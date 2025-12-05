Tendencias

Receta de pionono de roquefort y nuez, rápida y fácil

Una opción ideal para quienes buscan un plato elegante y rápido, con una combinación de texturas y sabores intensos que resulta perfecta para cualquier ocasión especial o un picoteo informal con amigos

Este pionono es ideal para
Este pionono es ideal para acompañar una copa de vino o como entrada en una comida festiva - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pionono de roquefort es una receta que conquistó a muchos por su sencillez, sabor y elegancia. Este plato, que combina la suavidad de un bizcocho esponjoso con el fuerte sabor del queso roquefort, es perfecto tanto para una entrada en una comida especial como para un picoteo informal. La mezcla de texturas y sabores salados crea una experiencia única, con la que sorprenderás a tus invitados. Además, su rapidez de preparación lo convierte en una opción excelente para quienes buscan algo delicioso sin complicaciones.

Originario de Italia pero muy popular en Argentina, el pionono es un bizcochuelo plano y esponjoso que admite variedad de rellenos, tanto dulces como salados. Generalmente se sirve frío y en rodajas, formando parte de picadas, entradas o buffets fríos. El relleno de roquefort y nuez representa una de sus combinaciones preferidas, gracias al contraste entre la cremosidad del queso y el crocante de las nueces. Existen alternativas, como agregar un toque de miel, apio o frutas frescas, pero la combinación clásica resulta siempre atractiva y práctica para resolver una comida rápida y especial.

Receta de pionono de roquefort

La receta de pionono de roquefort y nuez resulta sencilla y rápida, sobre todo utilizando pionono ya listo. El relleno se obtiene mezclando queso roquefort, queso crema para suavizar y nueces troceadas. Una vez lista la mezcla, se distribuye sobre la plancha de pionono, se enrolla cuidadosamente y se refrigera para lograr una mejor presentación y que los sabores se asienten.

Este arrollado frío se puede dejar preparado con anticipación y servir en rodajas, acompañado de hojas verdes o como parte de una picada variada. También admite la opción de incorporar ingredientes adicionales como miel o frutas, según preferencia.

Tiempo de preparación

Tiempo total estimado: 20 minutos.

  • Preparación del relleno: 5 minutos.
  • Armado y enrollado del pionono: 5 minutos.
  • Enfriado previo al corte y servicio: 10 minutos (opcional, mejora la presentación).

Ingredientes

  • 4 huevos.
  • 100 g de azúcar.
  • 100 g de harina.
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • 150 g de queso roquefort.
  • 100 ml de crema líquida (crema para batir).
  • 50 g de manteca derretida.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • 60 g de nueces picadas.
  • Opcional: 1 cucharadita de miel o un puñado de hojas verdes para decorar.
La mezcla perfecta entre bizcocho
La mezcla perfecta entre bizcocho esponjoso y el sabor intenso del roquefort - (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pionono de roquefort, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C. Engrasar y forrar con papel de hornear una bandeja de horno rectangular.
  2. En un bol grande, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa y haya duplicado su volumen.
  3. Tamizar la harina con el polvo de hornear y añadir a la mezcla de huevos, con movimientos envolventes, para evitar que se baje la masa.
  4. Verter la mezcla en la bandeja preparada y hornear durante 10-12 minutos o hasta que el bizcocho esté dorado y al pincharlo con un palillo salga limpio.
  5. Mientras se hornea el bizcocho, preparar el relleno. En un bol, mezclar el queso roquefort desmenuzado con la crema líquida hasta que quede suave. Agregar las nueces troceadas, la manteca derretida y sazonar con sal y pimienta a gusto.
  6. Cuando el bizcocho esté listo, sacarlo del horno y dejar enfriar durante unos minutos. Luego, colocarlo sobre un paño de cocina limpio, retirar el papel de hornear y enrollar el bizcocho con cuidado, dejando que se enfríe completamente.
  7. Una vez frío, desenrollar el bizcocho y extender la crema de roquefort por toda la superficie.
  8. Volver a enrollar el bizcocho con la crema y cubrir el pionono con el resto de la mezcla de queso roquefort.
  9. Refrigerar el pionono durante al menos 30 minutos.
  10. Cortar en rodajas de 2-3 cm de grosor y servir frío, decorando con nueces, hojas verdes o hilos de miel si se prefiere.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con esta receta de pionono de roquefort, obtendrás entre 8 y 10 porciones de tamaño estándar, perfectas para servir como aperitivo o entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de este pionono de roquefort contiene aproximadamente:

  • Calorías: 250
  • Grasas: 20 g
  • Grasas saturadas: 12 g
  • Carbohidratos: 10 g
  • Azúcares: 5 g
  • Proteínas: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pionono de roquefort se puede conservar en la heladera hasta 3 días. Es importante mantenerlo bien envuelto en plástico o en un recipiente hermético para evitar que se seque y pierda su frescura.

