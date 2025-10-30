Entretenimiento

El impactante vestido de Sydney Sweeney no dejó nada a la imaginación en la gala Variety Power of Women

la protagonista de Euphoria fue homenajeada junto a otras celebridades y sorprendió con su estilo y nuevo corte de cabello

Uriel Monterrubio

Por Uriel Monterrubio

Guardar
Sydney Sweeney ha dado mucho
Sydney Sweeney ha dado mucho de qué hablar en redes sociales tras su audaz decisión de guardarropa (REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS/Mario Anzuoni

La noche del 29 de octubre de 2025, Sydney Sweeney fue una de las protagonistas del evento Variety Power of Women en Los Ángeles, donde fue reconocida como una de las homenajeadas principales. La actriz, conocida por su papel en Euphoria, desfiló por la alfombra roja con un vestido plateado transparente y sin sujetador, una elección que atrajo la atención de los medios y marcó tendencia en la gala, según reportó el Daily Mail. El diseño, de corte ceñido y detalles brillantes, dejaba ver su figura y se complementó con pendientes largos y anillos plateados. Sweeney lució un nuevo corte de cabello rubio platinado en un bob que enmarcó su rostro, mientras que su maquillaje resaltó por un estilo natural con mejillas rosadas, labios nude y pestañas marcadas.

El vestido plateado y transparante
El vestido plateado y transparante de Sydney Sweeney ha generado un enorme revuelo en las redes REUTERS/Mario Anzuoni

Durante la velada, la actriz de 28 años posó con seguridad ante los fotógrafos y se mostró sonriente en todo momento. El evento, organizado por Variety, reunió a numerosas figuras del entretenimiento y celebró a mujeres influyentes de Hollywood. Sweeney compartió momentos en la alfombra roja y dentro del recinto con otras homenajeadas como Jamie Lee Curtis, Nicole Scherzinger, Wanda Sykes y Kate Hudson. Se la vio intercambiando abrazos y posando para fotografías junto a Curtis y Sharon Stone, con quienes también compartió mesa durante la cena. El ambiente estuvo marcado por la camaradería y la admiración mutua entre las invitadas, según relató el Daily Mail.

Sydney Sweeney aseguró que no
Sydney Sweeney aseguró que no piensa hacerse tatuajes ni cirugías en favor de "envejecer con gracia REUTERS/Mario Anzuoni

Antes de la ceremonia, Sweeney conversó con Variety sobre el inminente cierre de la tercera temporada de Euphoria, serie que ha marcado su carrera. La actriz confesó que filmar sus últimas escenas sería “un momento realmente agridulce”, ya que el proyecto ha ocupado toda su veintena y le ha permitido forjar lazos personales y profesionales duraderos. “Han sido mi familia y amigos durante mucho tiempo. Siempre estaré agradecida por todos ellos”, expresó.

Jamie Lee Curtis, Nicole Scherzinger,
Jamie Lee Curtis, Nicole Scherzinger, Wanda Sykes y Kate Hudson, fueron algunas de las luminarias con las que Sweeney compartió reflectores durante el evento de Variety REUTERS/Mario Anzuoni

Durante la entrevista, Sweeney también abordó su postura frente a la cirugía estética, afirmando que nunca se ha sometido a ningún procedimiento y que le aterran las agujas. “No tengo tatuajes. Nada. Voy a envejecer con gracia”, aseguró. Además, reflexionó sobre la percepción pública de su imagen y el papel de los estereotipos en la industria. “Interpreto a muchos personajes divisivos y creo que mucha gente piensa que me conoce, pero no es así. Cuando dicen ‘es un símbolo sexual’ o ‘está explotando eso’, en realidad solo me siento bien conmigo misma y lo hago por mí, porque me siento fuerte”, explicó.

La agenda de Sweeney ha estado especialmente activa en los días previos y posteriores al evento. Un día antes, asistió a la Serie Mundial en Los Ángeles, donde apoyó a los Dodgers luciendo la camiseta del equipo y compartió imágenes en sus redes sociales junto a Christy Martin, la exboxeadora a la que interpreta en su próxima película, Christy. En el estadio, también se la vio junto a su excompañera de reparto Kaylee McGregor, disfrutando de un hot dog, una imagen que se viralizó rápidamente. Además, Sweeney participó en la introducción del cuarto partido de la serie, prestando su voz minutos antes del inicio del juego.

“Han sido mi familia
“Han sido mi familia y amigos durante mucho tiempo. Siempre estaré agradecida por todos ellos”, declaró Sydney Sweeney sobre su despedida de la serie Euphoria (HBO)

La actriz también fue homenajeada en el 28º SCAD Savannah Film Festival y en el Hamptons International Film Festival, donde recibió el Achievement in Acting Award por su papel en Christy, película dirigida por David Michôd que llegará a los cines el 7 de noviembre. La cinta ha generado expectativas y críticas variadas, y su estreno es uno de los proyectos más esperados en la agenda de Sweeney.

El evento Variety Power of Women no solo destacó la presencia de Sweeney, sino que reunió a otras celebridades que deslumbraron con sus atuendos. Jamie Lee Curtis y Sharon Stone compartieron momentos con la homenajeada, mientras que Kate Hudson optó por un vestido blanco de un solo hombro que realzó su figura atlética. Nicole Scherzinger apostó por un vestido sin mangas en tono ciruela y posó junto a Jane Fonda. Eva Longoria eligió un conjunto de corsé y blazer, y Monica Lewinsky lució un vestido sin mangas brillante. También se dejaron ver Jenna Dewan, Karrueche Tran, Rachel Zoe, Sara Foster, Amanda Knox y otras figuras del espectáculo, quienes aportaron glamour y diversidad a la noche.

Al cierre de la jornada, Sweeney expresó su deseo de que su ejemplo motive a otras mujeres a mostrarse seguras y auténticas, sin sentir la necesidad de ocultarse o disculparse por su apariencia, un mensaje que, según el Daily Mail, marcó el tono inspirador de la velada.

Temas Relacionados

Sydney SweeneyVariety Power of WomenEuphoriaLos ÁngelesChristyJamie Lee CurtisDavid Michôdentretenimiento

Últimas Noticias

Kim Kardashian asegura que el hombre nunca llegó a la Luna: “Entren a TikTok, véanlo”

La empresaria citó entrevistas de astronautas para respaldar su escepticismo sobre el aterrizaje en la Luna de 1969

Kim Kardashian asegura que el

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven a cambiar de cuerpo en ‘Otro Viernes de Locos’, la secuela que llega a Disney+

La esperada continuación de la comedia familiar trae de regreso a las icónicas actrices, quienes ahora enfrentan nuevos enredos y desafíos familiares junto a una generación renovada de personajes y mucho humor para todos los públicos

Jamie Lee Curtis y Lindsay

Robert Pattinson habló sobre la llegada de su primer hijo y el impacto de la paternidad en su día a día: “Nunca fui un gran amante de los niños”

El actor británico, famoso por Crepúsculo y The Batman, compartió en entrevista con ICON cómo la llegada de su primer hijo con Suki Waterhouse transformó su visión sobre la paternidad y la vida diaria

Robert Pattinson habló sobre la

“Cuando quiero algo, me esfuerzo”: Callum Turner reflexionó sobre los sacrificios que hizo para dedicarse a la actuación

El actor británico y pareja de Dua Lipa, habló con ICON sobre su pasión por el cine y el fútbol, cómo la disciplina del deporte marcó su carrera artística y lo ayudó a construir una trayectoria sólida en el cine

“Cuando quiero algo, me esfuerzo”:

La saga Halloween en un día para maratonear: el orden cronológico y las líneas temporales de Michael Myers

Entre secuelas, reinicios y películas independientes, la franquicia ofrece varias rutas posibles para recorrer la historia. Cómo ordenar los filmes y disfrutar de un día protagonizado por el icónico asesino enmascarado de Haddonfield

La saga Halloween en un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hurlingham: buscan a un hombre

Hurlingham: buscan a un hombre por un feroz ataque a tiros que terminó con un muerto y un herido

Cuál es el plan del Banco Central para empezar a comprar reservas y qué va a pasar con el dólar

“La revista del Cervantes” encabeza nominaciones en los Premios ACE

Cómo es Carlos Pellegrini, el pueblo correntino que fue elegido entre los más lindos del mundo

“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí”: Guillermo Francos apeló a la canción “Como la Cigarra” para hablar de su futuro

INFOBAE AMÉRICA
Quién era Penélope, la influencer

Quién era Penélope, la influencer vinculada al sanguinario Comando Vermelho que murió en el letal operativo de Río de Janeiro

El artista Matías Duville representará a Argentina en la Bienal de Venecia

Imputan y apresan por lavado de activos a la socia de fondo ganadero de Uruguay que estafó a clientes

La fiscal general de Uruguay habló del atentado que sufrió en su casa: “No me mataron por 15 centímetros”

Detienen a 5 sospechosos por el robo en el Louvre

TELESHOW
Las conmovedoras palabras de Dalma

Las conmovedoras palabras de Dalma y Gianinna Maradona a Diego el día en que hubiera cumplido 65 años: “Por salvarme”

Darío Barassi protagonizó un divertido “duelo de escotes” con una participante al aire: “Si ella muestra yo también”

La desopilante respuesta de Lalo Mir a Mario Pergolini sobre cómo creció en su profesión y en la radio

Daniela Celis: “No quería que mis hijas se queden sin padre”

Premios ÍDOLO Argentina 2025: los conductores y todo lo que hay que saber de la gran gala del universo digital