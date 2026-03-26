Franco Colapinto habló sobre la chance de tener una exhibición en Buenos Aires con un Alpine de Fórmula 1: “Es un sueño”

Franco Colapinto durante la conferencia de prensa de la F1 en Japón (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Franco Colapinto viene de lograr su primer punto en el equipo Alpine luego de terminar en el puesto 10 en China. Y en su semblante en su llegada al paddock del circuito de Suzuka de cara al Gran Premio de Japón que se correrá este fin de semana lo confirma. Apareció con una sonrisa junto a Pierre Gasly para participar de la conferencia oficial de la Fórmula 1 con Charles Leclerc y Lance Stroll, y fue allí donde habló del presente de la escudería y de las chances de viajar a la Argentina para dar una exhibición en Buenos Aires para todos sus fanáticos.

Según pudo averiguar Infobae, la chance es concreta y las negociaciones comenzaron hace varios meses. El domingo 19 o el 26 de abril son los posibles días para que se desarrolle el evento. La negociación estaría encaminada con la escudería de Enstone, pero aún falta que Alpine, la marca deportiva de Renault, lo confirme. En medio de las especulaciones, y tras la cancelación de los GP de Baréin (12/4) y Arabia Saudita (19/4) por el conflicto en Medio Oriente, a Colapinto le consultaron sobre el impacto que tendría recorrer las calles de la ciudad de Buenos Aires con un F1.

“Sería genial. Es algo que siempre he querido hacer porque es muy difícil para la gente de Argentina. Tengo muchísimos fans y mucha gente que me apoya desde que era muy pequeño, en la F3, y han pasado 25 años desde que un piloto argentino corrió en la F1. Así que, creo que para mí, poder llevar un coche de Fórmula 1 a Argentina con toda esta gente tan apasionada y los aficionados a este deporte, sería genial. Sé que es muy difícil para ellos venir a las carreras”, expresó el joven de 22 años luego de la pregunta del periodista Ronald Vording, del medio Motorsport.

“Es un gran esfuerzo y un gran sacrificio, así que para mí, el equipo y los patrocinadores, poder llevar un coche allí para que lo disfruten y lo vivan sería increíble. No creo que haya nada confirmado ni cerca de serlo, pero es un sueño que he tenido desde que entré en la F1 y algo que en el futuro sería increíble que sucediera. No sé si ahora o cuándo. Me gustaría mucho que esto se hiciera realidad. Ya veremos. Pero sí, no tengo noticias ni nada confirmado. Es solo un sueño en mi mente”, agregó sobre la posibilidad del evento durante un mes donde no habrá actividad oficial de la Máxima.

Colapinto habló con la F1 tras sumar su primer punto con Alpine en China (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

Más allá de eso, Colapinto también se refirió al valor de haber quedado en zona de puntos en el circuito chino de Shanghai tras quedar a un paso de la Q3 en la clasificación de lo que fue la carrera principal durante el fin de semana de acción. “Estaba buscando esos puntos desde hace mucho tiempo y fue realmente positivo para mí y para el equipo conseguir un doble resultado en los puntos otra vez después de tanto tiempo”, expresó durante el Media Day, la jornada previa al inicio de la actividad en pista.

“Por supuesto que buscábamos más y al comienzo de la carrera se veía muy positivo. Estábamos quinto y sexto y parecía que podíamos sumar muchos más puntos y, por supuesto, el Safety Car dañó un poco nuestra carrera, la mía y la de Pierre también. La mía porque la estrategia fue mucho peor, pero aun así fue positivo ver el rendimiento, ver que podíamos pelear adelante y que podíamos estar ahí con los equipos grandes. Así que creo que, en general, fue un fin de semana realmente positivo”, sumó en su análisis el oriundo de Pilar durante la conferencia oficial de la F1.

Al ser consultado por su estado de ánimo tras el fin de semana en China, Franco no dudo en marcar su felicidad por cómo acabó el GP en el país asiático. “Estoy más contento, por supuesto. Cuando puedes luchar un poco más arriba te hace sentir más seguro, te hace dar ese pequeño extra en diferentes situaciones. Creo que cuando estás tan cerca de la Q3, cuando estás en la lucha, es diferente. El año pasado desafortunadamente no tuvimos eso. Este año se ve mucho mejor y por supuesto el coche dio pasos y se ve mucho más cerca de los otros equipos. Creo que también saber que tenemos mucho rendimiento por venir, o que vemos muchas cosas diferentes para mejorar, también es realmente positivo. Cuando estás ahí arriba y sabes que tienes muchas cosas que arreglar y mejorar, es aún mejor. Así que, creo que mirando hacia adelante este año, se siente más competitivo y eso te hace más feliz, y por supuesto, queremos estar luchando por puntos consistentemente, que es lo que estamos buscando y tratando de apuntar”, expresó.

Por último, y de cara a la actividad en Suzuka, Colapinto fue positivo sobre lo que espera él y la escudería, pero también remarcó que, al igual que le sucederá al resto del paddock, se verá cómo funcionarán los monoplazas en el mítico trazado japonés tras los cambios en el reglamento técnico que hizo la categoría para este 2026.

“Creo que es otro fin de semana nuevo, una pista nueva, muy diferente en energía, en tipo de curvas, muy larga, muy alta velocidad, así que va a ser realmente diferente. Creo que todavía necesitamos entender nuestras mayores debilidades y dónde todavía necesitamos trabajar más. China fue una pista muy diferente a esta, así que tenemos que ver. Pero creo que en general es nuevo para todos. Nadie realmente sabe cómo va a ser y tenemos que esperar”, dijo el piloto argentino.

El número 43 de Alpine con Colapinto a bordo (Photo by JADE GAO / AFP)

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE JAPÓN

Jueves 26 de marzo

Práctica Libre 1: 23.30 (Argentina) / 11.30 (del viernes 27 de Japón)

Viernes 27 de marzo

Práctica Libre 2: 03.00 (Argentina) / 15.00 (Japón)

Práctica Libre 3: 23.30 (Argentina) / 11.30 (del sábado 28 en Japón)

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 03.00 (Argentina) / 15.00 (Japón)

Domingo 29 de marzo

Carrera a 53 vueltas: 02.00 (Argentina) / 14.00 (Japón)