Expresiones normales que podrían ser alerta de depresión, según psicólogos

El lenguaje cotidiano puede revelar señales de tristeza profunda y pasar inadvertido para familiares y amigos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas infelices suelen utilizar frases cotidianas que, aunque pueden parecer triviales, transmiten un malestar emocional profundo. Según psicólogos y estudios internacionales, existen tres expresiones comunes capaces de develar sufrimiento interno y actúan como señales de alerta para familiares, amigos y especialistas en salud mental. Percibir estas frases en el diálogo cotidiano puede ser clave para detectar y abordar la infelicidad a tiempo.

Una de las expresiones más frecuentes es “estoy cansado todo el tiempo”. Expertos citados por Psychologyes indican que la fatiga persistente no solo proviene de dormir poco, sino que a menudo refleja una sobrecarga emocional y una disminución de la motivación.

Investigadoras de Harvard como Bethanne Bower y Lauren M. Bylsma han demostrado que quienes padecen tristeza crónica presentan mayor fatiga, relacionada con el estrés emocional y la dificultad para afrontar las tareas diarias.

Este cansancio puede ser uno de los primeros síntomas de depresión y, por ello, no debe ignorarse, especialmente si se acompaña de insomnio, pérdida de apetito o de interés y altos niveles de estrés.

El peso invisible del malestar

Otra frase que pasa desapercibida pero resulta significativa es “me siento vacío”. Esta expresión está vinculada con el llamado síndrome de la vida vacía, una sensación de insatisfacción y desilusión interna que surge incluso cuando, desde el exterior, la vida parece estable o positiva.

Frases como “estoy cansado todo el tiempo”, “me siento vacío” y “es mi culpa” pueden anticipar problemas de salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El psicólogo Boris Charpentier, citado por Psychologyes, describe esta experiencia como un profundo malestar personal que rara vez se comparte. Muchas personas que se sienten vacías tienden a ocultar sus emociones bajo una apariencia de normalidad, dificultando la detección de su sufrimiento por parte de quienes los rodean.

La falta de sentido o la distancia entre lo que se espera y lo que se vive puede llevar a este estado de vacío emocional.

La autocrítica que refuerza el sufrimiento

La tercera expresión, “es mi culpa”, evidencia un patrón de autocrítica y culpa excesiva, característica habitual en personas infelices o con tendencias depresivas. De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, las personas tristes suelen atribuirse la responsabilidad de hechos negativos, lo que agrava su malestar y refuerza la baja autoestima.

La fatiga persistente y la autocrítica excesiva son síntomas de depresión y malestar emocional, según expertos internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Psicólogos como Paul Gilbert y Chris Aron han comprobado que este tipo de pensamiento fomenta un círculo vicioso, dificultando la recuperación emocional y manteniendo a la persona en un estado de sufrimiento prolongado.

Sentirse una carga para los demás o asumir culpas injustificadas pueden ser señales claras de un problema emocional subyacente.

La máscara habitual de la infelicidad

Más allá de las tres frases principales, Psychologyes señala el uso repetido de “estoy bien” como una respuesta automática que enmascara el verdadero malestar. Según el reconocido libro “Terapia Cognitiva y Trastornos Emocionales” de A. T. Beck, citado por Psychologyes, muchas personas infelices ocultan su tristeza para no preocupar a otros, al mismo tiempo que refuerzan la idea de que su malestar no merece atención. Este tipo de verbalización forma parte de la tríada cognitiva de la depresión y puede conducir a la resignación y a la pérdida de esperanza.

Reconocer estas señales en el propio lenguaje o en el de los demás es fundamental para enfrentar la infelicidad de manera saludable. Detectar la fatiga persistente, el vacío interno, la autocrítica excesiva o la tendencia a disimular el malestar permite intervenir a tiempo y buscar apoyo profesional.

Detectar estas expresiones en el diálogo diario permite intervenir a tiempo y buscar apoyo profesional para el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas advierten sobre la importancia de no minimizar estas expresiones, ya que aceptar y verbalizar las emociones constituye el primer paso para el bienestar emocional.

Buscar ayuda terapéutica ayuda a romper el aislamiento y a construir estrategias para recuperar el equilibrio emocional. Cuando las señales verbales de infelicidad persisten, brindar apoyo y acompañamiento resulta fundamental para evitar que la tristeza se convierta en un obstáculo difícil de superar.

Detectar, comprender y atender las palabras que delatan la infelicidad puede ser clave para transformar el sufrimiento en un proceso de mejora personal y bienestar duradero.