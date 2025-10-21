Cómo y cuándo aumentar el peso en el gimnasio

La sobrecarga progresiva es esencial para el crecimiento muscular y evitar el estancamiento en el gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un método gradual, bien planificado y basado en evidencia puede marcar la diferencia entre un simple pasatiempo y un entrenamiento exitoso. Saber cuándo y cómo aumentar el peso no solo optimiza el desarrollo muscular, sino que también minimiza el riesgo de lesiones y mantiene la motivación. La ciencia del entrenamiento ofrece pautas claras para avanzar de manera segura y sostenible.

La clave del progreso: sobrecarga progresiva

La inquietud sobre el momento adecuado para aumentar la carga en el gimnasio es común entre quienes buscan avances en el entrenamiento de fuerza. La respuesta, explica en su columna en The Conversation Hunter Bennett, especialista en ciencias del ejercicio de la University of South Australia, reside en el principio de sobrecarga progresiva: incrementar de forma gradual la carga o el número de repeticiones para que los músculos sigan adaptándose y creciendo. Sin estos ajustes, el progreso se estanca y los resultados quedan limitados.

El cuerpo responde a este desafío generando adaptaciones fisiológicas. Las fibras musculares sometidas a tensión provocan respuestas metabólicas y mecanismos de inflamación controlada, que impulsan la recuperación y el fortalecimiento muscular. Sin variaciones en la carga o el volumen del entrenamiento, estas adaptaciones se detienen. Por eso, Bennett sostuvo que “es necesario aumentar de forma continua la carga o el número de repeticiones” para estimular el crecimiento.

Sumar peso de forma gradual y planificada reduce el riesgo de lesiones y mejora la motivación durante el entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Métodos efectivos para sumar carga

Hay estrategias claras para incorporar más peso de manera inteligente. Uno de los enfoques más efectivos para principiantes es la progresión lineal: sumar pequeñas cantidades de peso —como 2,5 kg— cada semana o cada dos semanas, manteniendo constantes las repeticiones. Por ejemplo, en la prensa de piernas, se pueden hacer cinco repeticiones con 50 kg la primera semana, aumentar a 52,5 kg en la segunda y tercera, y a 55 kg en la cuarta o quinta semana, siempre repitiendo el mismo esquema.

Cuando el avance deja de ser sostenible, la doble progresión es una muy buena opción. Consiste en establecer un rango de series y repeticiones (por ejemplo, tres series de 8 a 12 repeticiones) y subir el peso solo al completar el máximo de repeticiones en todas las series. Después de aumentar la carga, probablemente solo se logren ocho repeticiones, y el desafío vuelve a ser llegar a doce antes de incrementar nuevamente. Este método permite ajustar el progreso al nivel individual y evitar estancamientos frecuentes.

¿Con qué frecuencia y en qué condiciones aumentar el peso?

La periodicidad para incrementar la carga depende de la experiencia, la técnica y factores personales como la genética, el descanso y la alimentación. Para principiantes, Bennett recomienda añadir peso cada semana o cada dos semanas, siempre que se conserve la forma y se alcancen las repeticiones previstas. Los principiantes suelen experimentar newbie gains, ganancias notables durante el primer año, que disminuyen a medida que el cuerpo se adapta y los límites naturales se acercan.

El registro de entrenamientos permite identificar cuándo es momento de incrementar el peso o las repeticiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer el momento adecuado para incrementar la carga es fundamental. Si el peso deja de representar un verdadero desafío —se completan series y repeticiones sin esfuerzo o se pierde el estímulo—, es momento de sumar peso o repeticiones. Bennett advirtió en The Conversation que “la investigación muestra que la mayoría de las personas sobreestima la intensidad de su esfuerzo en el gimnasio y subestima cuánto peso puede levantar o cuántas repeticiones puede realizar”. Registrar los entrenamientos resulta clave para comparar el desempeño semana a semana y definir nuevos objetivos con claridad.

Por el contrario, hay momentos en los que no conviene aumentar la carga. Si la técnica se resiente —por ejemplo, sentadillas menos profundas o mal ejecutadas—, o si surge fatiga persistente o una sensación de debilidad progresiva, es recomendable reducir la intensidad durante una semana para facilitar la recuperación y evitar el riesgo de sobreentrenamiento, que puede minar el rendimiento y la motivación.

Progresar sin apuro y respetando señales

No conviene aumentar la carga si la técnica se resiente o aparece fatiga persistente, para proteger la salud muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deseo de avanzar puede jugar una mala pasada. Aumentar la carga de forma precipitada incrementa el riesgo de lesiones, aun cuando el entrenamiento de fuerza sea generalmente seguro. Especialmente para quienes están aprendiendo la técnica, es aconsejable sumar el peso en incrementos pequeños y medidos —por ejemplo, 2,5 kg cada dos semanas—.

Bennett recuerda en The Conversation que avanzar no siempre significa sumar peso cada semana. En algunas etapas, mantenerse con la misma carga por varias semanas o meses es completamente válido, siempre que las sesiones sigan representando un auténtico desafío.

La clave, entonces, está en progresar manteniendo la técnica, respetando las señales del cuerpo y adaptando el plan a cada etapa del entrenamiento. La constancia, la autoevaluación y el desafío progresivo, realizados de modo consciente, garantizan un desarrollo físico seguro y sostenido.