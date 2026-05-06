Presidente de Israel inicia visita histórica a Panamá con recorrido por el Canal

El canciller Javier Martínez-Acha Vásquez recibió al mandatario israelí en el Aeropuerto de Tocumen. Captura de video

Antes de las 7:00 de la mañana en Panamá, específicamente a las 6:45 a.m., el avión que transporta al presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, marcando un momento histórico en la relación bilateral entre ambos países.

Se trata de la primera visita oficial de un mandatario israelí a Panamá, en una gira que busca reforzar la cooperación estratégica, política y económica entre ambas naciones.

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El presidente Herzog fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, en medio de un despliegue protocolar que destacó la relevancia diplomática de la visita.

La llegada del mandatario israelí, acompañado de su esposa Michal Herzog, dio inicio a una agenda oficial que incluye encuentros con autoridades panameñas, líderes empresariales y representantes de la comunidad judía en el país.

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Durante su estadía, el jefe de Estado israelí sostendrá una reunión bilateral con el presidente José Raúl Mulino, junto a miembros de su gobierno, con el objetivo de fortalecer la alianza estratégica y ampliar las áreas de cooperación entre Panamá e Israel.

Isaac Herzog, presidente del Estado de Israel, llegó a Panamá en su primera visita oficial al país. AP

Entre los temas prioritarios figuran el desarrollo de tecnología aplicada al agua, innovación y cooperación técnica en sectores clave para el crecimiento económico.

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Tras su llegada al país, Herzog realizó una visita al Canal de Panamá, donde recorrió las Esclusas de Miraflores en compañía del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez.

La visita al principal activo logístico del país formó parte de una agenda enfocada en destacar áreas de interés común, especialmente en gestión hídrica, infraestructura estratégica y sostenibilidad.

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El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, había adelantado que la visita permitiría explorar nuevas oportunidades de cooperación en sectores donde Israel cuenta con amplia experiencia, especialmente en innovación tecnológica, manejo eficiente del agua y cooperación técnica.

Estos temas adquieren relevancia para Panamá, en momentos en que el país busca fortalecer su capacidad de adaptación ante retos climáticos y productivos.

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Además de los encuentros oficiales, el mandatario israelí tiene previsto reunirse con líderes de la comunidad judía en Panamá, fortaleciendo los vínculos culturales y sociales entre ambos países.

Herzog recorrió las Esclusas de Miraflores como parte de su agenda oficial en Panamá. Tomada de X

Este componente de la agenda busca consolidar una relación que trasciende lo político y económico, integrando aspectos históricos, comunitarios y diplomáticos.

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La visita de Herzog se produce en un contexto de acercamiento entre Panamá e Israel, tras acuerdos previos orientados a ampliar la cooperación bilateral.

Este nuevo encuentro busca consolidar esos avances y posicionar a Panamá como un socio estratégico en la región, en momentos en que la innovación, la tecnología y la seguridad hídrica son factores cada vez más determinantes.

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Hace unos días, el canciller panameño sostuvo una conversación telefónica con su homólogo del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, en medio de un contexto internacional marcado por tensiones en el Medio Oriente.

Durante el intercambio, Panamá expresó su solidaridad con el pueblo israelí y manifestó su preocupación por la seguridad regional, al tiempo que reiteró su compromiso con la paz, el respeto al derecho internacional y la búsqueda de soluciones pacíficas, en línea con los principios de la Organización de las Naciones Unidas.

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El avión oficial “Wing of Zion”, que traslada al presidente israelí en su gira, llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen este miércoles 6 de mayo. Tomada de www.flightradar24.com

El traslado del presidente israelí se realizó a bordo del avión oficial “Wing of Zion”, un Boeing 767-300ER operado por la Fuerza Aérea de Israel. La aeronave está equipada con tecnología de defensa avanzada y sistemas de comunicación seguros, diseñados para misiones oficiales de alto nivel.

Tras concluir su visita en Panamá, Herzog continuará su gira regional hacia Costa Rica, donde participará en la toma de posesión de la presidenta electa Laura Fernández Delgado. La agenda regional busca reforzar la presencia diplomática de Israel en América Latina y ampliar su red de cooperación política, económica y tecnológica.

Isaac Herzog asumió la presidencia del Estado de Israel el 7 de julio de 2021, tras una larga trayectoria política que incluyó su paso como líder del Partido Laborista y jefe de la oposición. Durante su administración, ha mantenido un rol principalmente institucional y conciliador —propio del sistema político israelí—, enfocado en promover la unidad interna en un contexto de alta polarización, así como en fortalecer las relaciones internacionales de Israel, impulsando vínculos diplomáticos y cooperación en áreas como innovación, seguridad y desarrollo tecnológico.

La visita del presidente Herzog representa un paso significativo en la relación entre Panamá e Israel, al abrir una nueva etapa de cooperación bilateral con énfasis en innovación, sostenibilidad y desarrollo tecnológico. También confirma el interés de ambos países en fortalecer alianzas estratégicas en un escenario internacional donde la diplomacia económica y la cooperación técnica tienen cada vez más peso.