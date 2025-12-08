Cinco recetas navideñas antiinflamatorias para celebrar sin descuidar la salud

Las legumbres, el ajo y el yogur forman una combinación que nutre el organismo y potencia las defensas antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la Navidad suele llenar las mesas de platos tradicionales cargados de grasas y azúcares. Sin embargo, adaptar el menú navideño es posible para disfrutar de fiestas más saludables y antiinflamatorias, sin perder el placer ni el sabor. La dietista registrada Kristen Lorenz compartió en el magazine estadounidense Real Simple recetas pensadas para combatir la inflamación, escogiendo ingredientes festivos y nutritivos que respaldan el bienestar.

La preocupación por la inflamación y sus consecuencias para la salud impulsó a búsqueda de preparaciones navideñas más ricas en lnutrientes. Mejorar la calidad de la dieta durante estas celebraciones es posible, gracias a propuestas sencillas, atractivas y avaladas por sus aportes nutricionales.

1- “Papas fritas” pero de calabaza: betacaroteno y antioxidantes

Las papas fritas de calabaza son una alternativa baja en grasas y rica en antioxidantes para abrir el menú navideño (Freepik)

Las papas fritas de calabaza ofrecen una alternativa rápida y saludable a los aperitivos tradicionales. La calabaza se destaca por su abundancia en betacaroteno y antioxidantes, nutrientes que, tras convertirse en vitamina A en el organismo, refuerzan el sistema inmune y disminuyen la inflamación. Además, colaboran en la protección celular al neutralizar los radicales libres, lo que también contribuye a reducir procesos inflamatorios.

Ingredientes

1 calabaza moscada mediana, pelada y cortada en palitos (usar solo la parte larga del cuello)

3 cucharadas de fécula de maíz

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de ajo en polvo

½ cucharadita de pimentón

½ cucharadita de tomillo seco

Sal marina y pimienta negra recién molida, al gusto

Mayonesa y hierbas frescas para acompañar (opcional)

Preparación

Precalentar el horno a 220 °C y cubrir dos bandejas grandes con papel para hornear. Secar los palitos de calabaza y espolvorearlos con fécula de maíz; asegurarse de que queden bien cubiertos. Sacudir el exceso. Volver a colocar la calabaza en el bol, añadir el aceite, ajo en polvo, pimentón y tomillo, y mezclar bien. Distribuir los palitos en las bandejas sin amontonar. Hornear entre 30 y 35 minutos, dando la vuelta a mitad de cocción, hasta que estén dorados y crujientes. Dejar enfriar unos minutos y servir calientes, solos o con mayonesa y hierbas.

2- Ensalada navideña con vitaminas y polifenoles

La ensalada con col rizada y granada es un plato repleto de vitamina C, polifenoles y fibra que contribuye al bienestar digestivo y la reducción de la inflamación (Freepik)

Esta ensalada es ideal para alimentar a varios invitados y puede prepararse con anticipación. La col rizada y las semillas de granada proporcionan vitamina C y polifenoles con acción antioxidante y antiinflamatoria. La col rizada aporta una alta concentración de vitamina K, reconocida por regular las respuestas inflamatorias, mientras que las coles de Bruselas refuerzan el efecto protector gracias a su riqueza en vitamina C.

Ingredientes

1 taza de avellanas

¼ taza de vinagre balsámico blanco o de vino blanco

2 cucharadas de miel

1 ¼ cucharadita de sal kosher

1 cucharadita de mostaza de Dijon

¼ cucharadita de pimienta negra recién molida

½ taza de aceite de oliva

1 manojo grande de col rizada roja en trozos pequeños (aproximadamente 10 tazas)

1 libra de coles de Bruselas, recortadas y trituradas (aproximadamente 6 tazas)

1 taza de semillas de granada

2 tazas de crutones de mantequilla y hierbas

Preparación

Precalentar el horno a 175 °C y tostar las avellanas entre 8 y 12 minutos. Enfriar y frotar para eliminar la piel, luego picarlas. Mezclar en un bol el vinagre, miel, sal, mostaza y pimienta. Batir y añadir el aceite poco a poco. Masajear la col rizada y las coles de Bruselas con parte del aderezo hasta que ablanden ligeramente. Reservar 10 minutos. Incorporar las semillas de granada y el resto del aderezo; mezclar bien. Poco antes de servir, añadir crutones y avellanas.

3- Bocados crujientes de falafel con tzatziki: fibra, yogur y ajo

Las legumbres, el ajo y el yogur forman una combinación que nutre el organismo y potencia las defensas antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bocados de falafel y la salsa tzatziki aportan fibra, compuestos antioxidantes y propiedades antiinflamatorias naturales. La fibra apoya la salud intestinal y contribuye a controlar la inflamación, mientras que el tzatziki con yogur griego y ajo suma defensas adicionales. El ajo contiene alicina y otros compuestos de azufre que ayudan a frenar la inflamación.

Ingredientes

1 pepino persa pequeño

¾ taza de yogur griego natural

1 cucharadita de ralladura de limón y 2 cucharadas de jugo fresco

3 ½ cucharadas de aceite de oliva, divididas

½ taza de eneldo fresco picado, dividido

¼ taza de menta fresca picada, más extra para decorar

1 ¼ cucharadita de sal kosher, dividida

2 dientes de ajo

1 lata (aproximadamente 400 g) de garbanzos, escurridos y enjuagados

½ taza de hojas de cilantro fresco picadas

⅓ taza de cebolla amarilla picada

1 cucharadita de chile serrano picado y sin semillas

5 cucharadas de harina de garbanzos o común

2 cucharadas de tahini

¾ cucharadita de comino molido

½ cucharadita de polvo para hornear

Preparación

Rallar el pepino y exprimir para eliminar el exceso de agua. Mezclar con yogur, ralladura y jugo de limón, 1 cucharada de aceite, 1 cucharada de eneldo, 1 cucharada de menta, ¼ de cucharadita de sal y un diente de ajo rallado. Refrigerar. Triturar los garbanzos y mezclar en un bol. Picar en el procesador el cilantro, cebolla, chile, el resto del eneldo y menta, y el diente de ajo restante; añadir a los garbanzos. Incorporar harina, tahini, comino, polvo de hornear y el resto de la sal. Formar 24 bolitas y aplastar ligeramente. Colocar en una bandeja. Calentar 1 ½ cucharadas de aceite en una sartén y dorar los falafel por ambos lados. Servir con el tzatziki, decorando con eneldo y menta extra.

4- Nueces especiadas tostadas con canela

Los frutos secos y las especias se unen para ofrecer grasas saludables y compuestos antiinflamatorios en un solo bocado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas nueces especiadas resultan un bocado dulce y salado, rico en grasas monoinsaturadas, cobre y manganeso, todos nutrientes que promueven la reducción de la inflamación. La canela añade un extra de efectos antioxidantes y antiinflamatorios. La combinación de frutos secos y especias da lugar a un aperitivo crujiente y aromático, perfecto para reuniones.

El jarabe de arce es un edulcorante natural producido a partir de la savia concentrada del árbol de arce mediante un proceso de hervido. Su uso principal es para añadir dulzura y realzar la presentación de postres, especialmente panqueques y waffles. Puede ser reemplazado por miel.

Ingredientes

½ taza de jarabe de arce puro o miel

1 cucharada de romero fresco picado

½ cucharadita de cinco especias chinas

¼ cucharadita de pimienta de cayena

Pimienta negra recién molida

3 tazas de frutos secos mixtos sin sal (almendras, anacardos, nueces y pecanas)

¾ cucharadita de sal kosher

Preparación

Precalentar el horno a 190 °C y cubrir una bandeja grande con papel para hornear. Mezclar en un bol el jarabe de arce, romero, cinco especias, cayena y pimienta negra; añadir los frutos secos y revolver. Distribuir en la bandeja en una sola capa. Hornear 10 minutos, retirar, espolvorear con sal y remover; volver a hornear de 10 a 12 minutos, removiendo dos veces hasta dorar y caramelizar. Enfriar completamente antes de servir. Conservar en recipiente hermético.

5- Tartaletas de chocolate negro y coco

Las tartaletas de chocolate negro y coco son una opción dulce que suma flavonoides y triglicéridos de cadena media para cuidar la salud intestinal en la mesa festiva (Freepik)

Para el postre, estas tartaletas combinan chocolate negro rico en flavonoides y coco con triglicéridos de cadena media (MCT). Los flavonoides ayudan a controlar los procesos inflamatorios y los MCT favorecen la salud intestinal y la respuesta inmune, lo que resulta esencial en temporadas festivas.

Ingredientes

Espray de cocina

2 claras de huevo grandes

1 ¼ tazas de coco rallado sin azúcar

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 cucharadas de jarabe de arce puro, divididas

½ cucharadita de sal marina finamente molida, dividida

2 onzas de chocolate agridulce picado

½ taza de mantequilla de semillas de girasol o de frutos secos

1 cucharada de cacao sin azúcar

¼ cucharadita de sal marina en escamas

Preparación

Precalentar el horno a 175 °C y engrasar 20 moldes de mini muffins. Batir las claras hasta espumar. Agregar el coco, vainilla, una cucharada de jarabe y ¼ de cucharadita de sal, mezclando bien. Colocar 2 cucharaditas de la mezcla en cada molde y presionar en fondo y lados. Hornear 15 minutos hasta dorar. Derretir el chocolate junto con la mantequilla de semillas, cacao, el resto de jarabe y sal. Mezclar hasta obtener una crema suave. Rellenar las tartaletas frías con la mezcla de chocolate y espolvorear con sal en escamas. Se pueden preparar con un día de anticipación y conservar tapadas a temperatura ambiente.

Consejos para integrar recetas saludables en el menú navideño

Adaptar los platos tradicionales con versiones ricas en nutrientes ayuda a mantener la energía y el bienestar sin renunciar a la tradición (Pexels)

Incorporar estas propuestas al menú de Navidad permite disfrutar de platos festivos sin renunciar a los beneficios de una alimentación consciente.

Las recetas seleccionadas por Lorenz son fáciles de adaptar y pueden prepararse con antelación, lo que facilita la organización de las celebraciones. Además, su variedad de sabores y texturas las convierte en opciones atractivas tanto para quienes buscan cuidar su salud como para quienes desean innovar en la mesa navideña.

La combinación de ingredientes saludables y preparaciones festivas muestra que es posible cuidar la inflamación y disfrutar de la Navidad con sabor y bienestar en cada celebración.