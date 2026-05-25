Guatemala: El Ministerio de Energía y Minas ajusta controles para la transición al E10

El cambio a gasolina E10 podría generar un combustible más barato y aportar beneficios de salud al eliminar aditivos nocivos. (Ministerio de Energía y Minas de Guatemala)

El viceministro de Energía y Minas Erwin Barrios afirmó que Guatemala empezará a despachar gasolina E10 desde el 30 de junio de 2026, una medida que el Ministerio de Energía y Minas presenta como parte de la modernización del combustible, con la expectativa de reducir emisiones, sustituir un aditivo tóxico por un oxigenante de origen vegetal y abaratar el producto final.

Barrios dijo en una entrevista que la implementación fue aplazada primero con la llegada del nuevo gobierno del presidente Bernardo Arévalo y del ministro Víctor Hugo Ventura, y luego extendida hasta el 30 de junio para dar más tiempo a importadores, distribuidores y al propio ministerio para completar infraestructura, equipos, laboratorios, registros y licencias.

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El funcionario explicó que la demanda guatemalteca de etanol para la mezcla rondará los 100 millones de galones al año. Añadió que los productores locales elaboran alrededor de 60 millones de galones anuales, aunque esa producción ya se comercializa en mercados como Europa y no toda estará disponible para abastecer el mercado interno.

Viceministro de Energía y Minas de Guatemala, Erwin Barrios (Ministerio de Energía y Minas de Guatemala)

La gasolina E10 saldrá desde el 30 de junio, pero su llegada a cada estación será gradual

Barrios precisó que, desde las 00:00 del 30 de junio, comenzará la salida de gasolina E10 desde las terminales de almacenamiento de los importadores, definidos como distribuidores en la normativa. Aclaró que eso no significa que cada surtidor del país tendrá de inmediato una mezcla exacta de 10% de etanol.

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Según el viceministro Barrios, en los tanques de las estaciones todavía habrá gasolina previa al cambio, por lo que al inicio se producirá una mezcla transitoria con porcentajes menores, de cinco, seis o siete, hasta que se agote el combustible remanente. “Es cuestión de horas o días”, señaló en la entrevista.

El funcionario sostuvo que, para el consumidor, la referencia central es que desde esa fecha ya podrá encontrar gasolina con etanol en las estaciones del país. “Eso es lo que dice la ley”, afirmó Barrios al ser consultado sobre la entrada en vigor.

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El ministerio creó un departamento específico y fiscaliza estaciones para evitar agua en los tanques

Barrios indicó que el proceso fue retomado en 2021, después de que el uso de gasolinas mezcladas con etanol quedara en pausa desde 1985. Señaló que en julio de 2023 se emitió el acuerdo gubernativo 159-2023 y que, tras nuevas revisiones, a finales del año pasado se aprobó otro acuerdo con cambios relevantes.

Vista aérea de una autopista guatemalteca con tráfico intenso al atardecer, flanqueada por múltiples gasolineras iluminadas, destacando que el país cuenta con 2,100 establecimientos a nivel nacional según el MEM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Barrios, la nueva normativa amplió el margen de compra para los importadores, que podrán adquirir etanol en Guatemala o en el mercado internacional con la oferta más conveniente. El viceministro mencionó como posibles competidores externos a Estados Unidos y Brasil.

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También informó que el ministerio creó el departamento de Alcohol Carburante para atender la nueva etapa regulatoria. Ese despacho, según Barrios, ya avanzó en registros y licencias, aunque algunos trámites siguen en proceso y deben quedar listos antes del 30 de junio para permitir las transacciones comerciales.

El viceministro dijo que el ministerio visitó instalaciones de importadores y constató avances en almacenamiento y equipos de mezcla, que son las inversiones más importantes del sistema. Añadió que las obras no están terminadas al 100%, pero que “todo apunta” a que estarán listas para la fecha prevista.

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En el caso de las estaciones de servicio, Barrios explicó que la supervisión se concentra en verificar el mantenimiento preventivo y, en especial, la ausencia de agua en los tanques. Señaló que ese control ya era obligatorio antes de la llegada de la E10, pero que ahora la fiscalización se intensificó porque la presencia de agua altera el combustible.

Según Ministerio de Energía y Minas, esa tarea incluye campañas frecuentes y prolongadas de inspección, además de acciones administrativas para advertir a los gasolineros que deben estar preparados para la fecha de entrada en vigor. Barrios aseguró que la respuesta general de la mayoría de operadores ha sido positiva.

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El gobierno prevé competencia entre importaciones y producción local de etanol

Barrios sostuvo que la apertura del mercado introducirá un escenario competitivo entre productores guatemaltecos y etanol importado. Explicó que el país tiene una capacidad local que podría cubrir casi la mitad de la demanda prevista, pero remarcó que los productores nacionales ya colocan hoy su producción en el exterior.

El funcionario dijo que esa competencia puede dificultar la posición de los fabricantes locales frente a oferentes de gran escala. También afirmó que el resultado esperado de esa rivalidad comercial sería favorable para los consumidores de gasolina.

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En la misma entrevista, Barrios defendió la política como una actualización del sistema energético del país. Sostuvo que el cambio aumentará la autonomía energética de Guatemala, reducirá gases de efecto invernadero, sustituirá un componente tóxico por uno de origen vegetal y tendrá “un efecto en la economía del país al tener un combustible más barato”.

Guatemala cuenta con 2,100 gasolineras a nivel nacional, según registro del MEM.

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