El impactante vestido de Sydney Sweeney no dejó nada a la imaginación en la gala Variety Power of Women

Sydney Sweeney ha dado mucho de qué hablar en redes sociales tras su audaz decisión de guardarropa (REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS/Mario Anzuoni

La noche del 29 de octubre de 2025, Sydney Sweeney fue una de las protagonistas del evento Variety Power of Women en Los Ángeles, donde fue reconocida como una de las homenajeadas principales. La actriz, conocida por su papel en Euphoria, desfiló por la alfombra roja con un vestido plateado transparente y sin sujetador, una elección que atrajo la atención de los medios y marcó tendencia en la gala, según reportó el Daily Mail. El diseño, de corte ceñido y detalles brillantes, dejaba ver su figura y se complementó con pendientes largos y anillos plateados. Sweeney lució un nuevo corte de cabello rubio platinado en un bob que enmarcó su rostro, mientras que su maquillaje resaltó por un estilo natural con mejillas rosadas, labios nude y pestañas marcadas.

El vestido plateado y transparante de Sydney Sweeney ha generado un enorme revuelo en las redes REUTERS/Mario Anzuoni

Durante la velada, la actriz de 28 años posó con seguridad ante los fotógrafos y se mostró sonriente en todo momento. El evento, organizado por Variety, reunió a numerosas figuras del entretenimiento y celebró a mujeres influyentes de Hollywood. Sweeney compartió momentos en la alfombra roja y dentro del recinto con otras homenajeadas como Jamie Lee Curtis, Nicole Scherzinger, Wanda Sykes y Kate Hudson. Se la vio intercambiando abrazos y posando para fotografías junto a Curtis y Sharon Stone, con quienes también compartió mesa durante la cena. El ambiente estuvo marcado por la camaradería y la admiración mutua entre las invitadas, según relató el Daily Mail.

Sydney Sweeney aseguró que no piensa hacerse tatuajes ni cirugías en favor de "envejecer con gracia REUTERS/Mario Anzuoni

Antes de la ceremonia, Sweeney conversó con Variety sobre el inminente cierre de la tercera temporada de Euphoria, serie que ha marcado su carrera. La actriz confesó que filmar sus últimas escenas sería “un momento realmente agridulce”, ya que el proyecto ha ocupado toda su veintena y le ha permitido forjar lazos personales y profesionales duraderos. “Han sido mi familia y amigos durante mucho tiempo. Siempre estaré agradecida por todos ellos”, expresó.

Jamie Lee Curtis, Nicole Scherzinger, Wanda Sykes y Kate Hudson, fueron algunas de las luminarias con las que Sweeney compartió reflectores durante el evento de Variety REUTERS/Mario Anzuoni

Durante la entrevista, Sweeney también abordó su postura frente a la cirugía estética, afirmando que nunca se ha sometido a ningún procedimiento y que le aterran las agujas. “No tengo tatuajes. Nada. Voy a envejecer con gracia”, aseguró. Además, reflexionó sobre la percepción pública de su imagen y el papel de los estereotipos en la industria. “Interpreto a muchos personajes divisivos y creo que mucha gente piensa que me conoce, pero no es así. Cuando dicen ‘es un símbolo sexual’ o ‘está explotando eso’, en realidad solo me siento bien conmigo misma y lo hago por mí, porque me siento fuerte”, explicó.

La agenda de Sweeney ha estado especialmente activa en los días previos y posteriores al evento. Un día antes, asistió a la Serie Mundial en Los Ángeles, donde apoyó a los Dodgers luciendo la camiseta del equipo y compartió imágenes en sus redes sociales junto a Christy Martin, la exboxeadora a la que interpreta en su próxima película, Christy. En el estadio, también se la vio junto a su excompañera de reparto Kaylee McGregor, disfrutando de un hot dog, una imagen que se viralizó rápidamente. Además, Sweeney participó en la introducción del cuarto partido de la serie, prestando su voz minutos antes del inicio del juego.

“Han sido mi familia y amigos durante mucho tiempo. Siempre estaré agradecida por todos ellos”, declaró Sydney Sweeney sobre su despedida de la serie Euphoria (HBO)

La actriz también fue homenajeada en el 28º SCAD Savannah Film Festival y en el Hamptons International Film Festival, donde recibió el Achievement in Acting Award por su papel en Christy, película dirigida por David Michôd que llegará a los cines el 7 de noviembre. La cinta ha generado expectativas y críticas variadas, y su estreno es uno de los proyectos más esperados en la agenda de Sweeney.

El evento Variety Power of Women no solo destacó la presencia de Sweeney, sino que reunió a otras celebridades que deslumbraron con sus atuendos. Jamie Lee Curtis y Sharon Stone compartieron momentos con la homenajeada, mientras que Kate Hudson optó por un vestido blanco de un solo hombro que realzó su figura atlética. Nicole Scherzinger apostó por un vestido sin mangas en tono ciruela y posó junto a Jane Fonda. Eva Longoria eligió un conjunto de corsé y blazer, y Monica Lewinsky lució un vestido sin mangas brillante. También se dejaron ver Jenna Dewan, Karrueche Tran, Rachel Zoe, Sara Foster, Amanda Knox y otras figuras del espectáculo, quienes aportaron glamour y diversidad a la noche.

Al cierre de la jornada, Sweeney expresó su deseo de que su ejemplo motive a otras mujeres a mostrarse seguras y auténticas, sin sentir la necesidad de ocultarse o disculparse por su apariencia, un mensaje que, según el Daily Mail, marcó el tono inspirador de la velada.