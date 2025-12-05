El método de Chad Michael Murray para lucir abdominales marcados: su rutina y dieta

Chad Michael Murray mantiene un físico destacado a los 44 años, a través de una rutina de entrenamiento tradicional y una dieta constante

De galán en series adolescentes a protagonista de las películas navideñas que enamoran a muchos, en todos sus proyectos Chad Michael Murray de 44 años, sigue exhibiendo el mismo cuerpo marcado que asombró hace décadas. No solo se mantiene vigente por su papel inolvidable en “One Tree Hill” o el clásico juvenil “Un viernes de locos”, sino que también volvió a la conversación tras aparecer en la nueva versión de esa película, estrenada este año. La dedicación al entrenamiento y una dieta casi inamovible forman la base de su estilo de vida.

La clave: una rutina de ejercicios simple y persistente

En tiempos donde los programas de entrenamiento prometen resultados inmediatos o rutinas altamente especializadas, Murray se identifica con lo tradicional.

“Me siento identificado con el estilo ‘Rocky Balboa’, cuerdas, cadenas y pesas libres”, relató a GQ. La mayoría de sus ejercicios se centran en movimientos básicos, sin la asistencia de equipamientos sofisticados o de última generación.

El actor reserva la mayor parte de la semana para ejercitarse, combinando fuerza y sprints cortos al aire libre (Warner Bros)

El actor reserva entre cinco y seis días por semana para ejercitarse, adaptando los tiempos a su agenda de rodajes y vida familiar.

Prefiere incluir rutinas de fuerza y sesiones cardiovasculares cortas pero intensas, como series de sprints en la calle bajo el sol. Detalla que, cuando encuentra un ejercicio incómodo, busca enfrentarlo de frente: “Me esfuerzo para que se vuelva mi favorito, ahora eso son los sprints en la calle cuando hace calor”, dijo a Men’s Health.

Además, el célebre actor incluye rutinas para mantener la fuerza en sus brazos y torso. Su entrenamiento típico puede implicar series progresivas: dos de 10 a 12 repeticiones con peso ligero, seguidas por otras de mayor intensidad. Este esquema, acompañado de repeticiones más cortas y pesadas, busca desafiar la musculatura y mantener su definición característica.

Prefiere movimientos básicos y evita equipos sofisticados en sus entrenamientos

Dieta monótona y sin secretos

Uno de los aspectos más llamativos de la vida del actor de “La nueva cenicienta” es su alimentación.

Según explicó, mantiene una dieta repetitiva, poco variada y guiada más por la necesidad que por el disfrute gastronómico. “No soy un foodie, eso ayuda. Como por necesidad, no por deseo. Llevo mi propia comida al trabajo desde hace más de diez años. Vivo de lo mismo todos los días: frutos secos, café, barras de cereal. Para el almuerzo, siempre llevo una lata de atún y galletas”, confesó.

El atún es un básico que ha estado presente en su dieta casi a diario durante más de 15 años.

Además, evita por completo el azúcar hasta el final de la jornada. Su única indulgencia llega en la noche: “Tengo la misma rutina desde niño. No consumo azúcar en todo el día, pero antes de dormir como caramelos. Si no los tengo, no puedo dormir. Compro cajas”, contó.

Su alimentación se basa en opciones prácticas y repetitivas, priorizando atún, frutos secos y barras de cereal REUTERS/Mario Anzuoni

La importancia del descanso y la salud mental

El artista subrayó el valor que otorga al descanso. Procura dormir entre ocho y diez horas cada noche y, cuando la agenda lo permite, suma una siesta durante el día. “Creo en la higiene del sueño. Es vital porque en esta industria puedes terminar extenuado y pierdes rendimiento”, planteó, insistiendo en la necesidad de cuidar el cuerpo para sostener la demanda de jornadas extensas de grabaciones.

La dimensión mental y espiritual tiene un espacio igualmente relevante. Murray atribuye parte de su estabilidad al ambiente familiar: “Hacemos todo juntos, entrenamos en casa y vamos de excursión cuando se puede”, mencionó. En época de cambios y restricciones, su enfoque apunta a tres vértices: mantener el físico, cuidar la mente y fortalecer la vida en familia.

Murray destaca el apoyo familiar y la integración de sus seres queridos en sus rutinas como clave para el equilibrio físico y mental

Rutina familiar y adaptabilidad en el día a día

El entrenamiento para el actor de “Las chicas Gilmore” rara vez significa aislamiento. Involucra a su esposa Sarah Roemer y a sus tres hijos, incluso transformando el garaje en un espacio multifuncional. Ejercitarse en familia no solo facilita la dedicación, sino que aporta un componente de juego que mantiene la motivación interna.

Esa rutina flexible también fue aliada en momentos de preparación especial, como al encarar un papel que requería perder peso: “Decidí hacerlo de manera orgánica, sin caer en esfuerzos extremos, enfocado en alimentos como avena, claras de huevo, pollo y atún”, concluyó.