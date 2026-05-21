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La repudiable frase de un conocido técnico que lo obligó a pedir disculpas: “Comprendo que molestó a mucha gente”

Néstor Apuzzo, ex entrenador de Huracán, se mostró arrepentido por sus dichos en un programa partidario del Globo

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El ex DT de Huracán realizó unos repudiables comentarios durante una entrevista

Néstor Apuzzo es un entrenador de 63 años que se hizo conocido por sus diferentes pasos al mando del primer equipo de Huracán, donde se consagró campeón en la Copa Argentina 2013/14 y la Supercopa Argentina 2014, pero su nombre se hizo viral en las últimas horas por una serie de comentarios repudiables durante la emisión de Voces Quemeras, un programa partidario del Globo.

Apuzzo concedió un reportaje al ciclo, donde fue consultado sobre cómo asimila la reprobación de las personas en sus diferentes trabajos como DT: “Me han criticado de alguna manera, pero nada, creo que lo expliqué. Después, si lo entienden, lo entienden. Si no lo entienden, no lo entienden. Uno es conocido, tiene que ser respetuoso de la gente, tiene que escuchar la opinión de todos. Por eso estamos en esto tan lindo que es el fútbol”.

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En este sentido, intentó trazar un paralelismo con la cercanía de la Copa del Mundo, que iniciará en menos de un mes y tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, pero lanzó un comentario que provocó indignación: “Ahora vas a ver que va a haber cincuenta millones de técnicos el mes que viene porque viene el Mundial. Las mujeres son todas técnicas, los gays son técnicos, todos son técnicos. Los normales somos técnicos, porque es Argentina, porque nos conocen gracias al Diego, gracias a Messi, en un principio a Di Stéfano”.

El entrenador pidió disculpas tras realizar un repudiable comentario sobre las mujeres y los gays

Estos comentarios provocaron un sinfín de opiniones en las redes sociales y Apuzzo se vio obligado a emitir su descargo durante la tarde de este jueves. “Les pido mil disculpas a las personas que hayan malinterpretado mi error de expresión en la extensa audición partidaria de Huracán. ¡Un abrazo de corazón para todos! ¡Gracias! Reconocer el error es uno de los valores que pregono”, escribió en una publicación de Instagram.

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En ese posteo también adjuntó un video para dejar en claro su arrepentimiento a sus propios dichos: “Quería pedir disculpas por los términos que utilicé. Entiendo que todos somos iguales, que quede bien claro. Y siempre lo creí de la misma manera. En una nota extensa que tuve de casi dos horas, por ahí usé un término que no corresponde y lo reconozco. Comprendo que molestó a mucha gente. El espíritu de mi frase fue justamente lo contrario: valorar que absolutamente todos, sin ningún tipo de distinción, podemos disfrutar del Mundial y compartir por la manera especial que se vive en este país con una pasión inigualable”.

“Quienes me conocen saben cómo soy y no necesito ninguna explicación, pero creo que corresponde por los que no me conocen personalmente y se sintieron ofendidos. Quiero pedir disculpas y quiero aclarar que yo fui uno de los que siempre estuvo a favor de que las mujeres estén en el fútbol, tanto periodistas, árbitras, juezas de línea, dirigentes. Sabemos que ahora, por ejemplo, en Deportivo Español hay una presidenta, también hubo en Banfield”, citó sobre los casos de María Sol Méndez y Lucía Barbuto, respectivamente.

A continuación, el ex director técnico de Sacachispas y Deportivo Español finalizó su mensaje: “Yo siempre dije que el rol de la mujer en el fútbol es fundamental, así que que si alguna se sintió ofendida, le pido mil disculpas. Yo siempre fui favorable a las mujeres. A mi mamá la tuve hasta los 95 años y la cuidé hasta el último día de mi vida. Sin las mujeres, nosotros no existiríamos. Usé un término que no tendría que haber usado para nada y estoy totalmente arrepentido, aunque mucha gente lo entendió y mucha no. Mil disculpas“.

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