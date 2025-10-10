El elenco de One Tree Hill, 22 años después: así son sus vidas hoy

Los actores que integraron el elenco original mantuvieron trayectorias diversas en el cine y la televisión tras el final de la serie (Warner Bros.)

Estrenada en 2003, One Tree Hill se convirtió en un fenómeno adolescente que marcó a toda una generación. Ambientada en la pequeña ciudad ficticia de Tree Hill, Carolina del Norte, la historia seguía las vidas entrelazadas de dos medios hermanos, Lucas y Nathan Scott, enfrentados tanto en la cancha de básquet como en el terreno emocional.

A lo largo de sus nueve temporadas, la serie exploró temas como la amistad, el amor, la rivalidad, la familia, los sueños personales, la pérdida y el paso a la adultez, con un fuerte componente musical que definió su identidad. Cada episodio funcionaba como un retrato íntimo de la juventud de los 2000, acompañando a sus personajes desde la secundaria hasta la vida adulta.

El anuncio del posible regreso reactivó la nostalgia de quienes crecieron con las historias de los hermanos Scott y sus amigos. Sophia Bush y Hilarie Burton confirmaron su intención de revivir la serie como productoras ejecutivas junto a Danneel Ackles. Según People, el proyecto no tiene fecha de estreno todavía, aunque las expectativas son elevadas, sobre todo por el rol protagónico de Bush y Burton en esta nueva etapa.

“One Tree Hill” se estrenó en septiembre de 2003 y relata el crecimiento, la rivalidad y los vínculos familiares y de amistad de un grupo de jóvenes en la ciudad ficticia de Tree Hill (Warner Bros.)

El reboot, presentado en agosto de 2024, se suma a la tendencia de reencuentros y revisiones de clásicos televisivos de Estados Unidos. Bush y Burton difundieron en redes un mensaje conjunto donde manifestaron su entusiasmo por “reclamar su historia y honrar a los fans”, según recopiló People. El anuncio coincidió con el aniversario número 22 del estreno de la serie, emitida el 23 de septiembre de 2003, a lo largo de nueve temporadas.

El proyecto no será una simple continuación, sino una reinterpretación moderna del universo de Tree Hill, con nuevos personajes y tramas que dialogarán con los desafíos actuales de la juventud, según adelantaron sus creadoras.

El elenco, dos décadas después

A más de dos décadas del estreno, los protagonistas siguieron caminos diversos dentro y fuera de la industria, manteniendo vivo el legado de la serie en sus carreras y vidas personales.

Chad Michael Murray

Chad Michael Murray mantuvo una presencia constante en cine y televisión tras “One Tree Hill”. Participó en series como “Riverdale” y “Sullivan’s Crossing”

El actor que dio vida a Lucas Scott sostuvo una presencia activa en cine y televisión. Participó en producciones como Chosen, Texas Rising, Agent Carter, Riverdale, Sullivan’s Crossing y la próxima Freakier Friday (2025). Está casado con Sarah Roemer desde 2014 y es padre de tres hijos.

Sophia Bush

Sophia Bush consolidó su carrera como actriz y activista, además de liderar el reboot como productora ejecutiva

Reconocida por su papel de Brooke Davis, consolidó su carrera con Chicago P.D., Love, Victor, Good Sam y Deborah. Es también una voz activa en derechos humanos y empoderamiento femenino. En 2017, junto a otras 17 integrantes del elenco, denunció por acoso al creador de la serie, Mark Schwahn, hecho que marcó un precedente en la industria. En el plano personal, tras separarse de Grant Hughes, mantiene desde 2023 una relación con la futbolista Ashlyn Harris.

James Lafferty

James Lafferty combinó actuación y dirección, destacando en la serie “Everyone Is Doing Great”

Quien encarnó a Nathan Scott trabajó en Oculus, Small Town Crime, The Haunting of Hill House y The Right Stuff. En tiempos recientes, creó y dirigió junto a Stephen Colletti la serie Everyone Is Doing Great. Se casó en 2022 con la actriz Alexandra Park.

Hilarie Burton

Hilarie Burton amplió su trayectoria en televisión, con trabajos en “The Walking Dead” y “White Collar”

Famosa por su papel de Peyton Sawyer, amplió su trayectoria con White Collar, Grey’s Anatomy, Extant y The Walking Dead, donde compartió pantalla con su esposo Jeffrey Dean Morgan. Juntos tienen dos hijos. Burton también fue una de las voces más firmes al denunciar el ambiente tóxico de la producción original.

Bethany Joy Lenz

Bethany Joy Lenz alternó música y actuación. En 2024 relató haber formado parte de un grupo de alto control durante la serie, experiencia que afectó su vida personal

La actriz detrás de Haley James Scott combinó actuación y música, participando en Dexter, Colony, Grey’s Anatomy, Pearson y Good Sam. En 2024 reveló que durante la serie perteneció a un “grupo de alto control”, del que logró salir años después, aportando una nueva mirada sobre la vida en el set.

Paul Johansson

Paul Johansson siguió trabajando en televisión con papeles en “Mad Men” y la saga “Detective Knight”

El temido Dan Scott se mantuvo activo con Mad Men, Van Helsing y la saga Detective Knight.

Barbara Alyn Woods

Barbara Alyn Woods actuó en “Chucky” junto a su hija Alyvia, continuando la tradición familiar en la actuación

Madre de Nathan en la ficción, actuó en Chucky junto a su hija Alyvia. Las tres hijas de Woods —Natalie, Emily y Alyvia Alyn Lind— también eligieron la actuación, convirtiéndola en una tradición familiar.

Austin Nichols

Austin Nichols formó parte de series como “Bates Motel” y “Ray Donovan”

Quien interpretó a Julian Baker participó en The Walking Dead, Bates Motel, Ray Donovan, Walker, Minx y I Know What You Did Last Summer (2025).

Robert Buckley

Robert Buckley desarrolló su carrera en “iZombie” y “Chesapeake Shores”

El actor detrás de Clay Adams se destacó en iZombie, Hart of Dixie y Chesapeake Shores. En 2018 se casó con Jenny Wade, con quien tiene dos hijos.

Danneel Ackles

Danneel Ackles trabajó en “Supernatural” y desde 2020 co-dirige una productora junto a su esposo

Quien dio vida a Rachel Gatina trabajó en Supernatural y How I Met Your Mother. Está casada desde 2010 con Jensen Ackles, con quien tiene tres hijos y una productora desde 2020.

El legado de <i>One Tree Hill</i>

El impacto de One Tree Hill no se limita a la televisión de Estados Unidos. Su poder reside en la huella emocional que dejó en sus seguidores y en el crecimiento personal y profesional de quienes formaron parte del elenco.El anuncio del reboot demuestra que, para los protagonistas y los fans, siempre es posible volver a casa y escribir nuevos capítulos junto a esta comunidad.

Dos décadas después, One Tree Hill sigue siendo más que una serie: una cápsula emocional de los 2000, un refugio para quienes crecieron con ella y una puerta abierta para nuevas generaciones. El regreso promete no solo revivir historias, sino resignificarlas desde la madurez y las experiencias de sus protagonistas.