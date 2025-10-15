Tendencias

El secreto para la longevidad de Manuel Álvarez Escudero, el ajedrecista que compite a los 104 años

El madrileño celebró un nuevo aniversario en plena competencia oficial, rodeado de rivales de todas las edades. Su disciplina, la pasión por el ajedrez y una rutina cotidiana marcada por el ejercicio mental lo mantienen activo y lúcido

Cecilia Castro

El centenario ajedrecista madrileño participó en un torneo rápido junto a jugadores de diversas edades REUTERS/Violeta Santos Moura

A sus 104 años, Manuel Álvarez Escudero sorprende al mundo del ajedrez por su longevidad y su vigencia en torneos federados. El 12 de octubre, este vecino de Madrid festejó su cumpleaños en plena competencia.

A pesar de las limitaciones físicas propias de la edad, mantiene la lucidez y la pasión por el tablero. “No fumes ni bebas; del resto, haz todo lo que puedas”, es su consejo recurrente.

“Manolín” nació en 1921 y aprendió a jugar de la mano de su hermano mayor. Lleva más de 82 años compitiendo oficialmente y no conoce el retiro. Cada año participa en eventos como el Open Internacional de Moratalaz y se mantiene como miembro activo del Club de Ajedrez de Valdebernardo, donde recibió un reciente homenaje del Ayuntamiento de Madrid. La celebración por sus 104 años incluyó un torneo especial en su honor, donde se midió con jugadores de todas las edades.

Su vida gira en torno al ajedrez. A pesar de la pérdida auditiva y la necesidad de un andador, el veterano madrileño asiste cada semana a su club y encuentra en el juego un espacio de socialización y desafío mental. La puntuación ELO de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) refleja su vigencia: en su adolescencia sumó más de 2.000 puntos y hoy se mantiene cerca de 1.740, contra rivales que en muchos casos podrían ser sus nietos o bisnietos.

A sus 104 años, Álvarez Escudero sigue compitiendo oficialmente y suma nuevas generaciones a su alrededor REUTERS/Violeta Santos Moura

Durante el último torneo, Manuel Álvarez Escudero logró imponerse sobre adversarios considerablemente más jóvenes, como un jugador de 38 años que ocupaba una posición más alta en el ranking.

El ajedrez ayuda a pensar y a mí pensar me gustó siempre porque de joven las matemáticas me encantaban”, ha explicado en diferentes entrevistas, donde también recuerda que la clave nunca ha sido ganar, sino disfrutar y hacer amigos. La convivencia generacional que propicia el ajedrez se puso en evidencia cuando enfrentó en un torneo a un niño de 9 años: 95 años de diferencia frente al tablero y una misma pasión.

El homenaje que recibió en el Centro Deportivo Municipal Faustina Valladolid, en Vicálvaro, reunió a ajedrecistas de todos los niveles. El club de Valdebernardo, impulsor del evento, suma más de 130 socios y siete equipos, pero pocos casos como el de Manolín inspiran a deportistas tan jóvenes o veteranos, según el reporte del portal del Ayuntamiento de Madrid. El concejal Ángel Ramos entregó un obsequio al cumplimentado, quien tomó la palabra para agradecer el reconocimiento y reiteró su receta para la longevidad. “El objetivo principal siempre ha sido divertirse y hacer amigos”.

El Club de Ajedrez de Valdebernardo organizó una jornada especial para reconocer a su miembro más longevo REUTERS/Violeta Santos Moura

Su día a día incluye rutinas que favorecen la estimulación mental. Por las mañanas, se reúne con amigos para jugar a la pocha, mientras que las tardes reservan tiempo para seguir el concurso Pasapalabra en televisión. Rodeado de hijos, nietos y bisnietos, Álvarez Escudero sigue apostando por la vida activa y el ejercicio intelectual.

Beneficios del ajedrez

El ajedrez es señalado por especialistas como un entrenamiento integral para el cerebro, no solo para adultos, sino especialmente en la infancia. Según la Mayo Clinic, este juego potencia habilidades ligadas a las matemáticas, la lectura, la atención sostenida y la creatividad. Los expertos coinciden en que jugar ajedrez favorece el desarrollo cognitivo en múltiples áreas.

En tanto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha postulado que el ajedrez “es uno de los juegos más antiguos, tiene un carácter intelectual y cultural, y combina elementos del deporte, el razonamiento científico y el arte. Cualquier persona, en cualquier lugar, puede jugar ya que trasciende las barreras del idioma, la edad, el género, la capacidad física o la situación social”.

A lo largo de ocho décadas, Manuel Álvarez Escudero ha defendido su lugar en competencias oficiales REUTERS/Violeta Santos Moura

El potencial del ajedrez como motor de desarrollo cognitivo y emocional se refleja tanto en trayectorias como la de Manuel Álvarez Escudero como en la evidencia científica que valida sus aportes para la salud mental a todas las edades.

