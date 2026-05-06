El Salvador

“Toc Toc” despide el inicio de la temporada en el Teatro Luis Poma de El Salvador

El Teatro Luis Poma concluirá el 10 de mayo el primer acto de su temporada 2026 con la presentación de “Toc Toc”, una comedia sobre trastornos obsesivo-compulsivos que regresa a escena como parte de una programación que reúne 14 espectáculos a lo largo del año.

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El elenco de “Toc Toc” durante una función en el Teatro Luis Poma, donde la obra aborda algunas situaciones con humor y empatía./(Teatro Luis Poma)
El elenco de “Toc Toc” durante una función en el Teatro Luis Poma, donde la obra aborda algunas situaciones con humor y empatía./(Teatro Luis Poma)

El Teatro Luis Poma concluirá el 10 de mayo el primer acto de su temporada 2026 con la presentación de la comedia “Toc Toc”, una obra que explora los trastornos obsesivo-compulsivos a través del humor y la empatía. Este cierre representa uno de los momentos centrales de una programación renovada que, desde marzo, busca fortalecer la escena teatral salvadoreña y consolidar el papel de este espacio como referente cultural en la región.

La temporada 2026 del Teatro Luis Poma inició el 12 de marzo, tal como detalló el director Roberto Salomón en diálogo con Infobae previo al inicio de la temporada, con una estructura dividida en tres actos y un total de catorce funciones a lo largo de ocho meses. El primer acto incluyó el estreno absoluto de “Apagón”, del dramaturgo británico Peter Shaffer, y el reestreno de “Toc Toc”, que por séptimo año consecutivo forma parte de la cartelera, nuevamente bajo la dirección de Salomón. El ciclo reúne tanto producciones propias como montajes internacionales y nacionales, con la finalidad de profesionalizar el arte escénico local y propiciar un espacio de encuentro para la diversidad teatral.

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La obra “Toc Toc” —escrita por el francés Laurent Baffie— inició el pasado 30 de abril y sus funciones cierran este 10 de mayo. La puesta en escena reúne a seis personajes con trastornos obsesivo-compulsivos en la sala de espera de un afamado psiquiatra. El retraso del médico obliga a los pacientes a interactuar, exponiendo sus obsesiones y generando situaciones cargadas de humor. Este espectáculo ha superado las cien funciones desde su estreno en 2018 y, de acuerdo con la web oficial del Teatro Luis Poma, el elenco estable cuenta con Juan Barrera, Óscar Guardado, Naara Salomón, Dinora Alfaro, Patricia Rodríguez, Fernando Rodríguez y Susana Reyes. El director enfatizó en charla con Infobae que el público sigue reclamando esta comedia, que año tras año llena la sala y renueva su convocatoria.

Bajo la dirección de Roberto Salomón, “Toc Toc” se presentó por séptimo año consecutivo a la cartelera del Teatro Luis Poma./(Teatro Luis Poma)
Bajo la dirección de Roberto Salomón, “Toc Toc” se presentó por séptimo año consecutivo a la cartelera del Teatro Luis Poma./(Teatro Luis Poma)

En palabras de Roberto Salomón, cada temporada representa un desafío distinto: “Aún con toda la experiencia del mundo, uno siempre está diciendo: ‘Ay, ¿y si esta vez no funciona?’”. El director también destacó que la programación de 2026 apunta a mostrar lo más representativo de la creación escénica salvadoreña, junto a propuestas internacionales. La mayor parte de las funciones están a cargo de compañías nacionales, aunque el cartel incluye una participación internacional por acto.

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La Fundación Poma, responsable del teatro, sostiene un compromiso con el desarrollo profesional de artistas y el impulso de nuevas producciones. La temporada actual incluye cuatro obras originales y diez montajes invitados, lo que permite un equilibrio entre creación local y apertura a tendencias globales. El objetivo, según Salomón, consiste en ofrecer una plataforma donde converjan tanto el talento emergente como el consagrado, con el propósito de elevar el nivel y la visibilidad de las artes escénicas en El Salvador.

El impacto del Teatro Luis Poma en la cultura local se refleja en su trayectoria: en 23 años, la Fundación Poma ha consolidado este espacio como un punto de referencia para la creación, exhibición y encuentro de las artes escénicas en el país. En su escenario se han presentado más de 200 espectáculos y han asistido más de 400 mil espectadores, como consta en la documentación oficial.

“Toc Toc”, el espectáculo que cierra el primer acto de la temporada 2026, inició sus presentaciones el pasado 30 de abril en el Poma./(Teatro Luis Poma)
“Toc Toc”, el espectáculo que cierra el primer acto de la temporada 2026, inició sus presentaciones el pasado 30 de abril en el Poma./(Teatro Luis Poma)

El segundo y tercer acto de la temporada teatral se anunciarán antes de las vacaciones de agosto. Mientras tanto, la sala se prepara para cerrar su primer ciclo con “Toc Toc”, una comedia que, año tras año, confirma su capacidad de convocar al público salvadoreño y de abordar temas complejos desde la empatía y el humor.

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