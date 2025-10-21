Bife de chorizo con toques de autor: seis recetas fáciles para sorprender

El bife de chorizo es uno de los íconos de la gastronomía criolla. Aunque siempre será un símbolo parrillero, la experiencia y la curiosidad de los cocineros empujan a reversionarlo: acompañamientos frescos, salsas originales y salteados lo convierten en un lienzo para experimentar y sumar sabor.
Lo interesante, en esta época de fusiones y creatividad, es ver cómo se luce con nuevos condimentos, texturas y temperaturas, de la salsa criolla tibia al mojo verde, sin perder la esencia.
Aquí, un repaso por recetas para deleitarse.
1- Receta de bife de chorizo con salsa criolla tibia
Se trata de una vuelta gourmet con verduras asadas y una salsa servida tibia sobre la carne.
Ingredientes
- 2 bifes de chorizo (de 300 g cada uno)
- 1 cebolla morada
- 1 tomate grande
- 1 pimiento rojo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de vinagre de vino
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer bife de chorizo con salsa criolla tibia, paso a paso
- Asar el pimiento a fuego directo (hornalla o parrilla), pelarlo y cortarlo en cubitos.
- Picar la cebolla y el tomate también en cubos chicos.
- Saltear la cebolla con aceite de oliva en sartén, agregar el pimiento y tomate, calentando unos minutos.
- Apagar el fuego, sumar vinagre, salpimentar y reservar.
- Cocinar los bifes vuelta y vuelta (3-4 minutos por lado).
- Servirlos con la salsa criolla tibia encima.
2- Bife de chorizo con crema de hongos y vino tinto
Ideal para recibir amigos y aportar un toque internacional, bien sabroso y elegante.
Ingredientes
- 2 bifes de chorizo
- 200 g de champiñones frescos
- ½ cebolla chica
- 100 ml de vino tinto
- 100 cc de crema de leche
- 1 cucharada de manteca
- Sal y pimienta
Cómo hacer bife de chorizo con crema de hongos y vino tinto
- Saltear la cebolla picada en manteca, agregar los champiñones fileteados y cocinar hasta que doren.
- Incorporar el vino tinto y reducir la mezcla dejando que evapore el alcohol.
- Sumar la crema de leche y cocinar unos minutos hasta espesar. Salpimentar.
- Cocinar los bifes a la plancha o sartén.
- Servirlos con la salsa de hongos por encima.
3- Bife de chorizo con chimichurri y sésamo
Chimichurri clásico fusionado con soja y jengibre: sabor argentino con una vuelta asiática.
Ingredientes
- 2 bifes de chorizo
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- 1 diente de ajo picado
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de vinagre de arroz (o de vino)
- 1 cucharada de salsa de soja
- ½ cucharada de jengibre rallado
- 1 cucharadita de semillas de sésamo tostado
- Sal y pimienta
Cómo hacer bife de chorizo con chimichurri oriental
- Mezclar el perejil, ajo, aceite, vinagre, salsa de soja, jengibre, sésamo, sal y pimienta.
- Cocinar los bifes al gusto.
- Servir los bifes con el chimichurri oriental por encima o al costado.
4- Bife de chorizo al estilo provenzal con manteca de hierbas
La manteca de hierbas realza el sabor de la carne y aporta frescura y perfume a cada bocado.
Ingredientes
- 2 bifes de chorizo
- 50 g de manteca pomada
- 1 diente de ajo picado
- 1 cucharada de perejil picado
- ½ cucharadita de tomillo fresco (o seco)
- Ralladura de ½ limón
- Sal y pimienta
Cómo hacer bife de chorizo al estilo provenzal
- Mezclar la manteca con el ajo, hierbas y ralladura. Hacer un cilindro y enfriar en heladera.
- Cocinar los bifes.
- Ni bien estén listos, colocar una rodaja de manteca encima para que se funda.
5- Bife de chorizo con salteado de vegetales y salsa de soja
Para los que buscan más ligereza y color, este wok le da vitalidad al clásico.
Ingredientes
- 2 bifes de chorizo
- 1 pimiento rojo
- 1 zucchini
- 1 cebolla
- 2 cucharadas de salsa de soja
- 1 cucharada de aceite (soja o girasol)
- Semillas de sésamo (opcional)
- Sal y pimienta
Cómo hacer bife de chorizo con salteado de vegetales y salsa de soja
- Cortar los bifes y las verduras en tiras.
- En una sartén (o wok) con aceite, dorar primero la carne. Reservar.
- Saltear las verduras 4 minutos en la sartén bien caliente.
- Volver a sumar la carne y agregar la soja, salteando 1 minuto más.
- Servir todo junto y espolvorear sésamo al gusto.
6- Bife de chorizo con mojo verde cordobés
Un guiño español con herencia mediterránea, ideal para quienes adoran las hierbas frescas.
Ingredientes
- 2 bifes de chorizo
- 1 manojo de perejil
- 2 dientes de ajo
- ½ limón (jugo)
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta
- ½ cucharadita de comino molido (opcional)
Cómo hacer bife de chorizo con mojo verde cordobés
- Picar muy fino el perejil y el ajo.
- Mezclar con aceite, jugo de limón, sal, pimienta y comino.
- Cocinar el bife al punto preferido.
- Servir salseado con abundante mojo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Cada receta está calculada para 2 porciones con bifes grandes. Adaptar según la cantidad de comensales.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El bife cocido se conserva hasta 2 días en heladera bien cubierto. Las salsas o guarniciones pueden guardarse aparte para sumar frescura al recalentar.