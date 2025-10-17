Receta de escalopes de pescado, rápida y fácil

Los escalopes de pescado representan una de esas preparaciones sencillas que resuelven comidas cotidianas de forma ágil y con mucho sabor. Esta receta es ideal para el día a día, ya que permite servir un plato sabroso y nutritivo en menos de media hora, aprovechando filetes frescos y pocos ingredientes. Perfecta para integrar más pescado a la dieta familiar, resulta especialmente útil cuando se dispone de poco tiempo y se buscan opciones ligeras.
La costumbre de preparar escalopes de pescado tiene raíces en la cocina europea y se adaptó en la gastronomía argentina con distintos pescados, tanto de río como de mar. Tradicionalmente, se sirven durante los días de vigilia o como alternativa a las clásicas milanesas. Su versatilidad permite acompañarlos con ensaladas, puré de papas o arroz, siendo un plato que se disfruta en cualquier estación y que admite múltiples variantes de rebozado.
Receta de escalopes de pescado
Para realizar esta receta, se emplean filetes de pescado que se rebozan en harina, huevo y pan rallado, para luego freírlos hasta lograr una textura dorada y crujiente. El proceso es rápido y fácil, y el resultado es un plato con gran aceptación tanto entre adultos como entre niños. Se pueden utilizar diferentes tipos de pescado según la región y las preferencias personales, ajustando condimentos y acompañamientos a gusto.
El secreto está en manipular los filetes con cuidado y evitar una cocción excesiva, de modo que se conserven jugosos. El rebozado admite la incorporación de hierbas o especias para personalizar el sabor, y la fritura puede realizarse en sartén convencional o incluso en horno para una versión más saludable.
Tiempo de preparación
El tiempo total para preparar escalopes de pescado suele ser de aproximadamente 30 minutos, desglosados del siguiente modo:
- Preparación de los ingredientes y armado del rebozado: 15 minutos.
- Cocción de los filetes: 10 a 15 minutos, según tamaño y grosor.
Ingredientes
- 600 gramos de filetes de pescado (merluza, lenguado, abadejo o similar)
- 2 huevos
- 1 taza de pan rallado
- 1/2 taza de harina común
- 1 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de pimienta
- 1 diente de ajo (opcional)
- 1 cucharada de perejil fresco picado (opcional)
- Aceite vegetal para cocinar (girasol, maíz, mezcla)
Cómo hacer escalopes de pescado, paso a paso
- Secar los filetes de pescado con papel absorbente. Cortar en porciones si fuese necesario.
- Condimentar con sal y pimienta.
- Distribuir la harina en un plato, los huevos (batidos con ajo y perejil, si se desea) en otro, y el pan rallado en un tercer plato.
- Rebozar cada filete primero en harina, luego en huevo batido y por último en pan rallado, presionando para que se adhiera bien.
- Calentar suficiente aceite en una sartén grande. Cuando esté caliente (debe chisporrotear al contacto con el pan rallado), incorporar los filetes y cocinar de 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén bien dorados y cocidos en el interior.
- Retirar y escurrir sobre papel absorbente.
- Servir de inmediato, junto con la guarnición preferida.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, calculando unos 150 gramos de pescado por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Por cada porción de escalopes de pescado (150 g aproximadamente), se estima:
- Calorías: 280
- Grasas: 10 g
- Grasas saturadas: 2 g
- Carbohidratos: 18 g
- Azúcares: 1 g
- Proteínas: 28 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Una vez cocidos, los escalopes de pescado se pueden conservar en heladera hasta 2 días, almacenados en envase hermético. Se recomienda calentar en horno o sartén para mantener mejor la textura antes de servir.