Las exportaciones guatemaltecas abren ruta hacia República Dominicana en 2026

Foto de archivo para ilustrar: Participantes y expositores se reúnen en un evento clave donde Guatemala destaca su liderazgo en la exportación agrícola, como se observa en AGRITRADE 2026. (Agexport)

Exportadores agrícolas guatemaltecos se preparan para conquistar el mercado de República Dominicana en junio de 2026, apostando a diversificar destinos y enfrentar desafíos de infraestructura que afectan la competitividad internacional. La misión comercial, impulsada por AGRITRADE de AGEXPORT, tendrá un costo de USD 500 para las empresas socias e incluirá ruedas de negocio, networking y un showroom en el Hyatt Centric de Santo Domingo.

A noviembre de 2025, las exportaciones guatemaltecas alcanzaron un total de USD 14.270 millones, según la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) citada por AGEXPORT. Esta cifra sirve como punto de partida para una estrategia enfocada en reducir la dependencia de mercados tradicionales y ampliar la presencia internacional, particularmente en el Caribe.

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Participantes examinan productos agrícolas como cacao y especias durante AGRITRADE 2026, la feria que posiciona a Guatemala en la exportación agrícola global. (Agexport)

República Dominicana emerge como socio estratégico para la oferta agrícola guatemalteca

La misión comercial a República Dominicana tendrá lugar del 22 al 25 de junio de 2026, con prioridad para empresas del sector agrícola, aunque también participan firmas de manufacturas y servicios. AGEXPORT detalla que el programa incluye una agenda extensa de ruedas de negocio, visitas institucionales, actividades de networking y la exhibición de productos en un showroom. El propósito es establecer relaciones directas con compradores clave en áreas como retail, HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), farmacéutico, supermercados, importadores y mayoristas.

La iniciativa responde a la creciente demanda de alimentos y productos agrícolas en el Caribe y posiciona a Guatemala como un proveedor confiable y competitivo en la región. El costo por empresa asociada será de USD 500, según AGEXPORT. La misión se llevará a cabo en el Hyatt Centric, en Santo Domingo.

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Más de 40 eventos internacionales y un enfoque integral para 2026

En el marco del programa Ruta 2026, AGEXPORT ha programado más de 40 eventos internacionales, incluidos ferias, misiones comerciales y congresos en América, Europa y Asia. El objetivo de esta estrategia es la generación de empleo formal y la captación de divisas para Guatemala. El plan pretende superar los resultados alcanzados a finales de 2025 y fortalecer la internacionalización de la oferta guatemalteca.

Representantes agrícolas de Guatemala exhiben limas frescas y productos en la feria AGRITRADE 2026, reafirmando el posicionamiento del país en exportaciones agrícolas. (Agexport)

Entre las misiones destacadas para 2026, se encuentra la misión comercial del DDEC de Puerto Rico del 13 al 17 de abril, enfocada en tecnología, alimentos, energía y salud, y una misión multisectorial organizada por Asturex hacia Jamaica y República Dominicana, centrada en construcción, turismo y energías renovables. AGEXPORT señala que el Caribe, y especialmente República Dominicana, mantienen su papel de destinos estratégicos tanto para exportadores como para inversionistas internacionales.

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Retos internos: infraestructuras y costos afectan la competitividad

A pesar del dinamismo en la agenda internacional, la competitividad de las exportaciones guatemaltecas enfrenta obstáculos estructurales. El deterioro de la infraestructura vial y aeroportuaria, junto con los altos costos energéticos y la burocracia, representan una dificultad persistente para los exportadores. AGEXPORT remarca que la modernización de puertos y mejoras en la conectividad logística son imprescindibles para mantener el crecimiento proyectado y aprovechar totalmente las oportunidades internacionales.

De acuerdo con Aida Fernández, directora de Crecimiento del Sector Exportador de AGEXPORT, “la vinculación comercial efectiva y el uso estratégico de la inteligencia de mercados es clave para conectar la oferta guatemalteca con la demanda global, anticipar tendencias y convertir datos en decisiones”. Fernández subraya además la necesidad de elevar la “competitividad sistémica” para hacer frente a la volatilidad global y estar a la altura de exigencias regulatorias, como el reto del 10% en el mercado estadounidense.

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La Misión Comercial a República Dominicana 2026 se consolida como una pieza clave en la estrategia de internacionalización de las exportaciones guatemaltecas, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades comerciales y fortalecer el posicionamiento del país en mercados donde la diversificación resulta fundamental.