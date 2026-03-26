“Es una de las peores cosas que experimenté”, la impactante confesión de Dominic Thiem sobre enfrentar a Nadal

Dominic Thiem revela que enfrentar a Nadal en Roland Garros representa una de las mayores presiones del tenis mundial (REUTERS/Benoit Tessier)

En una reciente declaración, el austríaco Dominic Thiem reconoció que medirse a Rafael Nadal en la Philippe Chatrier de Roland Garros representó “una de las peores cosas que he experimentado”, debido a la presión única que supone desafiar al campeón absoluto del torneo y a la multitud parisina, según recogió el canal español Antena 3.

La vivencia de un desafío extremo

Thiem relató que la atmósfera en Roland Garros, especialmente en la pista central, impacta de forma determinante en el ánimo de cualquier jugador.

El austríaco narró que la presentación de Nadal, acompañada por la enumeración de sus títulos y el entusiasmo del público local, crea un entorno tan intimidante que condiciona mentalmente a sus rivales desde el primer momento.

La atmósfera de la pista Philippe Chatrier de Roland Garros crea una presión única sobre los rivales de Nadal, según la experiencia de Thiem (REUTERS/Hannibal Hanschke)

Según el propio Thiem, escuchar la lista de victorias del español y la euforia de los espectadores genera una sensación de derrota incluso antes de iniciar el partido.

Durante el podcast citado por Antena 3, Thiem explicó que la influencia del entorno parisino es incomparable: “Después presenta a Rafa: ‘Ganador del Roland Garros, 2005, 2006, 2007, 2008…' Y el público empieza a volverse loco. Y sigue: ‘10, ’11, ’12’. La gente enloquece del todo, y piensas: ‘Ya he perdido el partido’... Es una de las peores cosas que he experimentado”.

Estas palabras, aunque mencionadas en tono distendido, reflejan el peso psicológico de enfrentar al máximo campeón de la tierra batida.

El dominio de Nadal y la presión ambiental

Rafael Nadal ha conquistado 14 títulos en Roland Garros, consolidando su dominio absoluto en la cancha central desde 2005 (REUTERS/Benoit Tessier)

El dominio de Nadal en París es indiscutible: el tenista español ha conquistado 14 títulos de Roland Garros, ganando todas las finales disputadas en la Philippe Chatrier entre 2005 y 2022. Dominic Thiem fue finalista en dos ocasiones, en 2018 y 2019, enfrentando al balear en condiciones de máxima exigencia, con un público volcado a favor del español.

Thiem aseguró que la presión ambiental afecta profundamente la preparación mental de los contrincantes. Para muchos jugadores, la figura de Nadal y la energía de los aficionados franceses incrementan la dificultad del desafío, generando una sensación de inferioridad desde el inicio.

El austríaco destacó que, aunque los rivales tratan de concentrarse, la atmósfera del estadio y el historial de Nadal influyen de manera determinante en el resultado de los partidos.

El historial entre Thiem y Nadal

El historial entre Thiem y Nadal incluye duelos decisivos en la tierra batida parisina, marcados por la superioridad del español (REUTERS/Hannah Mckay)

A pesar de las derrotas en París, Dominic Thiem construyó una sólida trayectoria en Roland Garros, alcanzando semifinales entre 2016 y 2019 y enfrentándose a Nadal en las finales de 2018 y 2019.

En la primera, cayó en sets corridos: 6-4, 6-3 y 6-2. Un año después, el marcador fue 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1, siempre a favor del español. Este historial no solo consolidó la rivalidad entre ambos jugadores, sino que también marcó un periodo de dominio absoluto de Nadal en el certamen parisino.

Thiem, por su parte, se afianzó como uno de los principales especialistas en tierra batida de su generación, logrando competir de igual a igual con el múltiple campeón, aunque sin poder romper su hegemonía en Roland Garros.

Los logros de Thiem tras Roland Garros

Tras sus finales en París, Thiem ganó el US Open en 2020 y el Masters de Indian Wells, demostrando evolución y versatilidad en el circuito (Mandatory Credit: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports TPX IMAGES OF THE DAY)

Después de las finales perdidas en París, Thiem alcanzó nuevos hitos en su carrera. En 2020, se consagró campeón del US Open, convirtiéndose en el primer austríaco en lograr ese título en la era profesional. Un año antes, en 2019, había ganado el Masters de Indian Wells y disputado la final del Abierto de Australia, lo que confirmó su adaptación a diferentes superficies y su capacidad de competir en la élite.

Además, Thiem logró vencer a Nadal en seis ocasiones en partidos oficiales, tanto en tierra batida como en pista dura, según los registros recogidos por Antena 3. Estas victorias reflejan la evolución del austríaco y su capacidad para desafiar a una de las leyendas más grandes del tenis mundial, aportando una dimensión competitiva a su rivalidad.

Una rivalidad que dejó huella en París

La rivalidad entre Nadal y Thiem en Roland Garros contribuyó a la historia y el legado del Grand Slam francés a nivel internacional (REUTERS/Pascal Rossignol)

Aunque Nadal mantuvo el dominio en Roland Garros, la presencia de Thiem en las instancias decisivas del torneo parisino aportó un nuevo capítulo a la historia del certamen.

La rivalidad entre ambos jugadores, caracterizada por duelos de alta exigencia y momentos memorables, contribuyó a enriquecer el legado de Roland Garros como uno de los escenarios más emblemáticos del tenis internacional.

Thiem, pese a las adversidades y la presión de enfrentarse al máximo campeón en la Philippe Chatrier, logró consolidarse como uno de los grandes nombres de su generación, dejando huella en la memoria colectiva del deporte y en la historia reciente del Grand Slam francés.