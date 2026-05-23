Demi Moore y Penélope Cruz lideraron la última noche de Cannes 2026: los 10 looks más comentados

Las celebridades eligieron atuendos audaces y sofisticados para despedir el festival, mostrando su sello personal y profesional

La noche de este sábado 23 de mayo marcó el cierre de la 79ª edición del Festival de Cannes, una de las citas más importantes del cine global. Durante doce días, la ciudad francesa reunió a algunos de los nombres más influyentes del cine, la moda y el entretenimiento digital. La última jornada se consolidó como el escenario perfecto para que celebridades y referentes del estilo mostraran sus apuestas más audaces y sofisticadas sobre la alfombra roja.

En este último desfile, cada look reflejó la personalidad y el recorrido profesional de sus protagonistas: leyendas del séptimo arte, figuras clave de la moda y nuevas voces de la cultura digital. Sus elecciones de vestuario no solo acompañaron los estrenos y premiaciones, sino que también marcaron tendencia y confirmaron el papel central de Cannes como escaparate mundial del glamour y la creatividad.

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Demi Moore

Demi Moore se destacó como jurado y referente de estilo con un vestido columna verde esmeralda diseñado por Balenciaga REUTERS/Gonzalo Fuentes

Demi Moore, jurado del certamen y actriz estadounidense reconocida por películas como Ghost y Una propuesta indecente, fue una de las presencias más destacadas del último día (y de todo el festival). De la mano de su estilista Brad Goreski y con un diseño de Balenciaga, eligió un vestido columna en verde esmeralda de tejido satinado con cuello halter drapeado.

El look resaltó por unas mangas XL en azul celeste y guantes cortos de ópera en blanco, elementos que aportaron un contraste cromático y teatral. La joyería incluyó un collar de pedrería oscura y verdosa, y el calzado blanco de punta pronunciada reforzó el equilibrio visual. Su melena extra larga y el maquillaje luminoso completaron un estilismo que reafirmó la vigencia de Moore en la élite de la moda internacional.

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Sebastian Stan

Sebastian Stan desafió el código clásico del black-tie con un esmoquin negro oversized y camisa satinada desabrochada REUTERS/Gonzalo Fuentes

El actor Sebastian Stan, conocido por su papel de Bucky Barnes en el universo Marvel y su trabajo en Yo, Tonya, desafió el clásico black-tie. Eligió un esmoquin personalizado de Balenciaga bajo la coordinación del estilista Michael Fisher. El conjunto, completamente negro y de corte oversized, eliminó elementos tradicionales como la pajarita y la camisa blanca. En su lugar, lució una camisa satinada negra desabrochada y una cadena dorada, acentuando una estética rebelde y nocturna.

El corte de cabello estilo buzz cut y una barba de varios días aportaron madurez y contraste a la fluidez de la sastrería, demostrando que el negro total puede resultar sofisticado y moderno si se juega con texturas y actitud.

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Tilda Swinton

Tilda Swinton eligió un vestido túnica de Chanel, caracterizado por la fluidez y el plisado vertical, reforzando su imagen vanguardista REUTERS/Gonzalo Fuentes

Referente de la vanguardia y la experimentación, Tilda Swinton desplegó su singularidad con un vestido túnica de Chanel, diseñado por Matthieu Blazy. Swinton, famosa por su papel en Las crónicas de Narnia, eligió una silueta fluida, cuello redondo y mangas largas, con plisado vertical. El bajo asimétrico y los bolsillos sumaron funcionalidad y dramatismo.

La gargantilla dorada de eslabones gruesos y los zapatos destalonados en rosa pastel acentuaron el conjunto. El cabello rubio platino peinado hacia atrás y el maquillaje casi invisible reforzaron su imagen andrógina y artística.

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Zoe Saldaña

Zoe Saldaña optó por el romanticismo clásico con un vestido de alta costura en negro satinado y estampado floral REUTERS/Gonzalo Fuentes

Zoe Saldaña, actriz reconocida internacionalmente por Avatar y Guardianes de la Galaxia, apostó por el romanticismo clásico con un look de alta costura para entregar algunos de los premios del palmarés. Su vestido de corte midi presentaba una falda estructurada en negro satinado con estampado floral y una sobrefalda abullonada en azul celeste, decorada con el mismo motivo.

El bustier entallado, las sandalias de tiras finas y los pendientes largos de diamantes acentuaron la elegancia del conjunto. Saldaña lució un peinado recogido en moño pulido de efecto húmedo y maquillaje natural, resaltando sus facciones con una piel luminosa.

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Eva Longoria

Eva Longoria brilló con un vestido columna de malla metálica oro y plata, acentuado por una abertura lateral y cola asimétrica REUTERS/Manon Cruz

Figura consolidada de la industria y protagonista de Desperate Housewives, Eva Longoria brilló con un vestido columna de malla metálica en oro y plata. El diseño, firmado por su estilista Maeve Reilly, destacaba por el bordado geométrico en lentejuelas y cristales y un escote strapless recto. La abertura lateral ultra alta y la cola asimétrica aportaron dramatismo y sofisticación.

Longoria sumó joyería minimalista en diamantes, ondas al estilo Hollywood en su melena suelta y un maquillaje centrado en la mirada con labios nude. Su aparición simbolizó el esplendor de la vieja Hollywood reinterpretado para Cannes.

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Penélope Cruz

Penélope Cruz posa junto al elenco y los directores de “La bola negra” en la alfombra roja, durante la ceremonia de clausura del 79º Festival de Cannes REUTERS/Gonzalo Fuentes

Penélope Cruz, embajadora de Chanel y ganadora del Óscar, deslumbró con un vestido de encaje blanco sobre base negra, caracterizado por un corsé strapless y una falda con sobrefalda asimétrica. El diseño fusionó el misticismo español y la alta costura parisina.

Cruz, quien ha protagonizado películas como Volver y Vicky Cristina Barcelona, eligió pendientes largos de diamantes, un anillo a juego y una manicura roja clásica. Llevó la melena midi con ondas naturales y flequillo cortina, acompañada de maquillaje en tonos mediterráneos.

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Geena Davis

Geena Davis eligió un vestido columna geométrico en borgoña metalizado, decorado con lentejuelas y microcristales REUTERS/Manon Cruz

Geena Davis, ganadora del Óscar y protagonista de películas como Thelma & Louise y Stuart Little, optó por un vestido columna geométrico en color borgoña metalizado. El diseño, cubierto de lentejuelas y microcristales, presentaba un escote halter invertido y un patrón de rombos que estilizó su figura.

La actriz eligió pendientes de oro blanco y piedras preciosas, y un anillo de diamantes. La melena castaña suelta con ondas suaves y el maquillaje en labios borgoña replicaron la paleta del vestido.

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Isabelle Huppert

Isabelle Huppert sorprendió con un vestido de lentejuelas bicolor de Loewe, destacando por su acabado líquido y tridimensional REUTERS/Manon Cruz

La actriz francesa Isabelle Huppert, referente del cine de autor y protagonista de La pianista, sorprendió con un vestido de lentejuelas bicolor de Loewe. La silueta columna y el acabado líquido crearon un efecto tridimensional.

Huppert, histórica colaboradora de Chopard, prescindió de collares para destacar unos pendientes y sortijas de diamantes. Llevó su melena pelirroja suelta y maquillaje minimalista, reafirmando su enfoque vanguardista y su lugar como símbolo de la sofisticación europea.

Stella Maxwell

Stella Maxwell desfila con un vestido de tul transparente bordado en cristales y lentejuelas REUTERS/Gonzalo Fuentes

La supermodelo Stella Maxwell, rostro habitual de campañas globales y pasarelas, se inclinó por el glamour gótico con un naked dress de alta costura. El vestido de tul transparente, bordado con cristales y lentejuelas en negro y morado, se complementó con una falda plisada y una cruz plateada como collar.

El detalle más llamativo fue su cabello rosa pastel, suelto y texturizado, que rompió la sobriedad del conjunto y añadió un aire punk-chic. El maquillaje, centrado en los ojos y los labios nude, acompañó la estética oscura y contemporánea.

Léna Mahfouf (Léna Situations)

Léna Mahfouf elige un vestido columna de malla metálica dorada con flores de iris REUTERS/Gonzalo Fuentes

Léna Mahfouf, conocida como Léna Situations, es una de las creadoras de contenido más influyentes de Francia. En Cannes, eligió un vestido columna de malla metálica dorada con flores de iris en tonos violetas y blancos. El diseño destacaba por el equilibrio entre el brillo líquido del tejido y la delicadeza del estampado.

La gargantilla choker de diamantes con una piedra azul central y el peinado con ondas suaves reforzaron su imagen juvenil y sofisticada. El maquillaje luminoso, de piel bronceada y labios nude, completó un look fiel a la nueva generación europea.