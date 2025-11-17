Siete recetas fáciles e innovadoras para preparar café frío en casa

El café frío se consolidó como una de las bebidas preferidas en distintas regiones del mundo, especialmente en temporadas de altas temperaturas. Prepararlo en casa resulta fácil y permite experimentar con diferentes sabores y texturas para poder disfrutar de esta infusión.
A continuación, siete recetas que requieren ingredientes simples y pasos básicos para obtener resultados refrescantes.
1- Café frío clásico
El café frío clásico destaca por su sabor intenso y su sencilla preparación, ideal para quienes buscan una bebida fresca sin complicaciones.
Ingredientes:
- 1 taza de café filtrado fuerte
- ½ taza de hielo
- 2 cucharadas de azúcar (opcional)
- ¼ de taza de leche o crema (opcional)
Paso a paso:
- Preparar el café con el método habitual y dejar que alcance temperatura ambiente.
- Llenar un vaso con hielo.
- Servir el café sobre el hielo y añadir azúcar al gusto.
- Incorporar leche para textura cremosa.
2- Café frío con leche condensada
La leche condensada aporta dulzura y suavidad, inspirando recetas populares en distintas culturas como el café vietnamita helado.
Ingredientes:
- 1 taza de café fuerte
- 2 cucharadas de leche condensada
- ½ taza de hielo
Paso a paso:
- Verter la leche condensada en un vaso.
- Preparar el café y dejar reposar hasta que esté tibio.
- Añadir el café sobre la leche condensada.
- Mezclar hasta integrar por completo y agregar hielo.
3- Café frío con chocolate
La combinación de café y chocolate da como resultado una bebida conocida como “iced mocha”, que destaca por su sabor intenso y su tono ligeramente dulce.
Ingredientes:
- 1 taza de café filtrado fuerte
- 2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar o jarabe de chocolate
- 2 cucharadas de azúcar
- ½ taza de leche
- ½ taza de hielo
Paso a paso:
- Mezclar el cacao en polvo y el azúcar con el café caliente hasta disolver por completo.
- Dejar enfriar la mezcla a temperatura ambiente.
- Añadir leche y remueve para lograr una bebida homogénea.
- Servir en un vaso con hielo y mezcla suavemente.
4- Café frappe
El café frappe se popularizó por su textura espumosa y su aspecto refrescante. Requiere pocos ingredientes y un mezclado vigoroso.
Ingredientes:
- 1 taza de café instantáneo
- 2 cucharaditas de café soluble
- 2 cucharadas de azúcar
- ½ taza de agua fría
- 1 taza de hielo
- Crema (opcional)
Paso a paso:
- Disolver el café y el azúcar en el agua fría.
- Colocar la mezcla en una licuadora junto con el hielo.
- Batir hasta obtener una bebida espumosa.
- Servir en vaso alto y agregarle crema por arriba (opcional).
5- Café cold brew
El método cold brew realza matices menos ácidos y sabores más suaves, preparando el café en frío desde el principio.
Ingredientes:
- 1 taza de café molido grueso
- 4 tazas de agua fría
- Hielo al gusto
Paso a paso:
- Combinar el café molido y el agua en un recipiente hermético.
- Dejar reposar entre 12 y 16 horas en la heladera.
- Filtrar el líquido para separar los restos de café.
- Servir sobre hielo, añadiendo agua o leche si se desea.
6- Café frío con helado (affogato frío)
El affogato al estilo frío fusiona café y helado, creando un contraste de sabores y temperaturas.
Ingredientes:
- 1 bola de helado de vainilla
- ½ taza de café expreso frío
- Hielo (opcional)
Paso a paso:
- Ubicar una bola de helado en una taza ancha.
- Verter el café expreso frío directamente sobre el helado.
- Añadir hielo si prefieres una bebida menos cremosa.
7- Café frío saborizado con vainilla
La vainilla potencia el aroma del café helado. Esta versión admite personalización con jarabes o esencias.
Ingredientes:
- 1 taza de café filtrado
- ½ cucharadita de extracto de vainilla o 2 cucharadas de jarabe de vainilla
- ½ taza de hielo
- ¼ de taza de leche (opcional)
Paso a paso:
- Preparar el café y dejar que enfríe a temperatura ambiente.
- Añadir la vainilla y mezcla bien.
- Servir en vaso con hielo y añadir leche para suavizar el sabor.