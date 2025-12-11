Tendencias

Los peligros de usar el mismo par de medias más de una vez, según la microbiología

La costumbre cotidiana de reutilizar prendas podría entrañar consecuencias poco conocidas. Recomendaciones de una experta a The Conversation reabren el debate sobre hábitos “comunes” con impacto en la salud

Reutilizar calcetines expone a los pies a millones de bacterias y hongos tras un solo uso, según expertos en microbiología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reutilizar las medias puede parecer una práctica inofensiva, pero, según la microbióloga Primrose Freestone consultada por The Conversation, esta costumbre expone a los usuarios a millones de bacterias y hongos tras un solo uso.

La especialista advirtió que los pies albergan una diversidad microbiana mucho mayor que otras partes del cuerpo, lo que convierte a los calcetines en un entorno ideal para la proliferación de microorganismos.

Por ello, recomendó cambiarlos a diario para evitar infecciones y mal olor de pies, una recomendación respaldada por datos científicos sobre la cantidad y el tipo de microbios en calcetines presentes en esta prenda cotidiana. Pero, ¿qué ocurre realmente?

Riesgos microbiológicos de reutilizar calcetines

La microbióloga explicó en The Conversation que los pies funcionan como una “microscópica selva tropical” donde conviven hasta 1.000 especies diferentes de bacterias y hongos.

Los pies albergan hasta 1.000 especies de microorganismos, lo que convierte a los calcetines en un entorno ideal para su proliferación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta diversidad se ve favorecida por la alta concentración de glándulas sudoríparas en la piel del pie, que proporciona un ambiente cálido y húmedo, especialmente entre los dedos. Los microorganismos se alimentan del sudor y de las células muertas de la piel, y sus desechos son responsables del característico mal olor en los pies, los calcetines y los zapatos.

El sudor excesivo incrementa la disponibilidad de nutrientes para estas bacterias, intensificando el olor. Además, las medias retienen el sudor y crean un entorno aún más favorable para el crecimiento microbiano.

Según Freestone, las bacterias pueden sobrevivir en tejidos como el algodón hasta 90 días, lo que significa que reutilizar la prenda sin lavar permite que estos organismos sigan multiplicándose.

Tipos de bacterias y hongos presentes y sus efectos

El artículo de The Conversation detalló que, tras un solo uso, los calcetines pueden contener entre 8 y 9 millones de bacterias por muestra, una cifra muy superior a la de otras prendas como las camisetas, que presentan alrededor de 83.000 bacterias por muestra.

Los análisis comparativos muestran que los calcetines concentran millones de bacterias más que otras prendas como las camisetas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las especies identificadas se encuentran bacterias cutáneas inofensivas, pero también patógenos potenciales como Aspergillus, Candida y Cryptococcus, capaces de causar infecciones respiratorias e intestinales.

Algunas bacterias específicas, como Staphylococcus hominis, producen compuestos que generan un olor a cebolla podrida, mientras que Staphylococcus epidermis produce un aroma similar al queso. Estos microorganismos no solo afectan el olor, sino que también pueden representar un riesgo para la salud si se permite su proliferación.

Transferencia de microbios a otras superficies y riesgo de infecciones

La experta también advirtió que los microbios presentes en las medias pueden transferirse fácilmente a cualquier superficie con la que entren en contacto, como zapatos, camas o sofás.

Esta transferencia aumenta el riesgo de propagar infecciones, como el pie de atleta, una afección contagiosa que afecta la piel de los dedos y su entorno.

Los microbios de las medias pueden transferirse a zapatos, camas y sofás, incrementando el riesgo de contagio de pie de atleta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por este motivo, recomienda que las personas con pie de atleta eviten compartir calcetines o zapatos y no caminen solo con calcetines o descalzos en vestuarios o baños públicos.

Además, señaló que los zapatos también pueden contaminarse con los microbios de los calcetines, por lo que aconsejó no usar el mismo par de zapatos durante varios días seguidos. Dejar que el sudor se evapore completamente entre usos ayuda a prevenir la proliferación de bacterias y la aparición de malos olores.

Recomendaciones de higiene y lavado de calcetines

Para reducir el mal olor de pies y limitar el crecimiento bacteriano, la microbióloga recomendó evitar calcetines o zapatos que favorezcan la sudoración. Lavarse los pies dos veces al día y utilizar antitranspirantes específicos puede ayudar a inhibir el desarrollo de bacterias.

En cuanto al lavado de los calcetines, los expertos sugieren que, si los pies no presentan un olor fuerte, se pueden lavar con agua tibia y un detergente suave. Sin embargo, este método no elimina todos los microorganismos.

Según los expertos, secar los calcetines al aire libre también es beneficioso, ya que la radiación ultravioleta de la luz solar actúa como agente antimicrobiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una desinfección más eficaz, se recomienda usar detergente con enzimas y lavar con agua caliente, ya que las enzimas desprenden los microbios y la alta temperatura los elimina. Si solo es posible lavar a baja temperatura, planchar los calcetines con vapor caliente resulta suficiente para eliminar bacterias y esporas de hongos, incluido el causante del pie de atleta.

Opciones de medias antimicrobianas y materiales recomendados

La microbióloga destacó la existencia de calcetines antimicrobianos, fabricados con materiales que contienen metales como plata o zinc, capaces de eliminar las bacterias responsables del mal olor.

Los calcetines de bambú permiten una mejor circulación del aire y facilitan la evaporación del sudor, dificultando el crecimiento bacteriano. Estas alternativas podrían permitir un uso más prolongado, dependiendo de su eficacia para eliminar microbios y evitar la acumulación de sudor.

No obstante, para quienes utilizan medias de algodón, lana o fibras sintéticas, la recomendación es clara: deben usarse solo una vez antes de lavarlos, con el fin de prevenir el mal olor y reducir el riesgo de infecciones.

