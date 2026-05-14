Manuel Adorni se pone a la cabeza de la agenda del Gobierno y en el oficialismo aseguran que sigue firme en su cargo

Manuel Adorni sonríe mientras interviene en la ceremonia de inauguración del Parque Solar El Quemado.

Pese a que continúan las novedades judiciales sobre su figura, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantiene una agenda de gestión activa, acorde al apoyo que le dio el presidente Javier Milei.

El nivel del sostén que funcionario tiene por parte de los hermanos libertarios es tal que en las entrañas del Gobierno creen que no debería haber noticia que amerite pensar en su salida. Al menos no en el corto plazo. “Lo pueden sostener por siempre”, llegan a decir desde sectores que son ajenos al ministro coordinador.

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Es por ese motivo que Adorni sigue con su agenda de apariciones, a veces, como en este caso, como el principal representante de la administración libertaria. Por caso, este mediodía aterrizó en la provincia de Mendoza para participar de la importante inauguración del Parque Solar “El Quemado”, ubicado en la localidad de Jocolí. Se preveía que fuera el ministro de Economía, Luis Caputo, pero tuvo que declinar el viaje por asuntos de agenda.

Se trató de un anuncio de alto componente simbólico porque se trata del primer proyecto encuadrado en el RIGI que se aprobó y ahora entra en operación. La inversión realizada por YPF Luz fue superior a los USD 220 millones y tiene capacidad de llevar energía a 233.000 hogares, según estiman en la compañía.

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Manuel Adorni, Alfredo Cornejo y Horacio Marín posan durante la inauguración del Parque Solar El Quemado

La actividad tuvo la participación del director ejecutivo de YPF, Horacio Marín, y del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Si bien se trata de una actividad de importancia sustancial para la narrativa libertaria, la visita de Adorni a Mendoza funciona como una doble señal: exhibe gestión de gobierno en medio de señales de parálisis administrativa —atribuida en parte al efecto del propio caso Adorni— y establece un respaldo a los acuerdos federales que LLA negocia de cara a las elecciones de 2027.

Que se haya producido una foto entre Adorni y Cornejo no es menor. Más aún si se tiene en cuenta que el caso Adorni alejó al entorno de la hermana presidencial del dirigente libertario con mayor imagen en la provincia cuyana, Luis Petri. Los motivos son varios: Adorni justifica en privado motivos de caracter personal. En el círculo de los primos Menem hay cuestiones cercanas a la política: simplemente nunca pudieron amalgamar un vínculo de confianza política por la estrategia electoral ni por las tareas mismas que tienen en común en la cámara baja. “No fue invitado a la actividad”, habían confirmado desde la Casa Rosada a Infobae, dando a entender ciertos cortocircuitos.

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La estrategia de Karina Milei, junto con los hermanos Menem y el propio Adorni, apunta a consolidar acuerdos con sectores del radicalismo local y están dispuestos a cumplir el pedido de Cornejo de hacer unas PASO en la provincia: el dilema que se les presenta es convalidar que Petri sea el candidato (como quiere el Presidente) o colocar a otro dirigente libertario con menor conocimiento e imagen, a quien un futuro delfín del actual gobernador tendría más probabilidades de ganarle.

Manuel Adorni, Alfredo Cornejo, Horacio Marín y comitiva posan frente a los paneles solares

Volviendo al jefe de Gabinete, al igual que lo hizo el viernes pasado durante la inauguración de una planta de Mercedes Benz, Adorni brindó un discurso este mediodía para exaltar las virtudes del modelo económico de la administración Milei. Allí resaltó que el proyecto es prueba de que la gestión “va en el camino correcto” y recordó que fue él mismo quien anunció la llegada de la primera inversión RIGI en los albores de septiembre del 2024.

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Aunque todavía exhibe dificultades para retomar su rol como vocero presidencial en la Casa Rosada, busca retomar esa gimnasia en ámbitos más controlados como en las actividades de gestión.

El jefe de Gabinete no descarta brindar una conferencia de prensa este viernes. En rigor, en la Vocería marcaban que esta semana se estaba planificando una ronda con los periodistas acreditados para retomar el contacto y, en cierta manera, dejar atrás lo que fue la fallida conferencia del viernes pasado realizada junto a los ministros Luis Caputo y Alejandra Monteoliva, en la que se buscó limitar sin éxito los temas de las preguntas a quienes preguntaban.

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Adorni, el gobernador Alfredo Cornejo y Horacio Marín en la inauguración del Parque

En el Gobierno reconocen que hay asuntos que la prensa sigue ávida de consultar a los funcionarios. Los más optimistas creen que con el paso de las semanas el tema terminará de mermar en la agenda política. Quienes lo afirman creen que el fervor mundialístico crecerá de manera exponencial y que, además, habrá una merma significativa de las novedades judiciales.

Ayer se conoció que el propietario de la casa que Adorni alquiló en Indio Cuá reveló nuevos pagos, a la vez que se efectivizó la imputación a su hermano y legislador provincial Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La primera responde a la investigación que lidera el fiscal general Gerardo Pollicita en la causa que tiene en su juzgado Ariel Lijo. La segunda es una decisión del fiscal Guillermo Marijuan, quien tiene el sondeo de la causa delegada por el juez Daniel Rafecas.

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¿El Gobierno cree que el ritmo de la investigación mermará? No es precisamente una certeza, pero es algo que se escucha decir cada vez más a sectores amplios del Gobierno. En particular en la causa que tiene Lijo. Hubo gestualidades sugerentes que hacen pensar que el oficialismo quiere establecer vasos comunicantes.

Juan Bautista Mahiques con Manuel Adorni. REUTERS/Agustin Marcarian

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, liberó el pliego de Tomás Rodríguez Ponte como candidato para ocupar el juzgado federal número dos de Lomas de Zamora, luego de semanas de tensiones y negociaciones con el juez federal Ariel Lijo. Esta decisión coincide con la aceleración de la investigación contra Adorni. Rodríguez Ponte, funcionario judicial de carrera y excolaborador de Mahiques en el juzgado de Lijo, fue impulsado por el propio Lijo y tiene cercanía con otros jueces de peso como María Servini y Marcelo Martínez de Giorgi.

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“Creemos que el ritmo va a frenar poco a poco hasta por una cuestión lógica de que muchas novedades más no va a haber. No sabemos qué va a pasar con lo de Marijuan”, marca una fuente del Gobierno a Infobae, que cree que las declaraciones más explosivas ya ocurrieron, tal y como fueron la escribana Adriana Nechevenko o el contratista Matías Tabar. Pese a todo, sigue estando la incertidumbre de cómo Adorni pudo haber movilizado fondos a través de billeteras virtuales.

En la plana mayor del Gobierno parece haberse asentado la idea de que hay una nueva normalidad en la dinámica oficialista. “No pensé que fuera a resistir tanto, pero lo hizo. A esta altura no veo posibilidad alguna de que se vaya”, confesaba un integrante de la mesa política a Infobae.

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