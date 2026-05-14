Guatemala: El equipo jurídico opositor USAC DIRE reitera irregularidades en la reelección del rector y confía en las autoridades para revertir el proceso

El equipo legal dirigido por Rodolfo Chang señala que los vicios jurídicos afectan la legitimidad y el funcionamiento académico de la Universidad de San Carlos.(USAC DIRE Dignidad y Rescate)

El equipo jurídico del movimiento USAC DIRE ha reiterado que el proceso de reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala adolece de irregularidades profundas que minan la legitimidad institucional.

Esta situación, expusieron sus miembros, amenaza con derivar en una crisis académica aún mayor si el Consejo Superior Universitario mantiene cerrado el campus y persiste en los mismos mecanismos para la elección y validación de autoridades, según información difundida en una reciente conferencia de prensa transmitida por medios locales.

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Solo quince de los treinta y cuatro cuerpos electorales previstos participaron en la sesión decisiva del 8 de abril, puntualizó Edwin Orozco, integrante del equipo jurídico de USAC DIRE.

El artículo 65 del reglamento universitario exige la aprobación de los treinta y cuatro cuerpos —diez de estudiantes, diez de docentes y catorce de colegios profesionales— para otorgar validez a la elección de rector. Orozco resaltó que desarrollar la elección con una representación incompleta constituye una "situación absurda" que compromete la validez del proceso.

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El movimiento USAC DIRE subraya la gravedad de las consecuencias: la autonomía universitaria y la formación profesional estarían en peligro bajo una gestión que —precisó Rodolfo Chang, candidato a rector— privilegia el autoritarismo y la exclusión.

Chang enfatizó que el movimiento surgió ante la necesidad de rescatar la Universidad de San Carlos de Guatemala de lo que describió como “cooptación” y señaló la situación actual como un “gran pecado en la formación de todos los guatemaltecos”, según lo recogió Prensa Libre.

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USAC DIRE ha formado un equipo legal con el fin de impulsar respuestas pacíficas y democráticas para revertir la situación actual. La organización responsabilizó al Consejo Superior Universitario de la falta de acceso de estudiantes y profesores a las instalaciones, lo que obstaculiza la docencia y la investigación.

El equipo legal dirigido por Rodolfo Chang señala que los vicios jurídicos afectan la legitimidad y el funcionamiento académico de la Universidad de San Carlos.(USAC DIRE Dignidad y Rescate)

El amparo constitucional como principal vía legal tras la reforma al reglamento universitario

Desde el año pasado, el Consejo Superior Universitario modificó el reglamento, eliminando el recurso de impugnación administrativa para las elecciones de autoridades. Según explicó Mario Trejo, miembro del equipo legal, esta medida dejó al amparo constitucional como la única opción jurídica para quienes buscan impugnar el proceso: “Al no tener un recurso nosotros ordinario, lo que nos abre directamente es a una acción constitucional de amparo cuando hay una violación al tema de derechos”.

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Trejo precisó que el amparo no constituye un recurso ordinario, sino una acción autónoma en defensa de los derechos fundamentales, en conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Amparo.

Mencionó que su tramitación puede recaer en distintos órganos jurisdiccionales, desde juzgados de primera instancia hasta la Corte de Constitucionalidad, dependiendo del tipo de resolución o de la autoridad recurrida.

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El equipo jurídico de USAC DIRE ha promovido múltiples acciones de amparo, tanto preventivas como posteriores a la elección, buscando garantizar "la pureza de la elección" y procurar el restablecimiento de derechos que consideran vulnerados. La supresión del recurso de impugnación administrativa ha limitado las vías de defensa de los participantes, concentrando los esfuerzos legales en el ámbito constitucional.

USAC DIRE exige reapertura del campus y condiciones para el ejercicio académico

Paralelamente a sus acciones judiciales, USAC DIRE exige la reapertura del campus universitario, cerrado por decisión del Consejo Superior Universitario, para que docentes y estudiantes retomen clases presenciales, prácticas e investigaciones. Chang solicitó: “Que abran la Universidad de San Carlos de Guatemala para que los estudiantes y profesores puedan ingresar al campus universitario para hacer docencia y puedan hacer una buena práctica dentro del campus universitario”.

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El grupo advierte que la continuidad de la actual restricción afecta el desarrollo académico, la formación profesional e impide el ejercicio democrático en la universidad.

Sostienen que la decisión de restablecer el funcionamiento institucional corresponde exclusivamente a la autoridad universitaria y reclaman la restauración urgente de la vida académica y democrática por medio de instrumentos legales y canales pacíficos.

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La controversia por la reelección de Mazariegos y las decisiones del Consejo Superior Universitario sitúan a la Universidad de San Carlos de Guatemala en un momento decisivo para la defensa de su autonomía y la recuperación del acceso a las prácticas y la formación presencial.