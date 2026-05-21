Javier Milei anunció una baja en las retenciones para el trigo, la cebada y la soja

El Presidente habló en el aniversario de la BCBA

Durante el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente Javier Milei anunció que el Gobierno bajará las retenciones para el trigo y la cebada de 7,5% a 5,5% a partir de junio de este año.

Además, confirmó que a partir de enero de 2027, según los resultados de la recaudación, bajará entre 0,25 y 0,5% por mes las retenciones para la soja. “Será de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, declaró.

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Por otro lado, aclaró que bajarán retenciones a la industria automotriz, la petroquímica y maquinarias. “Nuestra misión es achicar el Estado. ¿Para qué? Para bajar impuestos. Y de eso les quiero hablar hoy", dijo el mandatario antes de comenzar a enumerar las reducciones.

Javier Milei

“Y no solo le voy a bajar retenciones, digamos, al sector agropecuario. También le vamos a bajar a la industria a partir de julio hasta hasta junio de 2027, a la industria automotriz, a la industria petroquímica, a maquinarias, vamos a ir a cero y ese cronograma va a estar siendo informado por el Ministerio de Economía en estos días. O sea, que vamos a seguir bajando retenciones, vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que, que les corresponde, que se achique el Estado, que se agrande el mercado para que tengamos más libertad y, por ende, más prosperidad”, dijo el mandatario.

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Inmediatamente, desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara), destacaron en X: “Celebramos la decisión de seguir con la baja de derechos de exportación en trigo y cebada y, en especial, en las bajas sobre la soja. Colaboraremos con el Ministerio de Economía para buscar ver la forma más adecuada para que no genere efectos negativos en la comercialización”.

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