Tormentas severas amenazan a más de 30 millones de personas con tornados, granizo extremo y vientos destructivos en EEUU

El Servicio Meteorológico Nacional y la NOAA advierten sobre una secuencia de tormentas severas con riesgo de tornados, granizo y vientos intensos en el centro de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una extensa franja del centro de Estados Unidos se encuentra bajo alerta por una secuencia de tormentas severas con granizo, vientos intensos y riesgo de tornados que se desarrollará entre el jueves y el martes, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Storm Prediction Center (SPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Más de 30 millones de personas estarán en la trayectoria de estos fenómenos, que se producirán tras varios días de altas temperaturas y el debilitamiento de un sistema de alta presión que dominaba la región.

De acuerdo con la información oficial publicada por el SPC, el nivel de riesgo de tormentas severas para amplias zonas de Kansas, Oklahoma, el norte de Texas y partes del Medio Oeste se mantiene en nivel 2 de 5 (“Slight Risk”) hasta el sábado, mientras que áreas de Nebraska y Minnesota podrían escalar a nivel 3 (“Enhanced Risk”) a partir del domingo. El organismo detalla que este evento incluye la probabilidad de granizo de hasta 7,5 centímetros, ráfagas de viento que pueden superar los 120 km/h y la formación de tornados aislados.

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La región de los Grandes Llanos y el Medio Oeste ha registrado históricamente este tipo de fenómenos durante la primavera, cuando los contrastes entre masas de aire cálidas y frías generan condiciones favorables para el desarrollo de tormentas de alta intensidad. Autoridades meteorológicas como el NWS han reiterado la necesidad de seguir las advertencias oficiales y revisar los planes de emergencia, dado que estos episodios suelen provocar daños materiales y cortes de energía.

¿Qué regiones están bajo amenaza por tormentas severas?

Las áreas identificadas por el Storm Prediction Center bajo mayor riesgo se extienden desde el panhandle de Texas hasta Kansas, Oklahoma, Nebraska, Iowa, el sur de Minnesota y el oeste de Illinois. El riesgo se desplazará gradualmente hacia el este, cubriendo más de 1.600 kilómetros y afectando a unas 30 millones de personas, según estimaciones del NWS.

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Entre las ciudades incluidas en la zona de riesgo figuran Wichita, Oklahoma City, Dallas y Kansas City. El NWS ha distribuido alertas y recomendaciones a través de sus canales oficiales, solicitando a los residentes preparar refugios seguros y mantenerse informados ante posibles cambios en las condiciones atmosféricas.

La interacción de aire cálido y húmedo del Golfo de México con sistemas frontales genera condiciones de inestabilidad que favorecen el desarrollo de superceldas y tornados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se producen estas tormentas y qué explica la NOAA?

El pronóstico del SPC atribuye el desarrollo del evento al debilitamiento del sistema de alta presión que prevalecía en el centro del país, lo que facilita la llegada de sistemas frontales desde el oeste y permite el ingreso de humedad cálida proveniente del Golfo de México. Esta interacción incrementa la inestabilidad y favorece la formación de tormentas severas, según el último reporte del NWS.

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La presencia de una “capa atmosférica” —una masa de aire cálido situada por encima de la superficie— podría limitar inicialmente el desarrollo de tormentas. Si esa barrera se rompe, se espera la formación de superceldas capaces de producir granizo grande y vientos destructivos. El SPC advierte que, aunque la cantidad de tormentas podría verse limitada, las que se formen tendrían potencial de severidad significativa.

¿Cuáles son los días clave y los niveles de riesgo previstos?

El NWS y el SPC han detallado el calendario de riesgo para los próximos días:

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Jueves 14 y viernes 15 de mayo: Primeras tormentas sobre Kansas , el norte de Texas y el sur de Oklahoma , con riesgos de granizo de hasta 5 centímetros y vientos por encima de 90 km/h.

Sábado 16 de mayo: El sistema avanzará hacia el valle del río Missouri , abarcando áreas de Nebraska , Iowa y el este de Kansas . Se eleva el riesgo a nivel 3 en algunas regiones, con posibilidad de granizo de hasta 7,5 centímetros y tornados aislados.

Domingo 17 a martes 19 de mayo: La amenaza se desplaza desde Oklahoma hasta Minnesota y el oeste de Illinois, manteniendo el nivel de riesgo y extendiéndose hacia el Ohio Valley. Según el SPC, “más de 30 millones de personas estarán bajo vigilancia por tormentas severas en distintos momentos del periodo”.

Kansas, Oklahoma, Texas, Nebraska, Iowa, Minnesota e Illinois figuran entre las regiones con mayor riesgo de tormentas y condiciones meteorológicas adversas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es una supercelda y cuál es su impacto potencial?

El SPC describe una supercelda como un tipo de tormenta caracterizada por una columna de aire ascendente que rota de manera persistente, conocida como mesociclón. Estas tormentas presentan un alto potencial destructivo, con granizo grande, vientos intensos y probabilidad de tornados. La formación de superceldas ocurre cuando coinciden altos índices de inestabilidad atmosférica, humedad suficiente y cizalladura de viento en diferentes niveles.

Según el SPC, “las superceldas que logren desarrollarse podrían generar granizo de hasta 7,5 centímetros y ráfagas de viento localmente superiores a 120 km/h”. El organismo añade que cualquier tormenta que se forme cerca de la zona de baja presión o de la línea seca —el límite entre el aire seco del oeste y el aire húmedo del este— tendrá capacidad para producir este tipo de fenómenos.

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¿Qué otros riesgos se prevén, como inundaciones o daños a infraestructuras?

El NWS advierte sobre la posibilidad de acumulaciones de lluvia de entre 25 y 50 milímetros, con zonas puntuales que podrían superar los 75 milímetros, lo que implica riesgo de inundaciones repentinas. Las lluvias más intensas se esperan en el norte de Missouri y partes de Iowa. El impacto de las tormentas puede traducirse en daños a viviendas, vehículos, infraestructura eléctrica y agrícola, así como complicaciones en la red de transporte terrestre y aéreo.

Los registros históricos de episodios similares muestran que, en escenarios de tormentas severas, los cortes de energía y las interrupciones en servicios esenciales son frecuentes. El NWS recomienda a la población disponer de linternas, radios portátiles y reservas de agua ante posibles interrupciones.

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¿Qué medidas han adoptado las autoridades y cuáles son las recomendaciones?

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido boletines de alerta para las áreas bajo mayor riesgo y ha recordado la importancia de seguir las instrucciones oficiales. El organismo recomendó: “Instamos a la comunidad a permanecer atenta a las actualizaciones de pronóstico y respetar las advertencias de seguridad”. La NOAA reforzó la difusión de alertas móviles y sistemas de notificación temprana.

Equipos de emergencia y organismos de protección civil han sido puestos en estado de alerta para actuar en caso de daños a infraestructura, caída de árboles o cortes de energía. El NWS destacó la necesidad de contar con un plan de emergencia familiar, identificar refugios temporales y evitar desplazamientos innecesarios durante el paso de las tormentas severas.

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Las autoridades recomiendan seguir las alertas oficiales, preparar refugios y contar con planes de emergencia ante posibles cortes de energía y daños materiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál será el impacto en la vida cotidiana de los habitantes?

El avance de las tormentas puede provocar interrupciones en el suministro eléctrico, daños materiales y demoras en los servicios de transporte, tanto por carretera como aéreos. El SPC y el NWS subrayaron la importancia de acatar las recomendaciones oficiales y de contar con planes de refugio, especialmente en zonas rurales o alejadas de centros urbanos. En el último informe difundido se precisa: “Las condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo que la vigilancia continua de los avisos oficiales es fundamental para reducir riesgos”.

¿Dónde consultar información actualizada sobre las tormentas en Estados Unidos?

Para seguir la evolución de las alertas y obtener información verificable, el NWS recomienda consultar su portal web (weather.gov), el sitio del Storm Prediction Center (spc.noaa.gov) y los canales oficiales de las agencias meteorológicas en redes sociales. Las autoridades insisten en que únicamente se utilicen fuentes oficiales para evitar la difusión de rumores o información no confirmada.

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