Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 4 de mayo

La divisa al público es ofrecida a $1.415 en el Banco Nación. En el mercado blue es pactada a $1.400. El BCRA lleva comprados más de USD 7.100 millones en el mercado en 2026

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13:06 hsHoy

¿A cuánto se opera el dólar en bancos?

El dólar al público es ofreciod a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación. En abril el billete al público terminó con una mínima suba de cinco pesos o 0,4% respecto de los $1.405 del cierre de marzo.

13:06 hsHoy

Cuál es el precio máximo al que puede llegar el dólar en mayo sin que intervenga el BCRA, según la banda cambiaria

El Indec informó que la inflación de marzo fue de 3,4 por ciento y ese porcentaje determina el ajuste automático del techo del esquema cambiario

El techo de la banda cambiaria llegará a $1.761 en mayo de 2026, en línea con el último dato de inflación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El techo de la banda cambiaria llegará a $1.761 en mayo de 2026, en línea con el último dato de inflación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación de marzo alcanzó el 3,4%, lo que implicó una suba frente al registro del mes anterior, y determinó el nuevo techo de las bandas cambiarias para mayo. A partir del índice publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se define el valor máximo que puede alcanzar el dólar mayorista antes de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deba intervenir en el mercado para contener su precio.

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13:06 hsHoy

El dólar perdió más de 4% en el primer cuatrimestre y cerró debajo de los 1.400 pesos

La divisa bajó por tercer día seguido en la plaza mayorista y quedó a $1.391. Al público en el Banco Nación cedió a $1.410 para la venta

El dólar fue un negocio perdedor en el primer tramo del año.
El dólar fue un negocio perdedor en el primer tramo del año.

Con cierta merma en el volumen de negocios, que alcanzó los USD 448,3 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista experimentó hoy una caída marginal de 50 centavos, a 1.391 pesos.

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13:06 hsHoy

El dólar perdió más de 4% en el primer cuatrimestre y cerró debajo de los 1.400 pesos

La divisa bajó por tercer día seguido en la plaza mayorista y quedó a $1.391. Al público en el Banco Nación cedió a $1.410 para la venta

El dólar fue un negocio perdedor en el primer tramo del año.
El dólar fue un negocio perdedor en el primer tramo del año.

Con cierta merma en el volumen de negocios, que alcanzó los USD 448,3 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista experimentó hoy una caída marginal de 50 centavos, a 1.391 pesos.

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13:05 hsHoy

Las exportaciones del sector agropecuario dejaron casi USD 2.500 millones en abril

La cifra implica una suba en relación a marzo pero indica una baja de 1% si se compara con igual mes de 2025. Los cultivos que están impulsando la campaña

La BCR proyectó que la liquidación de divisas del agro en 2026 alcanzará los USD 35.375 millones. REUTERS/Martin Cossarini
La BCR proyectó que la liquidación de divisas del agro en 2026 alcanzará los USD 35.375 millones. REUTERS/Martin Cossarini

De cara a la cosecha gruesa, los exportadores del sector agropecuario liquidaron USD 2.495 millones durante abril. Este monto representa un incremento del 23% en relación a marzo, pero una caída del 1% respecto a igual mes de 2025.

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13:05 hsHoy

El dólar blue, a 1.400 pesos

La cotización blue del dólar descontó el viernes 15 pesos o 1,1%, a $1.400 para la venta. De esta forma, el billete informal cayó diez pesos o 0,7% en el balance de abril. En el primer cuatrimestre del año el blue se desplomó 130 pesos o un 8,5 por ciento.

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