El análisis sobre “la batalla entre compañeros de equipo” en la F1 y el caso Colapinto: “Sufrió en el arranque”

El portal especializado que aseguró que Colapinto sufrió en el arranque de la temporada (Prensa Alpine)

Franco Colapinto tuvo un correcto comienzo de temporada con Alpine. El argentino logró sumar su primer punto con el equipo francés y ciertos factores, como el ingreso poco oportuno de autos de seguridad, lo privaron de sumar más unidades. Del otro lado del box, Pierre Gasly logró maximizar el rendimiento del monoplaza A526 y consiguió terminar en el top 10 en las tres carreras iniciales, lo que supuso una cosecha de 14 puntos.

El medio especializado Motorsport aprovechó el mes de abril sin actividad y realizó un informe sobre “qué dicen los datos sobre las batallas entre compañeros de equipo en la F1 2026”. El análisis, elaborado por Kevin Hermann, hizo hincapié en el rendimiento de todos los pilotos y cómo se compara con su dupla. En el caso de Alpine, puntualizó en que “Franco Colapinto sufrió en el arranque”.

Al igual que otro portal especializado, que realizó un llamativo pronóstico en el que dejó al argentino afuera de la grilla de cara al 2027, el aspecto que le juega en contra al joven de 22 años se centra en su desempeño en la clasificación. “Aunque Franco Colapinto tuvo una sólida carrera en China y debería haberse llevado más que un punto, aún tiene aspectos en los que mejorar”, inició Motorsport, que dejó entrever que el choque del Haas de Esteban Ocon en Shanghái lo perjudicó de forma notable.

“Al argentino le falta actualmente ritmo, y está a 0.71s de Pierre Gasly en clasificación y a 0.79s por vuelta en ritmo de carrera. Esto representa un aumento significativo en comparación con 2025, cuando Colapinto estaba 0.37s por detrás en clasificación y solo 0.14s por vuelta en carrera”, remarcó el periodista Kevin Hermann. Vale destacar que el ritmo de carrera, generalmente, siempre fue uno de los puntos fuertes del pilarense.

Pierre Gasly logró superar a Franco Colapinto en clasificación y en las tres carreras de la presente temporada (REUTERS/Issei Kato)

El informe de Motorsport menciona que el debut del argentino en los tres circuitos que abrieron la temporada podría suponer un desafío extra respecto a su compañero. “Una posible explicación es que Colapinto no había corrido previamente en ninguno de los tres primeros circuitos en Fórmula 1. No obstante, se requiere una mejora, especialmente porque Alpine actualmente parece tener el coche más fuerte de la zona media”, completó el medio citado.

Colapinto abrió la temporada con un 14° puesto en el Gran Premio de Australia, aunque su actuación se vio empañada por un error del equipo que derivó en una fuerte penalización que lo dejó fuera de la pelea por los puntos. El argentino sumó su primer punto desde que compite en Alpine al finalizar décimo en China. No obstante, sufrió un golpe por parte de Esteban Ocon que le hizo perder bastante tiempo. Su suerte en Japón fue similar: la aparición de un auto de seguridad fue perjudicial para su estrategia y cruzó la bandera a cuadros en el 16° lugar.

Colapinto sumó su primer punto con Alpine en la temporada 2026 (Prensa Alpine)

Durante el parate de la temporada, Colapinto participó de un filming day con Alpine en el circuito de Silverstone en los últimos días. Bajo la lluvia, el argentino completó los 200 kilómetros permitidos con el monoplaza A526. A todo esto se sumó un intenso trabajo en el simulador, al punto de que el joven de 22 años subió múltiples imágenes en sus redes sobre su trabajo hasta la noche en la fábrica de Enstone.

Después de la jornada en Silverstone, Colapinto tiene previsto viajar en los próximos días a Buenos Aires para participar el 26 de abril en una exhibición. El show, que se realizará en las calles de la capital argentina, acercará la experiencia de la F1 a la afición local.

En el evento se espera -como mínimo- medio millón de personas en Palermo. El dato de la cantidad de público surge porque desde la organización se espera mucha más gente y por eso debieron extender en 400 metros el circuito que pasará por las avenidas Del Libertador y Sarmiento. Las entradas agotadas en menos de una hora en la venta general fueron un indicio del furor por el piloto argentino de 22 años.

La presentación durará seis horas y la Fan Zone se abrirá el domingo a las 8.45 y se cerrará a las 16.15. Dentro de las salidas de Colapinto con el Lotus E20 decorado como un Alpine, habrá cuatro o más situaciones para que Franco pueda interactuar con la gente.