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El insólito intercambio entre Messi y un fanático que revolucionó las redes por el gesto del jugador: “No anda esto”

El capitán de la selección argentina tuvo un divertido encuentro con un hincha que le dio un marcador que no funcionaba para firmar una figurita

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El astro argentino tuvo un gesto con un hincha que se viralizó en redes sociales

Horas después de que Lionel Messi encendiera las alarmas en el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union por pedir ser reemplazado al sentir una leve molestia en su pierna izquierda, en redes sociales se viralizó un divertido encuentro entre el futbolista y un fanático. La escena generó repercusión por el llamativo gesto que tuvo la Pulga y una posterior confusión.

Acompañado de su hijo mayor, Thiago, un fan le pidió al astro argentino que le firmara una figurita en el auto, la cual le entregó con un marcador. “¿La saco o no?”, preguntó el diez por el envoltorio. Sin embargo, al momento de escribir, se dio cuenta de que la lapicera no funcionaba. “No anda esto”, soltó Messi ante la incredulidad del hincha.

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A pesar de esto, acostumbrado a ser abordado por fanáticos arriba del auto, sacó un fibrón que él tenía guardado: “Tengo uno acá, mirá”. Mientras Messi firmaba la figurita, el hincha le preguntó a Thiago si ganó —respondió con un “sí” y un pulgar para arriba—, ya que estaba vestido con la camiseta del Inter Miami, en medio de la disputa de la Dreams Cup. La escena que se viralizó fue cuando Lionel, una vez que firmó la figurita, intentó darle el marcador que era suyo. “No, no. Es tuyo”, comentó el hincha, mientras que la Pulga se dio cuenta segundos después de la situación.

*El compacto de la victoria por 6-4 del Inter Miami sobre Philadelphia

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En el plano deportivo, Lionel Messi salió del partido de Inter Miami a los 73 minutos por una molestia en la pierna izquierda, a 17 días del debut de Argentina en la Copa del Mundo 2026 y en el último compromiso de la Major League Soccer (MLS) antes de la pausa por el torneo. El entrenador de Las Garzas Guillermo Hoyos dijo en conferencia de prensa que todavía no tenía un informe médico. “No tenemos informes sobre eso, pero próximamente lo tendremos. Realmente estaba fatigado, en ese sentido fue una fatiga”, afirmó.

Ante una nueva consulta, Hoyos agregó: “Estaba cansado y el campo estaba pesado. Ante la duda, siempre uno lo que hace es tratar de que no arriesgue. No, no hablé con él”. El periodista Gastón Edul, corresponsal de la selección argentina para TyC Sports, publicó en la red social X un diagnóstico preliminar en la misma línea. “Leo Messi pidió el cambio de manera preventiva porque se le cargó el isquiotibial. No tiene lesión muscular. No siguió cargando la zona ni arriesgando”, escribió.

La inquietud creció por la cercanía del estreno mundialista: la selección argentina debutará el 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por el Grupo J. El calendario seguirá el 22 de junio ante Austria en el AT&T Stadium de Dallas y cerrará el 27 de junio contra Jordania.

El capitán de la selección argentina pidió el cambio y encendió las alarmas antes del Mundial 2026

Antes de salir, Messi tuvo un papel central en la remontada de su equipo, que había estado 3-1 abajo en el primer tiempo. Durante los 72 minutos que jugó, dio dos asistencias, ambas para Germán Berterame. A los 67 minutos ejecutó un tiro libre desde un costado del campo que pasó cerca del poste. Esa fue su última intervención destacada antes de solicitar el cambio.

Con estas contribuciones, Messi ya acumula 1.155 partidos profesionales, con un saldo de 910 goles y 415 asistencias. Estas cifras se distribuyen en su paso por Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 encuentros), PSG (32 y 34 en 75), la selección argentina (116 y 62 en 198 partidos) e Inter Miami (90 goles y 51 asistencias en 104 partidos).

Tras el encuentro contra Philadelphia Union, Lionel Messi y Rodrigo De Paul finalizaron su actividad con el Inter Miami en la MLS y quedarán a disposición de Lionel Scaloni para sumarse a los entrenamientos de la selección argentina para la Copa del Mundo 2026.

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