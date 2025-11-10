Chad Michael Murray suplicó para evitar aparecer en esta escena “terrible” de “One Tree Hill”

El actor Chad Michael Murray confesó que “rogó” por no aparecer en una de las escenas más infames de la serie “One Three Hill” Crédito Warner Bros

Chad Michael Murray recordó en una entrevista con People uno de los episodios más controversiales de One Tree Hill, la serie que protagonizó durante nueve temporadas.

El actor describió como “terrible” una escena hospitalaria en la que pidió explícitamente no aparecer, insatisfecho con el desarrollo planteado para su personaje, Lucas Scott.

En una conversación junto a James Lafferty, quien interpretó a Nathan Scott, Murray relató que, al abordar la secuencia, insistió ante el equipo de guionistas para que se reconsiderara su participación.

“Fue una de esas escenas donde recuerdo que supliqué y rogué, supliqué y rogué: ‘Por favor, no necesito estar ahí. No hay ninguna razón para que Lucas Scott esté ahí. Si realmente quieren hacerlo, adelante, escriban la escena, pero es terrible’”, rememoró durante su diálogo con People.

El momento que motivó el reclamo consistía en el ingreso de un corazón para trasplante al hospital donde se encontraban los personajes.

El actor detalló cómo un perro se lleva un corazón para trasplante, situación que considera absurda y que aún genera comentarios entre fanáticos (Warner Bros.)

De acuerdo con lo explicado por Chad Michael Murray, la trama mostraba cómo el órgano era dejado caer al suelo accidentalmente, quedando a la vista de una mascota.

El animal, que se encontraba bajo el efecto de marihuana tras ingerir productos en casa de su dueño, se apoderaba del corazón y salía del lugar, ante la atónita mirada de los presentes.

“Si estuvieras en casa preparando brownies de marihuana y, por casualidad, tu perro los comiera, lo primero que harías, claro, sería llevarlo a la sala de emergencias, y no al veterinario”, ironizó el intérprete.

El relato continuó con una descripción minuciosa de la secuencia. “El perro usa una correa extensible que termina enredando todo el lugar. Cuando llega el corazón para el trasplante, entra por la puerta principal del hospital, no por la zona de carga. El corazón está en una nevera, sin seguro, colocado sobre hielo”.

Y continuó en su declaración: “La correa crea una especie de trampa y hace que todo se caiga. El corazón patina por la sala, y de alguna manera, el perro logra soltarse, lo toma y se escapa. Tanto yo como Dan Scott presenciamos la escena. Él sabe que probablemente ese era su corazón y que acaba de ser devorado por el perro drogado”.

“Es una escena puramente promocional, hecha casi a medida para ser objeto de bromas”, sostuvo el actor (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para Murray, la situación representó un exceso de inverosimilitud. “Es una escena puramente promocional, hecha casi a medida para ser objeto de bromas”, concluyó.

La escena involucraba a Dan Scott, interpretado por Paul Johansson, a la espera de recibir un trasplante de corazón. El incidente, que Murray calificó como uno de los puntos más bajos dentro del arco narrativo del personaje, sigue generando reacciones entre los seguidores.

“Preguntan todo el tiempo por esa escena. Se volvió infame”, afirmó el actor en diálogo con el citado medio.

La serie, estrenada en 2003 y finalizada en 2012, abordó el paso a la adultez de un grupo de jóvenes en la localidad ficticia de Tree Hill.

Los protagonistas, interpretados por Chad Michael Murray, James Lafferty, Hilarie Burton, Sophia Bush y Bethany Joy-Lenz, adquirieron gran popularidad entre el público juvenil de la época.

La popularidad de "One Tree Hill" sigue vigente a más de una década del final, pero el regreso del reparto original está en duda (Warner Bros.)

¿Volverá el elenco original de “One Tree Hill” a la pantalla?

Más de dos décadas después de su estreno, One Tree Hill continúa en el centro de la conversación gracias a rumores sobre un posible reinicio. Al respecto, James Lafferty expresó que no contempla su regreso en la piel de Nathan Scott.

“Hicimos el programa y representamos a esos personajes durante nueve años. Llegó muy lejos. No estoy seguro de cuál sería el siguiente paso. Nadie quiere ver a Lucas y Nathan lidiando con redes sociales”, reflexionó el actor ante People.

Por su parte, Chad Michael Murray explicó su distancia de la nueva etapa: “No sé si existe un mundo en el que funcione hoy. Lo que hizo que One Tree Hill fuese exitoso es que se centraba en un grupo de jóvenes enfrentando problemas de la adolescencia”.

La estrella dejó la ficción tras la sexta temporada junto a Hilarie Burton, con quien compartía una de las parejas más comentadas por los aficionados.

La producción de la eventual nueva versión cuenta con la participación detrás de cámaras de Hilarie Burton, Sophia Bush y Danneel Harris. Sin embargo, el futuro de otros papeles protagónicos permanece incierto.