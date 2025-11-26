La reinvención de la alta costura: creatividad, artesanía y solidaridad se unieron en una pasarela

Luces tenues, texturas contrastantes y música en vivo enmarcaron una noche donde la moda trascendió el glamour para convertirse en un acto de compromiso.
La diseñadora Patricia Profumo presentó su colección MAGIC by Profumo en un desfile exclusivo que fusionó alta costura, materiales nobles y una propuesta solidaria.
Inspirada en el renacimiento y la reinvención, la propuesta de Profumo se destacó por su carga artesanal y su apuesta por la versatilidad, en una velada que reunió moda, arte y compromiso social, según relató la propia diseñadora en diálogo con Infobae.
“Fue una de las colecciones que más amé hacer por todo lo que significó, por el trabajo que tuvo, con toda la carga artesanal, las transparencias, la carga de tendencias que tiene, y que pudimos demostrar y plasmar lo que teníamos en el corazón y la mente a la pasarela”, expresó Profumo al describir el proceso creativo detrás de MAGIC.
La diseñadora subrayó la importancia de la inspiración en el renacimiento y la reinvención, elementos que guiaron la confección de cada pieza.
Al detallar las características de la colección, Profumo explicó: “La colección tuvo una pasada muy amplia de color negro en transparencias, en pétalos, en encajes, con líneas muy innovadoras, pero también una colección usable. Una colección que se formó en básicamente dos piezas por pasada. Una colección que puede hacerse versátil en cualquier otro momento, usándose por separado con prendas más urbanas".
En ese sentido, subrayó: “Es una colección completa para ser usada con prendas urbanas o más simples para un cóctel una noche o en cualquier otro tipo de evento”.
La diseñadora también destacó el protagonismo de los materiales: “El armado del criterio que da el tul, las veladas, las transparencias, y en muchos casos muy, muy bordados y en otros casi prácticamente nada. Los colorados formaron parte muy llamativa de la colección, también con los mismos géneros, velados, tules, transparencias. Fue muy divertido hacerlo y los colores claritos, que realmente llenaron de brillo y glamur la pasarela, ya que al estar sumamente bordado, fue uno de los colores que decidimos bordar completamente a mano cada pieza, y acompañado también de velado y transparencia sin encaje”.
La propuesta solidaria fue uno de los ejes centrales del evento. La Fundación Más Vida Quilmes, dedicada a asistir a personas en situación de calle y pobreza extrema, fue la beneficiaria de la acción solidaria.
“Más Vida Quilmes, una asociación que se ocupa de los más necesitados en situación de calle, niños y adultos en pobreza extrema. Ellos recibirán la donación de alimentos no perecederos como valor simbólico de la entrada, bajo el lema ‘ayudar está de moda’”, detalló la organización del evento.
El desfile se realizó en el Recoleta Grand, a Tribute Portfolio Hotel, que reabrió sus puertas tras una importante remodelación y ampliación.
Con 142 habitaciones y suites bañadas por luz natural, materiales nobles y una estética despojada que captura la esencia porteña.
La puesta en escena incluyó un maquillaje delicado de estilo pin up, con bocas nude y frescas, y peinados recogidos que despejaron el rostro de las modelos, realizados por MD Make up Studio y maestros estilistas.
Este despliegue dio una atmósfera “espectacular”, dijo Profumo, con un ambiente enfocado en la solidaridad y la elegancia.
La velada contó con la participación de artistas y figuras destacadas. Nancy Rwasoka, reconocida como una de las mejores voces gospel de Argentina, emocionó al público con su interpretación en vivo.
“Fue realmente conmovedor las voces gospel, que estuvo a cargo de Nancy Rwasoka, es una de las mejores voces gospel de Argentina y la verdad que fueron muy conmovedoras las canciones que cantó y el clima que generó”, relató la diseñadora.
La bailarina Andrea Escobar, del Teatro Colón, aportó su elegancia y destreza en la pasarela, mientras que Ayelen Funes, de AYSE music, se encargó de la música especialmente compuesta para cada pasada.
Entre los invitados en primera fila se encontraban ex modelos de renombre, periodistas y otras personalidades como Fabiana Araujo, Mora Furtado, Lucía Miranda, Amalia “Yuyito” González, Elena Fortabat, Erica Fontana, Claudio Rígoli, Adrián Pallares, Liliana Caruso, Cau Bornes, Mercedes Ninci, Mariana Contatessi y Agustina Kampfer, así como actrices y personajes del espectáculo.
El cierre del desfile dejó una imagen de modernidad y frescura, con una novia que encarnó el espíritu innovador y artesanal de la colección, en una síntesis de transparencias, encajes y flores hechas a mano que aportaron un aire primaveral y sofisticado a la propuesta de Profumo.