosabotaje

Tipos y patrones del autosabotaje según Gaby Piccoli

A lo largo de su colección, Gaby Piccoli distingue formas concretas de autosabotaje. “Cada libro aborda una forma distinta del mismo fenómeno”, explicó. Señaló ejemplos frecuentes: personas atrapadas en la comparación, quienes desean relaciones auténticas pero no logran poner límites, o quienes buscan controlar todo por miedo a que algo se desmorone.

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“No abordo el autosabotaje como un problema genérico, sino como patrones específicos de percepción”, afirmó la autora en Infobae. Cada volumen de la colección desarrolla estos mecanismos con ejemplos cotidianos y ejercicios prácticos, para que el lector reconozca el “personaje interno”, el miedo que organiza la escena y la narrativa que sostiene el conflicto.

“La metodología no apunta tanto a corregir conductas, sino a desarrollar observación consciente”, aclaró Piccoli. Para ello trabaja con ejercicios de atención, reordenamiento perceptual, meditación, escritura y observación corporal. El objetivo es dejar de obedecer mecanismos automáticos activos por décadas.

Mujer joven de cabello castaño claro con blusa azul, sonriendo a cámara, sobre fondo gris con dibujos de bombillas, flechas y signos de interrogación.
Piccoli identifica patrones concretos de autosabotaje, como la comparación, la dificultad para poner límites y el miedo al descontrol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo practicar la autoobservación consciente para superar el autosabotaje

El eje transformador, desde la perspectiva de Gaby Piccoli, es la autoobservación consciente. “Para mí la autoobservación es central porque muchas veces creemos que el problema es lo que nos pasa, cuando en realidad el problema es desde dónde estamos leyendo lo que nos pasa”, subrayó. Destacó que la mayoría de las personas actúa reaccionando antes de observar.

La práctica cotidiana comienza con prestar atención a señales corporales y emocionales que aparecen de forma automática. “No empieza en grandes decisiones espirituales, sino en cosas pequeñas: notar cuándo el cuerpo se tensa, cuándo surge urgencia, cuándo necesito tener razón, cuándo me comparo, cuándo busco controlar el futuro”, indicó.

Esta autoobservación se convierte, según la autora, en un “entrenamiento perceptual”, que permite interceptar respuestas automáticas y generar espacio antes de reaccionar. “En una época donde todo acelera, detenerse unos segundos antes de reaccionar puede cambiar completamente la calidad de una decisión, un vínculo o incluso una vida”, concluyó Piccoli.

Adulto mayor experimentando soledad mientras mira vidrieras en un paseo solitario, destacando la necesidad de atención en psiquiatría y terapia para abordar el aislamiento y promover el bienestar emocional. La escena subraya la importancia de la conexión social y el apoyo psicológico. (Imagen ilustrativa Infobae)
El enfoque cuántico y energético permite disminuir la interferencia mental y abrir nuevas posibilidades de percepción y claridad (Imagen ilustrativa Infobae)

Motivada por estos resultados, Piccoli prevé profundizar la experiencia de su método en un evento presencial el miércoles 27 de mayo, de 16 a 19 horas, en Villa La Angostura, Argentina. El encuentro tendrá lugar en Las Balsas Relais & Chateaux.

“Es un formato más íntimo y experimental. Me interesa mucho investigar qué sucede cuando el trabajo perceptual ocurre también en contacto con otros ritmos, otros paisajes y menos ruido mental. Porque a veces cambiar de escenario externo ayuda a escuchar algo interno que en la velocidad cotidiana queda completamente tapado”, adelantó.

El enfoque cuántico y energético frente al autosabotaje

Gaby Piccoli integra una perspectiva denominada “mirada cuántica”, distinta del pensamiento mágico. “La mirada cuántica me ayudó a dejar de pensar el autosabotaje como un problema puramente psicológico o individual”, sostuvo. Subrayó que la realidad no es solo objetiva, sino que está compuesta de “campos de información, posibilidades disponibles y formas de percibir que cambian según el nivel de tensión, miedo, presencia o apertura”.

Dos personas pueden atravesar la misma situación y construir experiencias diversas porque leen los hechos desde sus memorias, emociones y estados internos. Este enfoque invita a observar el “campo” más que el problema inmediato. “Las prácticas meditativas, energéticas y de atención consciente ayudan justamente a eso: a disminuir interferencia”, precisó la investigadora.

Cuando el estado de supervivencia cede, se abre la posibilidad de mayor percepción, claridad e intuición. Piccoli remarcó que el rol del “alma” es central, no como algo abstracto o religioso, sino como una inteligencia más amplia que la personalidad automática, capaz de captar nuevas posibilidades en ausencia de ruido mental.

Mujer con cabello oscuro y sonrisa posa frente a un fondo gris, sosteniendo dos libros con las portadas visibles, que muestran el título 'DEL AUTOSABOTAJE AL AUTOSALVATAJE'
Cada libro de la colección Autosabotaje desarrolla mecanismos con ejemplos cotidianos y ejercicios prácticos para reconocer el personaje interno

Resultados y cambios al transformar el autosabotaje

Según Gaby Piccoli, los cambios más profundos tras aplicar estas herramientas no suelen ser inmediatos ni espectaculares externamente. “Son silenciosos”, resaltó. Observó que quienes adoptan sus prácticas dejan de reaccionar automáticamente, logran poner límites sin culpa y se alejan de vínculos basados en el miedo.

Entre los resultados identificados, señaló una reducción del cansancio mental y emocional. Parte del agotamiento actual, de acuerdo con la autora, proviene de sostener internamente tensión y control de manera constante. También resaltó transformaciones como animarse a modificar la carrera profesional, establecer relaciones más sanas y dejar atrás identidades rígidas.

El mayor logro, destacó, es vivir con menos luchas internas y con una presencia renovada. Según compartió, la experiencia recogida en sus talleres y libros confirma que toda transformación profunda nace del silencio y la atención.

Cambiar de entorno, en ocasiones, permite descubrir aspectos esenciales que la velocidad de la vida diaria suele ocultar. Esto genera espacio para una conexión interior que puede transformar la experiencia vital.

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