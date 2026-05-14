“Si te olvidaste de pagar la cuota, te bloqueo la TV”: la insólita oferta de un vendedor de televisores en el Conurbano

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un comerciante del conurbano bonaerense sorprendió al ofrecer televisores que pueden ser bloqueados a distancia si el cliente deja de pagar las cuotas. El video donde explica el particular sistema se viralizó rápidamente en redes sociales y generó debate, dado los riesgos que implica para los consumidores.

El vendedor, especializado en tecnología, relató que la demanda de Smart TV en cuotas creció de manera notoria. “Nos pidieron un montón de Smart TV en cuotas. Trabajamos muchísimo este mes para poder brindar el mismo sistema que trabajamos con los celulares”, aseguró el comerciante.

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El procedimiento consiste en instalar un sistema en los televisores que permite bloquearlos de manera remota. “Supongamos, este es un Smart TV de 32 pulgadas. Si vos te olvidaste de pagar la cuota, voy directamente a mi computadora, pongo bloquear y el Smart TV se bloquea”, explicó.

El comerciante sostuvo que, ante la falta de pago, el usuario pierde el acceso completo al equipo. “No vas a poder hacer nada, tu equipo se encuentra bloqueado por falta de pago, no podés cambiar de canal, no podés hacer nada”, detalló. En su testimonio, el vendedor remarcó que la única manera de restaurar el servicio es regularizando la deuda.

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Vendedor de electrodomésticos

El video fue replicado por usuarios que cuestionaron tanto la legalidad de la medida como el impacto que puede generar en familias con dificultades económicas.

En este marco, vale mencionar la morosidad de las familias creció de forma sostenida en los últimos meses, como resultado de la caída del poder adquisitivo y del encarecimiento del crédito formal luego de la suba de tasas de interés durante 2025.

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Así, existe una crisis estructural de “deudores zombies”. Este fenómeno afecta principalmente a familias con créditos pequeños que han entrado en mora, quedando excluidas del sistema financiero por varios años.

Esto empuja a muchos hogares a recurrir a sistemas informales de financiamiento tanto para llegar a fin de mes como para pagar los préstamos tomados en bancos o billeteras virtuales. El video de HomeCell ilustra que también se está utilizando dicho mecanismo para comprar electrodomésticos.

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Cabe destacar que, según un informe de la consultora EcoGo, realizado a partir de datos del Banco Central (BCRA), el nivel de morosidad en los créditos concedidos por comercios de electrodomésticos llegó en diciembre pasado a un promedio del 41%. En igual mes de 2024, la irregularidad era del 15%.

El nivel de morosidad en los créditos concedidos por comercios de electrodomésticos llegó en diciembre pasado a un promedio del 41%

Hay que tener en cuenta que el acceso a garantías y la posibilidad de reclamo ante fallas o incumplimientos pueden verse afectados en transacciones como las que plantea el dueño de HomeCell10.

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Los mecanismos de bloqueo remoto en electrodomésticos aparecen como respuesta de algunos vendedores ante el crecimiento de la deuda y la imposibilidad de garantizar el cobro en tiempo y forma.

El avance de estas prácticas incorpora nuevos riesgos para los consumidores, especialmente en lo que respecta a la pérdida de control sobre los bienes adquiridos.

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La posibilidad de que un tercero bloquee un electrodoméstico a distancia deja a los usuarios en una situación de mayor vulnerabilidad, ya que pueden quedar privados del uso de un bien por cuestiones “contractuales” o técnicas que no siempre resultan transparentes.

Además, surgen dudas sobre la seguridad de los datos y la exposición a posibles errores en los sistemas de bloqueo, lo que podría derivar en bloqueos indebidos o dificultades para restablecer el servicio incluso después de regularizar la deuda.

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Los préstamos informales ya están generando problemas de seguridad. Recientemente, la Policía Federal detuvo a tres sospechosos en el norte del Conurbano bonaerense acusados de usura y secuestro extorsivo en barrios como Villa Melo, Munro y San Martín. La banda ofrecía préstamos con tasas exorbitantes, que en pocos días podían multiplicar la deuda inicial varias veces.

Una mujer de Munro, sin empleo formal ni acceso a créditos regulares, pidió un préstamo a este grupo y, al no poder pagar, fue secuestrada para exigir un rescate de 1,5 millones de pesos.

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Un detective del caso asegura: “Si les pedías $200 mil, a los 15 días tenías que devolver el doble. Dos semanas después, tenías que pagar $700 mil”.