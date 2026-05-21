Jornada financiera: las acciones argentinas treparon hasta 8% en Wall Street y volvió a caer el riesgo país

Las acciones y los bonos argentinos tuvieron una rueda positiva.

Dos eventos parecen converger para el presente financiero de la Argentina: una abundancia estacional de dólares en el mercado, que empuja a una caída de las cotizaciones -solo sostenidas por las compras oficiales- y un firme superávit comercial que tuvo al reciente ascenso del petróleo como principal motor y que, a la vez, sostiene las subas en la Bolsa porteña.

La oferta firme en el mercado cambios, con USD 512,8 millones operados en el segmento de contado, contribuyó a cristalizar una nueva baja para el dólar mayorista, que recortó 7,50 pesos o 0,5%, a $1.389,50, piso desde el 12 de mayo.

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Dado que el Banco Central estableció un techo para las bandas cambiarias de $1.742,24, el tipo de cambio oficial quedó ahora a $352,74 o 25,4% de ese límite teórico, la brecha más grande desde el 13 de mayo de 2025 (25,9%), más de un año atrás.

Por otra parte, y tras cuatro días operativos consecutivos con precio estable, el dólar al público recortó diez pesos o 0,7%, a $1.410 para la venta, según la referencia del Banco Nación. Con la misma tendencia, el dólar blue restó cinco pesos, a $1.425 para la venta.

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En materia bursátil, las acciones en Wall Street finalizaron la jornada con leves subas, según reflejaron los principales índices de Nueva York, en una rueda marcada por la volatilidad. La incertidumbre aumentó luego de que el líder supremo de Irán ordenó no enviar al extranjero el uranio enriquecido del país, próximo al nivel apto para uso militar, lo que puso en duda el avance en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

El precio del petróleo crudo cerró con una baja marginal del 0,2%, aunque se mantuvo cerca de los USD 100 por barril.

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En el mercado local, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña avanzó 3,1%, hasta los 2.877.438,50 puntos. Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que cotizan en dólares en Wall Street, se registraron incrementos de hasta 8,8%, encabezados por el sector bancario.

Los títulos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, subieron en promedio 0,5%. El riesgo país calculado por JP Morgan descendió once puntos y quedó en 515 unidades, impulsado también por el ascenso en las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó 92 ruedas consecutivas con saldo favorable en el mercado de cambios, respaldado por acuerdos con bancos, empresas privadas y organismos estatales. Este jueves, la entidad sumó USD 145 millones y el acumulado anual superó los 8.800 millones de dólares.

Desde el inicio del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA acumuló USD 8.851 millones y el total de mayo ascendió a 1.696 millones de dólares. Esto implica que se llegó al 88,51 por ciento de la meta de adquisiciones fijada para todo el año.

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En tanto, las reservas internacionales alcanzaron los USD 46.751 millones, luego de un incremento diario de USD 168 millones, acercándose al máximo registrado durante la gestión de Javier Milei. El mayor volumen de reservas de este período se observó en febrero, con USD 46.905 millones, un nivel que no se veía desde 2018.

Un dato saliente en la últimas horas, muy vinculado al mercado de cambios fue el del saldo positivo de la balanza comercial argentina con un histórico superávit de USD 2.711 millones en abril, impulsado por un fuerte avance de las exportaciones y junto con una nueva baja en las importaciones. Argentina encadenó 29 meses consecutivos con superávit en el intercambio de bienes con el exterior.

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Mientras que las ventas al extranjero escalaron un 33,6% hasta alcanzar los USD 8.914 millones, las importaciones -por USD 6.204 millones- mantuvieron su tendencia débil y retrocedieron un 4%, debido a una menor demanda de cantidades.

“El sector energético argentino consolidó un hito histórico en abril al registrar un superávit comercial de USD 1.402 millones. Esta cifra récord combinó un fuerte salto en las ventas externas y una drástica caída en las compras al exterior”, explicó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

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“Las exportaciones de combustibles treparon un 85,9% interanual y sumaron USD 1.554 millones. El impulso principal llegó de la mano del petróleo, que duplicó sus despachos beneficiado por la suba de precios globales debido al conflicto en Medio Oriente”, precisó Morales.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) rebotó en marzo un firme 5,5% interanual, y creció un 3,5% en la medición desestacionalizada respecto de febrero.

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“Con este dato, el acumulado del primer trimestre cierra en +1,7% interanual, revirtiendo el -0,2% del bimestre enero-febrero y comenzando a dejar atrás meses complicados”, expresó Iván Cachanosky, economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso. “Lo más significativo del dato no es solo el número agregado sino la composición. Es importante destacar que 14 de los 15 sectores crecieron en términos interanuales. Eso es muy distinto al patrón de los meses anteriores, donde la economía mostraba una marcada heterogeneidad con minería y agro empujando y la industria y el comercio cayendo”, observó.

“Con una inflación cediendo y en un año sin ruido electoral, la demanda de pesos se normaliza y comienza a despertarse el consumo que se había apagado producto de la incertidumbre electoral vivida en septiembre-octubre del año pasado, que había dejado secuelas de algunos meses de inflación alta, que ya comienzan a quedar atrás”, cerró Cachanosky.