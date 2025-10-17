Tendencias

Receta de escalopes de pescado, rápida y fácil

Opción práctica para resolver almuerzos o cenas, inspirada en la tradición europea y adaptada a la cocina argentina

Por Celeste Sawczuk

Los escalopes de pescado, una
Los escalopes de pescado, una opción versátil y nutritiva para incorporar más pescado a la dieta familiar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los escalopes de pescado representan una de esas preparaciones sencillas que resuelven comidas cotidianas de forma ágil y con mucho sabor. Esta receta es ideal para el día a día, ya que permite servir un plato sabroso y nutritivo en menos de media hora, aprovechando filetes frescos y pocos ingredientes. Perfecta para integrar más pescado a la dieta familiar, resulta especialmente útil cuando se dispone de poco tiempo y se buscan opciones ligeras.

La costumbre de preparar escalopes de pescado tiene raíces en la cocina europea y se adaptó en la gastronomía argentina con distintos pescados, tanto de río como de mar. Tradicionalmente, se sirven durante los días de vigilia o como alternativa a las clásicas milanesas. Su versatilidad permite acompañarlos con ensaladas, puré de papas o arroz, siendo un plato que se disfruta en cualquier estación y que admite múltiples variantes de rebozado.

Receta de escalopes de pescado

Para realizar esta receta, se emplean filetes de pescado que se rebozan en harina, huevo y pan rallado, para luego freírlos hasta lograr una textura dorada y crujiente. El proceso es rápido y fácil, y el resultado es un plato con gran aceptación tanto entre adultos como entre niños. Se pueden utilizar diferentes tipos de pescado según la región y las preferencias personales, ajustando condimentos y acompañamientos a gusto.

El secreto está en manipular los filetes con cuidado y evitar una cocción excesiva, de modo que se conserven jugosos. El rebozado admite la incorporación de hierbas o especias para personalizar el sabor, y la fritura puede realizarse en sartén convencional o incluso en horno para una versión más saludable.

Tiempo de preparación

El tiempo total para preparar escalopes de pescado suele ser de aproximadamente 30 minutos, desglosados del siguiente modo:

  • Preparación de los ingredientes y armado del rebozado: 15 minutos.
  • Cocción de los filetes: 10 a 15 minutos, según tamaño y grosor.
Receta rápida y fácil de
Receta rápida y fácil de escalopes de pescado para una comida sabrosa en menos de 30 minutos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 600 gramos de filetes de pescado (merluza, lenguado, abadejo o similar)
  • 2 huevos
  • 1 taza de pan rallado
  • 1/2 taza de harina común
  • 1 cucharadita de sal
  • 1/2 cucharadita de pimienta
  • 1 diente de ajo (opcional)
  • 1 cucharada de perejil fresco picado (opcional)
  • Aceite vegetal para cocinar (girasol, maíz, mezcla)

Cómo hacer escalopes de pescado, paso a paso

  1. Secar los filetes de pescado con papel absorbente. Cortar en porciones si fuese necesario.
  2. Condimentar con sal y pimienta.
  3. Distribuir la harina en un plato, los huevos (batidos con ajo y perejil, si se desea) en otro, y el pan rallado en un tercer plato.
  4. Rebozar cada filete primero en harina, luego en huevo batido y por último en pan rallado, presionando para que se adhiera bien.
  5. Calentar suficiente aceite en una sartén grande. Cuando esté caliente (debe chisporrotear al contacto con el pan rallado), incorporar los filetes y cocinar de 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén bien dorados y cocidos en el interior.
  6. Retirar y escurrir sobre papel absorbente.
  7. Servir de inmediato, junto con la guarnición preferida.
La receta de escalopes de
La receta de escalopes de pescado rinde cuatro porciones y se adapta a diferentes tipos de pescado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, calculando unos 150 gramos de pescado por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por cada porción de escalopes de pescado (150 g aproximadamente), se estima:

  • Calorías: 280
  • Grasas: 10 g
  • Grasas saturadas: 2 g
  • Carbohidratos: 18 g
  • Azúcares: 1 g
  • Proteínas: 28 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Una vez cocidos, los escalopes de pescado se pueden conservar en heladera hasta 2 días, almacenados en envase hermético. Se recomienda calentar en horno o sartén para mantener mejor la textura antes de servir.

