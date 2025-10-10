Oasis urbano: el nuevo desarrollo residencial en Chacarita que apuesta por el bienestar y los espacios verdes

El desarrollo a cargo de Mirabilia y Aleste Desarrollos apuesta por la calidad y el diseño (Mirabilia)

Chacarita, uno de los barrios con más historia y carácter de la Ciudad de Buenos Aires, suma un nuevo complejo residencial a su entramado urbano. Con calles empedradas, árboles centenarios y arquitectura distintiva, esta zona atravesó cambios en el último tiempo, preservando su singularidad. El crecimiento de un nuevo polo gastronómico -con vermuterías, café de especialidad y tiendas boutique- le otorgó un aire renovado y vanguardista.

En este contexto, el desarrollo Mirabilia Hype se ubica sobre la Avenida Elcano 3850 (entre las calles Charlone, V. Loreto y Roseti) a pocos metros de arterias principales. Su propuesta apunta a quienes buscan combinar la tranquilidad del entorno residencial con la cercanía a los polos más activos de la Capital Federal.

Los espacios verdes en el centro de la propuesta

El emprendimiento cuenta con media hectárea dentro de la manzana destinada a su pulmón central. El parque, diseñado junto al estudio Bulla, abarca más de 4.000 m² de uso común y constituye el corazón de los 55.000 m² cubiertos que integran el proyecto.

La intención de generar un oasis urbano en plena Ciudad de Buenos Aires atraviesa toda la obra y se orienta a crear un entorno que favorezca tanto el esparcimiento al aire libre como la vida en comunidad.

El parque central de Mirabilia Hype ofrece más de 4.000 m² de espacios verdes, con el sello de Bulla (Mirabilia)

Unidades funcionales para distintos estilos de vida

El edificio ofrece una amplia variedad de tipologías residenciales. Entre las opciones se incluyen unidades de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, con superficies que van desde 55 hasta 285 m², según informó la desarrolladora a cargo del proyecto.

Para quienes buscan amplitud, las viviendas tipo dúplex disponen de superficies que parten desde los 185 m² y alcanzan los 494 m². Estas alternativas permiten adaptarse a diversas necesidades y etapas familiares, priorizando la flexibilidad en los espacios interiores.

Las unidades residenciales cuentan con opciones de 1 a 4 dormitorios y superficies amplias (Mirabilia)

Amenities destacados para aprovechar

La propuesta de servicios amplía la experiencia residencial al incorporar espacios comunes de uso exclusivo para propietarios y sus invitados. Entre ellos se destacan:

Parque central de 4.000 m² para actividades recreativas al aire libre.

Cuatro piscinas climatizadas : dos exteriores y dos interiores, tanto para adultos como para niños.

Gimnasio equipado con tecnología avanzada y sala wellness para meditación, yoga o pilates.

Polideportivo cubierto adaptable a distintas disciplinas y actividades grupales.

Espacios sociales pensados para encuentros con amigos y reuniones familiares.

Café-restó y área de coworking disponibles como espacios alternativos para el trabajo y el relax.

Estacionamiento privado y sistema de seguridad las 24 horas.

“Mirabilia Hype nace como una propuesta integral pensada para acompañar la nueva forma en que queremos vivir: con más bienestar, flexibilidad y contacto con lo natural”, expresaron desde el equipo a cargo del proyecto.

Diseño y desarrollo a cargo de Mirabilia

El edificio cuenta con el diseño, desarrollo y dirección de Mirabilia Desarrollos + Arquitectura, junto con Aleste Desarrollos. La arquitectura y los espacios comunes buscan dar respuesta a tendencias actuales: convivencia urbana, conexión con la naturaleza y servicios adaptados a rutinas exigentes.

Desde la desarrolladora, destacaron el enfoque singular orientado a conjugar naturaleza y ciudad: “Pensamos cada espacio para facilitar la vida cotidiana y ofrecer un entorno seguro, versátil y con identidad propia”, precisaron.

Zona en auge y conectividad clave

El entorno, cercano a Belgrano R, aporta a este emprendimiento una ubicación estratégica, con acceso rápido a los puntos neurálgicos porteños y la posibilidad de disfrutar del pulso propio del barrio. El auge de Chacarita y la revalorización de su identidad tradicional convierten la zona en una apuesta en crecimiento.

Mirabilia Hype se posiciona, así, como una alternativa para quienes buscan calidad residencial y servicios de alta gama, en el marco de una ciudad dinámica y en permanente evolución.

