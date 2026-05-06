La trama de las primeras rebeliones en el interior del Gobierno por el caso de Manuel Adorni

Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. En su próxima entrevista, Manuel Adorni podría evocar a la canción compuesta por María Elena Walsh. La misma fue utilizada medio año atrás por su antecesor, Guillermo Francos, cuando se hablaba de que tenía los días contados. En esa ocasión, el recurso no salió bien.

¿Esta vez puede ser distinto? El jefe de Gabinete viene siendo el foco mediático y de la agenda política desde hace dos meses. Ahora mismo, en su entorno reconocien que existe, en principio, una caída de su imagen de casi 10 puntos y que aquello “arrastró a todos en el Gobierno”. Según el sondeo que se mire, la variación negativa puede ser incluso mayor. Aun así, la decisión de los hermanos Javier y Karina Milei sigue siendo la misma: que siga en el cargo.

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“No vamos a entregar a nadie”, le escucharon decir al Presidente en una conversación privada días atrás. Está convencido de que la celeridad de la Justicia para investigar los movimientos patrimoniales de su funcionario responde a una operación mucho mayor orientada a erosionar a su Gobierno. Al comienzo de la semana conversó con integrantes de su círculo íntimo sobre ese tema y mantuvo su posición de que entregar a Adorni sería ceder ante los medios de comunicación, a quienes ve como la cara visible de la operatoria.

En su momento, Francos marcaba que tenía sobrevida en su cargo pero no sabía que por atrás ya estaba decidido su cambio y que Adorni se estaba poniendo el traje de ministro coordinador mucho tiempo antes. Esto no sucede en la actualidad: no hay atisbos de una convalidación por parte de alguno de los hermanos para que haya un cambio. Solo existe una debil y silenciosa presión de los miembros del Gabinete, que se guardan lo que opinan ante los periodistas y no dicen lo que los Milei no quieren escuchar.

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Karina Milei, Manuel Adorni y Sandra Pettovello. Créditos: Cámara de Diputados

Karina es, junto a su hermano, una de las personas que tiene la potestad de decidir hasta qué punto aguantar. Infobae conversó con tres personas de su entorno que la conocen y la respuesta sigue siendo la misma. “La lógica de Karina es que a su gente la va a bancar cuando hay momentos de crisis”, afirma una de estas tres fuentes.

La amplísima mayoría del Gobierno lo quiere afuera por considerar que está dañando la impronta política del oficialismo en este año de reformas. Pese a que muchos quieren, hay ministros que no tienen el poder político ni la confianza para plantarse con los hermanos Milei. Los pocos que sí recogen ambas cualidades, eligen el silencio por miedo a sufrir represalias y admiten en privado que solo lo dirán si es que el Presidente les pide un consejo.

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Solo unos pocos se atrevieron a sugerirlo, sin lograr un efecto concreto. Una de ellas es la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, que conversó con Milei sobre este tema el lunes aunque sin recibir una respuesta positiva.

El vínculo entre Adorni y Bullrich viene complicado desde hace tiempo, en particular cuando ambos aspiraban la candidatura por a la Jefatura de Gobierno porteño. En ese entonces, el entorno de la exministra acusó operaciones del karinismo, sobre todo del jefe de Gabinete. Aunque existen las fotos entre ambos en las que se los ven sonrrientes, el conflicto esta sin resolver. “Esto nos está calando hondo y si queremos aplacarlo hay que explicar los fondos”, les dice Bullrich a los suyos en privado.

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En ambas cámaras del Congreso existe la coincidencia de que la situación de Adorni complicó dos meses valiosísimos que tenía el oficialismo para impulsar reformas clave. “Tenemos que ver cómo se hace para pasar esta situación, si lo del contratista no salía, el tema se iba a ir apagando. Yo creo que es cuestión de semanas para que baje... o para que se pudra más”, dice una importante fuente legislativa que ve que por estas semanas no va a haber quórum para tratar importantes proyectos.

Esta persona cree que la conversación sobre Adorni durará dos o tres semanas más y que con el comienzo del Mundial se aplacará y permitirá que la gestión se ordene.

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El asunto es que hace semanas se especula con que la causa deje de aportar novedades para la agenda mediática: cada vez que se piensa que finalmente es el final de la hipermediatización del tema, aparece una nueva primicia que se disemina rápidamente.

Matías Tabar, el contratista que complicó la situación mediática y judicial del jefe de Gabinete

La declaración del contratista fue un golpe en la moral de absolutamente todo el Gobierno, porque hasta los más críticos del jefe de Gabinete creían que después de la sesión en Diputados existía la posibilidad de que Adorni comenzara a levantar el perfil público y que eso habilitara a levantar el cerrojo mediático y político del resto de los dirigentes del Gobierno.

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Es cierto que hay cada vez más personas que se animan a hablar pese al caso judicial, pero las figuras más importantes eligen guardarse. “Yo tenía toda una agenda de entrevistas pactadas para esta semana para hablar de mis temas y las tuve que cancelar porque me iban a preguntar sobre el nuevo pago y la cascada”, contó con frustración una dirigente de alto vuelo en el oficialismo.

Esto no significa que Adorni vaya a guardar silencio. Todo lo contrario: está previsto que mañana conceda un largo reportaje con el periodista Alejandro Fantino en su canal de streaming.

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Dado el apoyo rotundo de los Milei y la intención del jefe de Gabinete de continuar en su cargo, en el Gobierno ven que se puede instalar una nueva etapa en la cual Adorni pierda su potencial político pero siga como un simple gestor. “Tal vez eso lo relaja más. Estaba forzado a ser político y, en realidad, no le gusta todo lo que conlleva ser un candidato. Ahora puede enfocarse en sostener su cargo jerárquico y orientarse a la gestión. Eso sí, a mí me gustaría que pase a un perfil más bajo”, opinaba una persona que conversó con él días atrás.

Ante esta nueva declaración judicial conocida el lunes, en el entorno del jefe de Gabinete apuntaban contra Gerardo Pollicita. Dicen que muchas veces el Gobierno se entera de los detalles de las declaraciones por los medios de comunicación. Ciertos dichos esgrimidos desde el círculo de Adorni al respecto de la política judicial llegaron a los oídos del entorno del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Confían (o eligen confiar) en que no existió mala fe, pero sin dudas fue un primer llamado de atención.

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El Gabinete completo durante el informe de gestión del ministro coordinador, Manuel Adorni.

Una figura del karinismo que se quiere mantener neutral de un posible conflicto entre ambas partes opina que puede existir cierta desesperación por la forma en la que avanza la causa y que eso cause la difusión de mensajes que pueden malinterpretarse en clave interna: “El adornismo operó a medio Gobierno en su momento, no sorprendería a nadie”.

En el entorno del ministro judicial se encargan de ponderar que de no haber sido por ciertas gestiones de Mahiques, la causa podría haber tenido un ritmo más vertiginoso. “Me parece importante que en medio de todo esto no existan manotazos de ahogado”, advirtió un dirigente del Gobierno ante algunas notas periodísticas publicadas ayer.

Vinculado a eso, una pregunta que surge al interior del Gobierno es sobre las versiones de reemplazo del ministro coordinador. Tres fuentes inobjetables del oficialismo desmienten que exista una posibilidad de que Martín Menem pueda ir a la Jefatura de Gabinete. “Es desvestir un santo para vestir otro”, confirma alguien de su entorno.

Esta mañana, el presidente de la Cámara de Diputados lo desmintió tajantemente ante El Cronista Stream: “No hay ninguna posibilidad. Banco a Manuel Adorni, antes y ahora también. Sigo hasta que el Presidente lo decida, porque estoy propuesto por el Presidente y votado por mis colegas”.

Sobre todas las cosas, el liderazgo en la cámara baja requiere una curva de aprendizaje que no es compatible con los pocos meses legislativos que le quedan al año. Al actual presidente del recinto le costó tiempo entender las triquiñuelas del Congreso, endurecer la piel en el enfrentamiento con la oposición y aceitar la rosca legislativa. Lo mismo le pasaría a un eventual reemplazante suyo en medio del pedido de Milei de sacar reformas antes del año electoral.

También desmienten que el diputado nacional, Luis Petri, pueda tener cabida en un reemplazo de funcionarios en el Poder Ejecutivo. Al parecer, hay un veto de parte de varias partes del karinismo. Lo reconocen como el candidato para la gobernación mendocina del año próximo, pero marcan que no tiene un vinculo aceitado con los integrantes del Ejecutivo más allá que el mismo Milei. El exministro de Defensa tampoco tiene intenciones de ir a un cargo en el que no es bienvenido: en su círculo de confianza afirma que su principal prioridad es armar el territorio para su carrera electoral del año próximo.

Quien más urgido está para que el ruido político deje de tapar las noticias positivas de la economía es el ministro Luis Caputo, quien solicitó durante una reunión de mesa política que exista un mayor acuerdo con las provincias sobre ciertas cuestiones económicas y, sobre todo, políticas. Por lo que pudo averiguar Infobae, esto no cayó bien entre los armadores de La Libertad Avanza. “A mí me parece meterte en el laburo del otro. Es como que nosotros nos pongamos a opinar que en ARCA se están haciendo mal las cosas o que un pliego de una licitación no se hizo de manera correcta”, asestan.