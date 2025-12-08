Cinco recetas navideñas antiinflamatorias para celebrar sin descuidar la salud

La llegada de la Navidad suele llenar las mesas de platos tradicionales cargados de grasas y azúcares. Sin embargo, adaptar el menú navideño es posible para disfrutar de fiestas más saludables y antiinflamatorias, sin perder el placer ni el sabor. La dietista registrada Kristen Lorenz compartió en el magazine estadounidense Real Simple recetas pensadas para combatir la inflamación, escogiendo ingredientes festivos y nutritivos que respaldan el bienestar.
La preocupación por la inflamación y sus consecuencias para la salud impulsó a búsqueda de preparaciones navideñas más ricas en lnutrientes. Mejorar la calidad de la dieta durante estas celebraciones es posible, gracias a propuestas sencillas, atractivas y avaladas por sus aportes nutricionales.
1- “Papas fritas” pero de calabaza: betacaroteno y antioxidantes
Las papas fritas de calabaza ofrecen una alternativa rápida y saludable a los aperitivos tradicionales. La calabaza se destaca por su abundancia en betacaroteno y antioxidantes, nutrientes que, tras convertirse en vitamina A en el organismo, refuerzan el sistema inmune y disminuyen la inflamación. Además, colaboran en la protección celular al neutralizar los radicales libres, lo que también contribuye a reducir procesos inflamatorios.
Ingredientes
- 1 calabaza moscada mediana, pelada y cortada en palitos (usar solo la parte larga del cuello)
- 3 cucharadas de fécula de maíz
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- ½ cucharadita de pimentón
- ½ cucharadita de tomillo seco
- Sal marina y pimienta negra recién molida, al gusto
- Mayonesa y hierbas frescas para acompañar (opcional)
Preparación
- Precalentar el horno a 220 °C y cubrir dos bandejas grandes con papel para hornear.
- Secar los palitos de calabaza y espolvorearlos con fécula de maíz; asegurarse de que queden bien cubiertos. Sacudir el exceso.
- Volver a colocar la calabaza en el bol, añadir el aceite, ajo en polvo, pimentón y tomillo, y mezclar bien.
- Distribuir los palitos en las bandejas sin amontonar.
- Hornear entre 30 y 35 minutos, dando la vuelta a mitad de cocción, hasta que estén dorados y crujientes.
- Dejar enfriar unos minutos y servir calientes, solos o con mayonesa y hierbas.
2- Ensalada navideña con vitaminas y polifenoles
Esta ensalada es ideal para alimentar a varios invitados y puede prepararse con anticipación. La col rizada y las semillas de granada proporcionan vitamina C y polifenoles con acción antioxidante y antiinflamatoria. La col rizada aporta una alta concentración de vitamina K, reconocida por regular las respuestas inflamatorias, mientras que las coles de Bruselas refuerzan el efecto protector gracias a su riqueza en vitamina C.
Ingredientes
- 1 taza de avellanas
- ¼ taza de vinagre balsámico blanco o de vino blanco
- 2 cucharadas de miel
- 1 ¼ cucharadita de sal kosher
- 1 cucharadita de mostaza de Dijon
- ¼ cucharadita de pimienta negra recién molida
- ½ taza de aceite de oliva
- 1 manojo grande de col rizada roja en trozos pequeños (aproximadamente 10 tazas)
- 1 libra de coles de Bruselas, recortadas y trituradas (aproximadamente 6 tazas)
- 1 taza de semillas de granada
- 2 tazas de crutones de mantequilla y hierbas
Preparación
- Precalentar el horno a 175 °C y tostar las avellanas entre 8 y 12 minutos. Enfriar y frotar para eliminar la piel, luego picarlas.
- Mezclar en un bol el vinagre, miel, sal, mostaza y pimienta. Batir y añadir el aceite poco a poco.
- Masajear la col rizada y las coles de Bruselas con parte del aderezo hasta que ablanden ligeramente. Reservar 10 minutos.
- Incorporar las semillas de granada y el resto del aderezo; mezclar bien.
- Poco antes de servir, añadir crutones y avellanas.
3- Bocados crujientes de falafel con tzatziki: fibra, yogur y ajo
Los bocados de falafel y la salsa tzatziki aportan fibra, compuestos antioxidantes y propiedades antiinflamatorias naturales. La fibra apoya la salud intestinal y contribuye a controlar la inflamación, mientras que el tzatziki con yogur griego y ajo suma defensas adicionales. El ajo contiene alicina y otros compuestos de azufre que ayudan a frenar la inflamación.
Ingredientes
- 1 pepino persa pequeño
- ¾ taza de yogur griego natural
- 1 cucharadita de ralladura de limón y 2 cucharadas de jugo fresco
- 3 ½ cucharadas de aceite de oliva, divididas
- ½ taza de eneldo fresco picado, dividido
- ¼ taza de menta fresca picada, más extra para decorar
- 1 ¼ cucharadita de sal kosher, dividida
- 2 dientes de ajo
- 1 lata (aproximadamente 400 g) de garbanzos, escurridos y enjuagados
- ½ taza de hojas de cilantro fresco picadas
- ⅓ taza de cebolla amarilla picada
- 1 cucharadita de chile serrano picado y sin semillas
- 5 cucharadas de harina de garbanzos o común
- 2 cucharadas de tahini
- ¾ cucharadita de comino molido
- ½ cucharadita de polvo para hornear
Preparación
- Rallar el pepino y exprimir para eliminar el exceso de agua. Mezclar con yogur, ralladura y jugo de limón, 1 cucharada de aceite, 1 cucharada de eneldo, 1 cucharada de menta, ¼ de cucharadita de sal y un diente de ajo rallado. Refrigerar.
- Triturar los garbanzos y mezclar en un bol. Picar en el procesador el cilantro, cebolla, chile, el resto del eneldo y menta, y el diente de ajo restante; añadir a los garbanzos.
- Incorporar harina, tahini, comino, polvo de hornear y el resto de la sal.
- Formar 24 bolitas y aplastar ligeramente. Colocar en una bandeja.
- Calentar 1 ½ cucharadas de aceite en una sartén y dorar los falafel por ambos lados.
- Servir con el tzatziki, decorando con eneldo y menta extra.
4- Nueces especiadas tostadas con canela
Estas nueces especiadas resultan un bocado dulce y salado, rico en grasas monoinsaturadas, cobre y manganeso, todos nutrientes que promueven la reducción de la inflamación. La canela añade un extra de efectos antioxidantes y antiinflamatorios. La combinación de frutos secos y especias da lugar a un aperitivo crujiente y aromático, perfecto para reuniones.
El jarabe de arce es un edulcorante natural producido a partir de la savia concentrada del árbol de arce mediante un proceso de hervido. Su uso principal es para añadir dulzura y realzar la presentación de postres, especialmente panqueques y waffles. Puede ser reemplazado por miel.
Ingredientes
- ½ taza de jarabe de arce puro o miel
- 1 cucharada de romero fresco picado
- ½ cucharadita de cinco especias chinas
- ¼ cucharadita de pimienta de cayena
- Pimienta negra recién molida
- 3 tazas de frutos secos mixtos sin sal (almendras, anacardos, nueces y pecanas)
- ¾ cucharadita de sal kosher
Preparación
- Precalentar el horno a 190 °C y cubrir una bandeja grande con papel para hornear.
- Mezclar en un bol el jarabe de arce, romero, cinco especias, cayena y pimienta negra; añadir los frutos secos y revolver.
- Distribuir en la bandeja en una sola capa.
- Hornear 10 minutos, retirar, espolvorear con sal y remover; volver a hornear de 10 a 12 minutos, removiendo dos veces hasta dorar y caramelizar.
- Enfriar completamente antes de servir. Conservar en recipiente hermético.
5- Tartaletas de chocolate negro y coco
Para el postre, estas tartaletas combinan chocolate negro rico en flavonoides y coco con triglicéridos de cadena media (MCT). Los flavonoides ayudan a controlar los procesos inflamatorios y los MCT favorecen la salud intestinal y la respuesta inmune, lo que resulta esencial en temporadas festivas.
Ingredientes
- Espray de cocina
- 2 claras de huevo grandes
- 1 ¼ tazas de coco rallado sin azúcar
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 2 cucharadas de jarabe de arce puro, divididas
- ½ cucharadita de sal marina finamente molida, dividida
- 2 onzas de chocolate agridulce picado
- ½ taza de mantequilla de semillas de girasol o de frutos secos
- 1 cucharada de cacao sin azúcar
- ¼ cucharadita de sal marina en escamas
Preparación
- Precalentar el horno a 175 °C y engrasar 20 moldes de mini muffins.
- Batir las claras hasta espumar. Agregar el coco, vainilla, una cucharada de jarabe y ¼ de cucharadita de sal, mezclando bien.
- Colocar 2 cucharaditas de la mezcla en cada molde y presionar en fondo y lados. Hornear 15 minutos hasta dorar.
- Derretir el chocolate junto con la mantequilla de semillas, cacao, el resto de jarabe y sal. Mezclar hasta obtener una crema suave.
- Rellenar las tartaletas frías con la mezcla de chocolate y espolvorear con sal en escamas.
- Se pueden preparar con un día de anticipación y conservar tapadas a temperatura ambiente.
Consejos para integrar recetas saludables en el menú navideño
Incorporar estas propuestas al menú de Navidad permite disfrutar de platos festivos sin renunciar a los beneficios de una alimentación consciente.
Las recetas seleccionadas por Lorenz son fáciles de adaptar y pueden prepararse con antelación, lo que facilita la organización de las celebraciones. Además, su variedad de sabores y texturas las convierte en opciones atractivas tanto para quienes buscan cuidar su salud como para quienes desean innovar en la mesa navideña.
La combinación de ingredientes saludables y preparaciones festivas muestra que es posible cuidar la inflamación y disfrutar de la Navidad con sabor y bienestar en cada celebración.