La reinvención de la alta costura: creatividad, artesanía y solidaridad se unieron en una pasarela

Patricia Profumo presentó su colección MAGIC, inspirada en el renacimiento. Las imágenes del exclusivo desfile

La colección MAGIC by Profumo
La colección MAGIC by Profumo fusionó alta costura y compromiso solidario en una velada en el Recoleta Grand

Luces tenues, texturas contrastantes y música en vivo enmarcaron una noche donde la moda trascendió el glamour para convertirse en un acto de compromiso.

La diseñadora Patricia Profumo presentó su colección MAGIC by Profumo en un desfile exclusivo que fusionó alta costura, materiales nobles y una propuesta solidaria.

El tul, los bordados y
El tul, los bordados y las transparencias destacaron en cada pasada del exclusivo desfile de Patricia Profumo

Inspirada en el renacimiento y la reinvención, la propuesta de Profumo se destacó por su carga artesanal y su apuesta por la versatilidad, en una velada que reunió moda, arte y compromiso social, según relató la propia diseñadora en diálogo con Infobae.

La Fundación Más Vida Quilmes
La Fundación Más Vida Quilmes fue beneficiaria de la acción solidaria durante el evento de moda y arte

“Fue una de las colecciones que más amé hacer por todo lo que significó, por el trabajo que tuvo, con toda la carga artesanal, las transparencias, la carga de tendencias que tiene, y que pudimos demostrar y plasmar lo que teníamos en el corazón y la mente a la pasarela”, expresó Profumo al describir el proceso creativo detrás de MAGIC.

Andrea Escobar, bailarina del Teatro
Andrea Escobar, bailarina del Teatro Colón, aportó elegancia y destreza en la pasarela junto a los diseños de Profumo

La diseñadora subrayó la importancia de la inspiración en el renacimiento y la reinvención, elementos que guiaron la confección de cada pieza.

Las piezas de la colección
Las piezas de la colección MAGIC se caracterizaron por su carga artesanal y detalles hechos a mano

Al detallar las características de la colección, Profumo explicó: “La colección tuvo una pasada muy amplia de color negro en transparencias, en pétalos, en encajes, con líneas muy innovadoras, pero también una colección usable. Una colección que se formó en básicamente dos piezas por pasada. Una colección que puede hacerse versátil en cualquier otro momento, usándose por separado con prendas más urbanas".

Invitados del espectáculo y periodistas
Invitados del espectáculo y periodistas se congregaron para presenciar el innovador desfile en Buenos Aires

En ese sentido, subrayó: “Es una colección completa para ser usada con prendas urbanas o más simples para un cóctel una noche o en cualquier otro tipo de evento”.

El maquillaje estilo pin up
El maquillaje estilo pin up y los peinados recogidos resaltaron la frescura y elegancia de las modelos en la pasarela

La diseñadora también destacó el protagonismo de los materiales: “El armado del criterio que da el tul, las veladas, las transparencias, y en muchos casos muy, muy bordados y en otros casi prácticamente nada. Los colorados formaron parte muy llamativa de la colección, también con los mismos géneros, velados, tules, transparencias. Fue muy divertido hacerlo y los colores claritos, que realmente llenaron de brillo y glamur la pasarela, ya que al estar sumamente bordado, fue uno de los colores que decidimos bordar completamente a mano cada pieza, y acompañado también de velado y transparencia sin encaje”.

Patricia Profumo celebró la creatividad
Patricia Profumo celebró la creatividad y la empatía a través de un evento que unió a artistas, diseñadores y personalidades del espectáculo

La propuesta solidaria fue uno de los ejes centrales del evento. La Fundación Más Vida Quilmes, dedicada a asistir a personas en situación de calle y pobreza extrema, fue la beneficiaria de la acción solidaria.

“Más Vida Quilmes, una asociación que se ocupa de los más necesitados en situación de calle, niños y adultos en pobreza extrema. Ellos recibirán la donación de alimentos no perecederos como valor simbólico de la entrada, bajo el lema ‘ayudar está de moda’”, detalló la organización del evento.

Los colores negros y los
Los colores negros y los tonos claros convivieron en una propuesta versátil pensada para múltiples ocasiones

El desfile se realizó en el Recoleta Grand, a Tribute Portfolio Hotel, que reabrió sus puertas tras una importante remodelación y ampliación.

Con 142 habitaciones y suites bañadas por luz natural, materiales nobles y una estética despojada que captura la esencia porteña.

La moda se transforma con
La moda se transforma con encajes, tul y flores en una noche donde arte y solidaridad brillan

La puesta en escena incluyó un maquillaje delicado de estilo pin up, con bocas nude y frescas, y peinados recogidos que despejaron el rostro de las modelos, realizados por MD Make up Studio y maestros estilistas.

Este despliegue dio una atmósfera “espectacular”, dijo Profumo, con un ambiente enfocado en la solidaridad y la elegancia.

La colección MAGIC apostó por
La colección MAGIC apostó por la reinvención de los códigos de la moda mediante materiales nobles y transparencias

La velada contó con la participación de artistas y figuras destacadas. Nancy Rwasoka, reconocida como una de las mejores voces gospel de Argentina, emocionó al público con su interpretación en vivo.

“Fue realmente conmovedor las voces gospel, que estuvo a cargo de Nancy Rwasoka, es una de las mejores voces gospel de Argentina y la verdad que fueron muy conmovedoras las canciones que cantó y el clima que generó”, relató la diseñadora.

La acción benéfica recaudó alimentos
La acción benéfica recaudó alimentos no perecederos como entrada simbólica al desfile

La bailarina Andrea Escobar, del Teatro Colón, aportó su elegancia y destreza en la pasarela, mientras que Ayelen Funes, de AYSE music, se encargó de la música especialmente compuesta para cada pasada.

La propuesta solidaria “ayudar está
La propuesta solidaria “ayudar está de moda” marcó el espíritu de la noche de alta costura

Entre los invitados en primera fila se encontraban ex modelos de renombre, periodistas y otras personalidades como Fabiana Araujo, Mora Furtado, Lucía Miranda, Amalia “Yuyito” González, Elena Fortabat, Erica Fontana, Claudio Rígoli, Adrián Pallares, Liliana Caruso, Cau Bornes, Mercedes Ninci, Mariana Contatessi y Agustina Kampfer, así como actrices y personajes del espectáculo.

Nancy Rwasoka emocionó al público
Nancy Rwasoka emocionó al público con una potente interpretación gospel en la apertura del desfile

El cierre del desfile dejó una imagen de modernidad y frescura, con una novia que encarnó el espíritu innovador y artesanal de la colección, en una síntesis de transparencias, encajes y flores hechas a mano que aportaron un aire primaveral y sofisticado a la propuesta de Profumo.

Brasil aprobó una reforma tributaria que libera del impuesto a los ingresos para los salarios más bajos