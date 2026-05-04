Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 4 de mayo

¿A cuánto se opera el dólar en bancos?
El dólar al público es ofreciod a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación. En abril el billete al público terminó con una mínima suba de cinco pesos o 0,4% respecto de los $1.405 del cierre de marzo.
La inflación de marzo alcanzó el 3,4%, lo que implicó una suba frente al registro del mes anterior, y determinó el nuevo techo de las bandas cambiarias para mayo. A partir del índice publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se define el valor máximo que puede alcanzar el dólar mayorista antes de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deba intervenir en el mercado para contener su precio.
Con cierta merma en el volumen de negocios, que alcanzó los USD 448,3 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista experimentó hoy una caída marginal de 50 centavos, a 1.391 pesos.
Con cierta merma en el volumen de negocios, que alcanzó los USD 448,3 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista experimentó hoy una caída marginal de 50 centavos, a 1.391 pesos.
De cara a la cosecha gruesa, los exportadores del sector agropecuario liquidaron USD 2.495 millones durante abril. Este monto representa un incremento del 23% en relación a marzo, pero una caída del 1% respecto a igual mes de 2025.
El dólar blue, a 1.400 pesos
La cotización blue del dólar descontó el viernes 15 pesos o 1,1%, a $1.400 para la venta. De esta forma, el billete informal cayó diez pesos o 0,7% en el balance de abril. En el primer cuatrimestre del año el blue se desplomó 130 pesos o un 8,5 por ciento.