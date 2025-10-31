Tendencias

Qué es el método OCEAN, la estrategia psicológica que permite conocer las razones detrás de la conducta humana

Este modelo ayuda a identificar dimensiones profundas del carácter, facilita el autoconocimiento y brinda herramientas para comprender mejor emociones, motivaciones y formas de interactuar con los demás, según especialistas de la Cleveland Clinic

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
El modelo OCEAN define los
El modelo OCEAN define los cinco grandes rasgos de la personalidad: apertura, responsabilidad, extroversión, amabilidad y neuroticismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La personalidad es el hilo invisible que orienta nuestras decisiones, emociones y relaciones. Detrás de cada comportamiento se esconde una combinación única de patrones que define cómo reaccionamos ante el mundo. La psicología moderna ha sintetizado este entramado gracias al modelo OCEAN o de los cinco grandes rasgos de la personalidad.

Respaldado por especialistas de Cleveland Clinic, este marco ayuda a entender cómo dimensiones como la apertura, la responsabilidad o el neuroticismo influyen a diario en nuestra manera de ser y nuestro bienestar. Conocer estos rasgos resulta esencial para reconocer fortalezas y áreas de mejora, además de ser una herramienta poderosa para el desarrollo personal.

Modelo OCEAN: los cinco grandes rasgos de la personalidad

El modelo OCEAN, ampliamente estudiado desde los años setenta, describe la personalidad como la suma de cinco dimensiones: apertura, responsabilidad, extroversión, amabilidad y neuroticismo. Estas categorías representan tendencias estables que, en conjunto, configuran nuestra identidad psicológica.

La personalidad influye en decisiones,
La personalidad influye en decisiones, emociones y relaciones, según especialistas de Cleveland Clinic

Según la psicoterapeuta Natacha Duke, de Cleveland Clinic, identificar estos rasgos facilita el autoconocimiento, permite marcar áreas de mejora y orienta la búsqueda de ayuda profesional cuando es necesario. Investigaciones citadas por la institución indican que aproximadamente el 50% de la personalidad depende de la crianza y la experiencia, mientras que el resto responde a factores hereditarios.

Características de los cinco grandes rasgos

Los cinco grandes rasgos describen distintos aspectos de la personalidad que influyen en la manera de pensar, sentir y actuar. Conocer sus características permite entender mejor las particularidades de cada individuo. A continuación, se detallan los siguientes:

1. Apertura a la experiencia

Define la disposición a aceptar ideas novedosas y probar cosas nuevas. Una puntuación alta revela creatividad, imaginación y curiosidad, mientras que una baja indica preferencia por la rutina y menos flexibilidad ante el cambio.

2. Responsabilidad

La responsabilidad refleja disciplina y
La responsabilidad refleja disciplina y organización, siendo clave para el cumplimiento de objetivos personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Relacionada con la disciplina, el orden y la orientación a objetivos. Las personas responsables suelen ser organizadas y cumplidoras. Una baja puntuación señala falta de estructura y tendencia a postergar tareas.

3. Extroversión

Establece cómo se obtiene la energía social. Los extrovertidos se revitalizan en situaciones grupales y muestran entusiasmo. Los introvertidos, en cambio, prefieren espacios tranquilos y relaciones cercanas.

4. Amabilidad

Este rasgo refleja la empatía, la generosidad y la tendencia a cooperar. Quienes destacan en amabilidad muestran disposición para ayudar, mientras que los niveles bajos se asocian con actitudes más egocéntricas.

La amabilidad se asocia con
La amabilidad se asocia con empatía, generosidad y una fuerte tendencia a cooperar con los demás (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Neuroticismo

Indica la tendencia a experimentar emociones negativas como ansiedad o tristeza. Altos valores implican sensibilidad al estrés, mientras que bajos valores reflejan mayor estabilidad emocional.

Evaluación y desarrollo de la personalidad

Para identificar estos rasgos de manera precisa, Cleveland Clinic recomienda la evaluación profesional realizada por psicólogos o especialistas en salud mental. Aunque existen tests en línea que ofrecen una aproximación, el acompañamiento de un experto ayuda a marcar objetivos realistas y diseñar estrategias para el crecimiento personal.

Duke enfatiza que la autoevaluación guiada permite reconocimiento y trabajo focalizado en aspectos concretos de la vida de cada persona.

El apoyo de psicólogos permite
El apoyo de psicólogos permite establecer objetivos realistas y diseñar estrategias para el desarrollo personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la personalidad tiende a ser estable, puede variar tras experiencias importantes. La combinación de rasgos influye en cómo se enfrentan las dificultades: alguien muy extrovertido y neurótico suele expresar su ansiedad, mientras que una persona introvertida y poco neurótica tiende a reprimirla.

Cleveland Clinic señala que ningún rasgo es negativo en sí mismo; lo esencial es identificar si alguno causa malestar para poder trabajar en él. Duke remarca que, aunque ciertos rasgos no cambian por completo, es posible aprender estrategias para manejarlos y adaptarse mejor a los desafíos.

El equilibrio de los rasgos y el bienestar

El conocimiento profundo del modelo OCEAN, según Cleveland Clinic, fomenta la autorreflexión y la aceptación de la propia identidad. Este proceso de comprensión no solo alimenta el desarrollo personal, sino que contribuye al bienestar general y la salud mental.

Mantener un equilibrio entre los distintos rasgos resulta fundamental para el bienestar psicológico, la resiliencia y la satisfacción diaria. Minimizar extremos y buscar la armonía interna ayuda a afrontar los desafíos cotidianos con mayor fortaleza emocional y favorece una vida más plena.

Temas Relacionados

Cinco grandes rasgos de la personalidadModelo OCEANNatacha DukeSalud mentalAutoconocimientocrecimiento personalamabilidadCleveland ClinicNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Regla de los 5 segundos: el método sencillo para cortar la procrastinación y bajar el estrés

La autora Mel Robbins, reconocida por su enfoque en desarrollo personal y liderazgo, propone un plan que permitiría interrumpir patrones automáticos y facilitar la acción consciente en situaciones cotidianas

Regla de los 5 segundos:

Cuántas veces por semana conviene entrenar fuerza para ganar músculo y evitar lesiones, según expertos

La frecuencia ideal de esta práctica puede ser determinante para progresar de manera segura y efectiva, según Harvard Health Publishing. Qué pautas proponen los especialistas para potenciar resultados y reducir riesgos

Cuántas veces por semana conviene

5 ideas fáciles para hacer en casa y mantener el orden en todos los ambientes

Los consejos de una experta para optimizar armarios y cajones mediante métodos simples y la reutilización de elementos cotidianos

5 ideas fáciles para hacer

Una reforma inteligente le dio nueva vida y diseño a una casa centenaria en Martínez

El proceso de restauración de la vivienda de 1912 fusionó pasado y presente, logrando ambientes vibrantes y creativos que reflejan la evolución familiar

Una reforma inteligente le dio

Los mejores trucos para que tu árbol de palta se llene de frutos

Recomendaciones clave de un especialista para lograr que el árbol prospere en entornos urbanos. Desde la elección del sitio hasta la poda, superando los desafíos del clima para maximizar la producción

Los mejores trucos para que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto cobrarán las niñeras en

Cuánto cobrarán las niñeras en noviembre 2025

¿Por qué se celebra Halloween hoy, 31 de octubre?: el origen de la fecha

Los buscaban por el crimen de una jubilada y los detuvieron en una entradera: su nexo con la Banda del Millón

Atraparon a un hombre por el robo en una vivienda en San Miguel, de donde se llevaron dólares y euros

El Gobierno subió el presupuesto destinado a hospitales, tras haber postergado la ley de emergencia pediátrica

INFOBAE AMÉRICA
Después de medio siglo, un

Después de medio siglo, un antibiótico olvidado emerge como posible solución contra superbacterias letales

El secretario del Tesoro de Estados Unidos defendió el “reajuste comercial” de Donald Trump en la cumbre APEC

Terror desde el cielo: cómo los drones rusos convierten Kherson en un campo de tiro contra civiles

Afganistán y Pakistán acordaron mantener el alto el fuego tras las reuniones en Estambul

Gabriel Boric firmó acuerdos con la Asociación de Comercio coreana en su visita a Seúl por la cumbre de la APEC

TELESHOW
Quién es Dulceida, la influencer

Quién es Dulceida, la influencer española creadora de los Premios ÍDOLO

Guía para seguir los Premios ÍDOLO Argentina 2025, la gran gala del mundo digital

El paso de Marley por las hornallas de MasterChef Celebrity: de la chicana de Wanda Nara a los elogios del jurado

Milo J reveló qué actividad tuvo que dejar de hacer a raíz de su fama: “Lo amaba con el corazón”

Momi Giardina presentó un plato de rana en MasterChef Celebrity y el jurado fue letal: “Alto chicle”