Tendencias

Cinco recetas navideñas antiinflamatorias para celebrar sin descuidar la salud

Festejar no tiene que ser sinónimo de abandonar el hábito de la buena alimentación. Propuestas sencillas y adaptables, que permiten renovar la tradición culinaria de las Fiestas

Guardar
Las legumbres, el ajo y
Las legumbres, el ajo y el yogur forman una combinación que nutre el organismo y potencia las defensas antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la Navidad suele llenar las mesas de platos tradicionales cargados de grasas y azúcares. Sin embargo, adaptar el menú navideño es posible para disfrutar de fiestas más saludables y antiinflamatorias, sin perder el placer ni el sabor. La dietista registrada Kristen Lorenz compartió en el magazine estadounidense Real Simple recetas pensadas para combatir la inflamación, escogiendo ingredientes festivos y nutritivos que respaldan el bienestar.

La preocupación por la inflamación y sus consecuencias para la salud impulsó a búsqueda de preparaciones navideñas más ricas en lnutrientes. Mejorar la calidad de la dieta durante estas celebraciones es posible, gracias a propuestas sencillas, atractivas y avaladas por sus aportes nutricionales.

1- “Papas fritas” pero de calabaza: betacaroteno y antioxidantes

Las papas fritas de calabaza
Las papas fritas de calabaza son una alternativa baja en grasas y rica en antioxidantes para abrir el menú navideño (Freepik)

Las papas fritas de calabaza ofrecen una alternativa rápida y saludable a los aperitivos tradicionales. La calabaza se destaca por su abundancia en betacaroteno y antioxidantes, nutrientes que, tras convertirse en vitamina A en el organismo, refuerzan el sistema inmune y disminuyen la inflamación. Además, colaboran en la protección celular al neutralizar los radicales libres, lo que también contribuye a reducir procesos inflamatorios.

Ingredientes

  • 1 calabaza moscada mediana, pelada y cortada en palitos (usar solo la parte larga del cuello)
  • 3 cucharadas de fécula de maíz
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • ½ cucharadita de pimentón
  • ½ cucharadita de tomillo seco
  • Sal marina y pimienta negra recién molida, al gusto
  • Mayonesa y hierbas frescas para acompañar (opcional)

Preparación

  1. Precalentar el horno a 220 °C y cubrir dos bandejas grandes con papel para hornear.
  2. Secar los palitos de calabaza y espolvorearlos con fécula de maíz; asegurarse de que queden bien cubiertos. Sacudir el exceso.
  3. Volver a colocar la calabaza en el bol, añadir el aceite, ajo en polvo, pimentón y tomillo, y mezclar bien.
  4. Distribuir los palitos en las bandejas sin amontonar.
  5. Hornear entre 30 y 35 minutos, dando la vuelta a mitad de cocción, hasta que estén dorados y crujientes.
  6. Dejar enfriar unos minutos y servir calientes, solos o con mayonesa y hierbas.

2- Ensalada navideña con vitaminas y polifenoles

La ensalada con col rizada
La ensalada con col rizada y granada es un plato repleto de vitamina C, polifenoles y fibra que contribuye al bienestar digestivo y la reducción de la inflamación (Freepik)

Esta ensalada es ideal para alimentar a varios invitados y puede prepararse con anticipación. La col rizada y las semillas de granada proporcionan vitamina C y polifenoles con acción antioxidante y antiinflamatoria. La col rizada aporta una alta concentración de vitamina K, reconocida por regular las respuestas inflamatorias, mientras que las coles de Bruselas refuerzan el efecto protector gracias a su riqueza en vitamina C.

Ingredientes

  • 1 taza de avellanas
  • ¼ taza de vinagre balsámico blanco o de vino blanco
  • 2 cucharadas de miel
  • 1 ¼ cucharadita de sal kosher
  • 1 cucharadita de mostaza de Dijon
  • ¼ cucharadita de pimienta negra recién molida
  • ½ taza de aceite de oliva
  • 1 manojo grande de col rizada roja en trozos pequeños (aproximadamente 10 tazas)
  • 1 libra de coles de Bruselas, recortadas y trituradas (aproximadamente 6 tazas)
  • 1 taza de semillas de granada
  • 2 tazas de crutones de mantequilla y hierbas

Preparación

  1. Precalentar el horno a 175 °C y tostar las avellanas entre 8 y 12 minutos. Enfriar y frotar para eliminar la piel, luego picarlas.
  2. Mezclar en un bol el vinagre, miel, sal, mostaza y pimienta. Batir y añadir el aceite poco a poco.
  3. Masajear la col rizada y las coles de Bruselas con parte del aderezo hasta que ablanden ligeramente. Reservar 10 minutos.
  4. Incorporar las semillas de granada y el resto del aderezo; mezclar bien.
  5. Poco antes de servir, añadir crutones y avellanas.

3- Bocados crujientes de falafel con tzatziki: fibra, yogur y ajo

Las legumbres, el ajo y
Las legumbres, el ajo y el yogur forman una combinación que nutre el organismo y potencia las defensas antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bocados de falafel y la salsa tzatziki aportan fibra, compuestos antioxidantes y propiedades antiinflamatorias naturales. La fibra apoya la salud intestinal y contribuye a controlar la inflamación, mientras que el tzatziki con yogur griego y ajo suma defensas adicionales. El ajo contiene alicina y otros compuestos de azufre que ayudan a frenar la inflamación.

Ingredientes

  • 1 pepino persa pequeño
  • ¾ taza de yogur griego natural
  • 1 cucharadita de ralladura de limón y 2 cucharadas de jugo fresco
  • 3 ½ cucharadas de aceite de oliva, divididas
  • ½ taza de eneldo fresco picado, dividido
  • ¼ taza de menta fresca picada, más extra para decorar
  • 1 ¼ cucharadita de sal kosher, dividida
  • 2 dientes de ajo
  • 1 lata (aproximadamente 400 g) de garbanzos, escurridos y enjuagados
  • ½ taza de hojas de cilantro fresco picadas
  • ⅓ taza de cebolla amarilla picada
  • 1 cucharadita de chile serrano picado y sin semillas
  • 5 cucharadas de harina de garbanzos o común
  • 2 cucharadas de tahini
  • ¾ cucharadita de comino molido
  • ½ cucharadita de polvo para hornear

Preparación

  1. Rallar el pepino y exprimir para eliminar el exceso de agua. Mezclar con yogur, ralladura y jugo de limón, 1 cucharada de aceite, 1 cucharada de eneldo, 1 cucharada de menta, ¼ de cucharadita de sal y un diente de ajo rallado. Refrigerar.
  2. Triturar los garbanzos y mezclar en un bol. Picar en el procesador el cilantro, cebolla, chile, el resto del eneldo y menta, y el diente de ajo restante; añadir a los garbanzos.
  3. Incorporar harina, tahini, comino, polvo de hornear y el resto de la sal.
  4. Formar 24 bolitas y aplastar ligeramente. Colocar en una bandeja.
  5. Calentar 1 ½ cucharadas de aceite en una sartén y dorar los falafel por ambos lados.
  6. Servir con el tzatziki, decorando con eneldo y menta extra.

4- Nueces especiadas tostadas con canela

Los frutos secos y las
Los frutos secos y las especias se unen para ofrecer grasas saludables y compuestos antiinflamatorios en un solo bocado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas nueces especiadas resultan un bocado dulce y salado, rico en grasas monoinsaturadas, cobre y manganeso, todos nutrientes que promueven la reducción de la inflamación. La canela añade un extra de efectos antioxidantes y antiinflamatorios. La combinación de frutos secos y especias da lugar a un aperitivo crujiente y aromático, perfecto para reuniones.

El jarabe de arce es un edulcorante natural producido a partir de la savia concentrada del árbol de arce mediante un proceso de hervido. Su uso principal es para añadir dulzura y realzar la presentación de postres, especialmente panqueques y waffles. Puede ser reemplazado por miel.

Ingredientes

  • ½ taza de jarabe de arce puro o miel
  • 1 cucharada de romero fresco picado
  • ½ cucharadita de cinco especias chinas
  • ¼ cucharadita de pimienta de cayena
  • Pimienta negra recién molida
  • 3 tazas de frutos secos mixtos sin sal (almendras, anacardos, nueces y pecanas)
  • ¾ cucharadita de sal kosher

Preparación

  1. Precalentar el horno a 190 °C y cubrir una bandeja grande con papel para hornear.
  2. Mezclar en un bol el jarabe de arce, romero, cinco especias, cayena y pimienta negra; añadir los frutos secos y revolver.
  3. Distribuir en la bandeja en una sola capa.
  4. Hornear 10 minutos, retirar, espolvorear con sal y remover; volver a hornear de 10 a 12 minutos, removiendo dos veces hasta dorar y caramelizar.
  5. Enfriar completamente antes de servir. Conservar en recipiente hermético.

5- Tartaletas de chocolate negro y coco

Las tartaletas de chocolate negro
Las tartaletas de chocolate negro y coco son una opción dulce que suma flavonoides y triglicéridos de cadena media para cuidar la salud intestinal en la mesa festiva (Freepik)

Para el postre, estas tartaletas combinan chocolate negro rico en flavonoides y coco con triglicéridos de cadena media (MCT). Los flavonoides ayudan a controlar los procesos inflamatorios y los MCT favorecen la salud intestinal y la respuesta inmune, lo que resulta esencial en temporadas festivas.

Ingredientes

  • Espray de cocina
  • 2 claras de huevo grandes
  • 1 ¼ tazas de coco rallado sin azúcar
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 2 cucharadas de jarabe de arce puro, divididas
  • ½ cucharadita de sal marina finamente molida, dividida
  • 2 onzas de chocolate agridulce picado
  • ½ taza de mantequilla de semillas de girasol o de frutos secos
  • 1 cucharada de cacao sin azúcar
  • ¼ cucharadita de sal marina en escamas

Preparación

  1. Precalentar el horno a 175 °C y engrasar 20 moldes de mini muffins.
  2. Batir las claras hasta espumar. Agregar el coco, vainilla, una cucharada de jarabe y ¼ de cucharadita de sal, mezclando bien.
  3. Colocar 2 cucharaditas de la mezcla en cada molde y presionar en fondo y lados. Hornear 15 minutos hasta dorar.
  4. Derretir el chocolate junto con la mantequilla de semillas, cacao, el resto de jarabe y sal. Mezclar hasta obtener una crema suave.
  5. Rellenar las tartaletas frías con la mezcla de chocolate y espolvorear con sal en escamas.
  6. Se pueden preparar con un día de anticipación y conservar tapadas a temperatura ambiente.

Consejos para integrar recetas saludables en el menú navideño

Adaptar los platos tradicionales con
Adaptar los platos tradicionales con versiones ricas en nutrientes ayuda a mantener la energía y el bienestar sin renunciar a la tradición (Pexels)

Incorporar estas propuestas al menú de Navidad permite disfrutar de platos festivos sin renunciar a los beneficios de una alimentación consciente.

Las recetas seleccionadas por Lorenz son fáciles de adaptar y pueden prepararse con antelación, lo que facilita la organización de las celebraciones. Además, su variedad de sabores y texturas las convierte en opciones atractivas tanto para quienes buscan cuidar su salud como para quienes desean innovar en la mesa navideña.

La combinación de ingredientes saludables y preparaciones festivas muestra que es posible cuidar la inflamación y disfrutar de la Navidad con sabor y bienestar en cada celebración.

Temas Relacionados

Recetas navideñas saludablesInflamaciónAlimentación conscienteIngredientes antiinflamatoriosNavidadDietaNutriciónBeneficios para la salud

Últimas Noticias

Receta de arrollado de pollo con pata muslo, rápida y fácil

Una opción casera y versátil que se adapta a reuniones, celebraciones o comidas familiares, con ingredientes accesibles y un resultado delicioso

Receta de arrollado de pollo

Navidad 2025: qué significa la corona de Adviento y cómo hacer una en casa

Detrás de las ramas verdes y las velas de colores, la corona de Adviento esconde símbolos de eternidad, unión y optimismo, conquistando a quienes buscan celebrar la llegada de la Navidad

Navidad 2025: qué significa la

Cuatro hábitos en la ducha que perjudican la piel

Descuidar ciertos aspectos de la rutina diaria bajo la ducha puede afectar la salud cutánea, según la dermatóloga Ana Molina, quien advierte que prácticas comunes como el uso de agua muy caliente o productos inadecuados pueden provocar irritación y sequedad

Cuatro hábitos en la ducha

Calentamiento global: un nuevo cálculo redefine el límite de emisiones de dióxido de carbono

Un estudio de investigadores japoneses utilizó datos históricos y modelos avanzados para precisar los márgenes que permitirían evitar el aumento sostenido de la temperatura global

Calentamiento global: un nuevo cálculo

Cómo trabaja el cerebro en la toma de decisiones

En Infobae en Vivo, la neuropsicóloga Lucía Crivelli explicó que factores emocionales y ambientales suelen pesar tanto o más que la lógica racional, según la evidencia científica reciente

Cómo trabaja el cerebro en
DEPORTES
Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Impacto en la F1: la histórica figura que dejaría Red Bull después del título de Norris sobre Verstappen

DJ, mesas VIP y la presencia de una figura de la F1: la fiesta de Lando Norris en un club privado tras su consagración

La reacción del Changuito Zeballos apenas quedó eliminado Boca Juniors tras su polémico cambio ante Racing

El brutal nocaut que estremeció al mundo del boxeo: “Demuestra lo peligroso que puede ser este deporte”

TELESHOW
Hernán Drago contó por qué

Hernán Drago contó por qué evalúa alejarse de los medios: “Lo pienso hace 32 años”

Maju Lozano habló de la dura infancia que tuvo: “Papá era bipolar”

El desopilante blooper de Rosalía en medio de una entrevista en Río que la hizo salir corriendo: “Mucho miedo”

Nicole Neumann tajante sobre el escándalo familiar con Fabián Cubero: “Los padres tienen que ser un equipo siempre”

El casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino para celebrar su amor: las mejores fotos

INFOBAE AMÉRICA

El sorprendente papel de los

El sorprendente papel de los priones: ¿fueron claves en el origen de la vida?

“Tuve mi propia crucifixión”: los poemas autobiográficos de “Hospital pediátrico”, de Marina Cavalletti

Los mercados globales se mantienen cautelosos ante la inminente decisión de la Reserva Federal sobre tasas

Prisión preventiva para la aliada de Evo Morales que logró la encarcelación de sus opositores en Bolivia

Cómo funciona el reloj molecular basado en larvas de mosca que promete revolucionar la ciencia forense