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Oriana Sabatini contó de qué se trata su primera novela: un relato fantástico con guiños a su propia vida

La flamante autora reveló además la portada y el título del libro que publicará el 1° de mayo. La sinopsis que escribió Carla Quevedo y el proceso detrás de su ópera prima

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Oriana Sabatini compartió la tapa de su primera novela: de qué se trata
Oriana Sabatini reveló el título de su primera novela (Instagram)

El 6 de abril, Oriana Sabatini sorprendió a sus seguidores con un anuncio especial: terminó de escribir su primera novela, que lleva por título Podría quedarme acá y estará disponible a partir del 1° de mayo. La artista compartió el detrás de escena de este proceso creativo, mostrando en detalle las imágenes y emociones que la acompañaron durante los dos años de trabajo, y develó el misterio del título, la portada y la trama de su ópera prima literaria.

Podría quedarme acá. La primera foto es la tapa de la novela que arranqué a escribir hace dos años y que van a poder comprar a partir del 1° de mayo. El diseño fueron horas de estar atornilladas a la silla una noche. No, la portada no es un dibujo. Es una foto que hizo @lolilaboureau y mi amiga de toda la vida @eugeterracini como modelo en un lugar que otro día les cuento", explicó Oriana en su publicación.

La autora posó junto a la persona que la inspiró a escribir: “La segunda foto somos yo y la loca más linda del mundo que me hizo creer que era posible escribir una novela en primer lugar. Ese día terminamos la clínica de obra y entregué el último manuscrito a la editorial. Lloré mucho porque sabía que iba a extrañar a los personajes”. La tercera la define como “mi TOC” y refiere a los dibujos con el vestuario de sus personajes.

Primer plano de la portada de un libro titulado 'podría quedarme acá' de Oriana Sabatini, sobre una tela clara; muestra un rostro cubierto por plástico
"Podría quedarme acá", es el título que eligió Sabatini para su primera novela
Pantalla de videollamada con una mujer de gafas haciendo un gesto divertido en el recuadro principal, con estantería y libros detrás
Oriana, en una videollamada, comparte su entusiasmo con la mujer que la impulsó a escribir su libro
Primer plano de cuaderno con bocetos a mano de ropa: chaqueta jean, buzo gris, jean marrón, remera blanca y Converse negras, con notas en español
La flamante escritora maquetó la ropa de cada uno de sus personajes

El proceso de escritura estuvo cargado de emociones: “La cuarta estoy llorando por algo, ahora no me acuerdo qué, pero normal. Todo el proceso de escritura me tuvo pasando constantemente de la risa a la emoción”. Sobre el cierre, compartió: “La sexta es del día que me despedí de esta historia. Les decía que lloré mucho. Mucho mucho”. Y sumó: “La séptima es la contratapa y una sinopsis escrita por Carla Quevedo”. La última imagen es

En la sinopsis, escrita por la actriz, se lee: “Ariana es joven, lindísima y está donde tiene que estar. Desde chica aprendió que el talento es un proyecto y la belleza, una obligación. Cuando una vida privilegiada se disciplina para que no haya ni una sola nota fuera de registro, el éxito, obediente, llega. O, mejor dicho, está por llegar. Solo falta que firme el contrato que le ofrece la discográfica más importante de Estados Unidos. Pero, en vez de hacerlo, bloquea a todos sus contactos y escapa a Buenos Aires, su ciudad natal. Perturbada por el control obsesivo de su propio cuerpo —por ser la que imaginaron y por un dolor que insiste, está dispuesta a probar todo con tal de evadirse. Fiestas, pastillas, sexo casual, incluso un ‘trabajo de verdad’. En una funeraria. Cambia los flashes por la constancia de tubos fluorescentes, las alfombras rojas por mesas donde aprende a limpiar, preparar, maquillar y vestir cadáveres. Restaurar lo que fue deshecho en esa violencia para una última puesta en escena. Entonces, ocurre lo imposible: Teo, su primer amor, muerto trece años atrás, vuelve".

En el segundo párrafo, Quevedo le dedica unas palabras a la autora: “Visceral, ácida y erótica, Oriana Sabatini trenza lo fantástico con una autopsia mordaz y contemporánea sobre el cuerpo como capital, la identidad como proyecto y el deseo como forma extrema de resistencia. Una novela tan adictiva sobre el control, el hambre —de alimento, de aplausos, de afecto— sobre la violencia silenciosa de la perfección y el peligro de volver a donde una fue feliz”.

Oriana cerró su anuncio con una invitación a la preventa y una mención especial a la música que la acompañó durante la escritura: “Link en mi bio para la preventa (si la haces hay regalito exclusivo). Pd: la canción que suena fue mi gran aliada para escribir y cada vez que la escucho pienso en una de mis escenas favoritas de la novela”.

Primer plano de una mujer de cabello oscuro y gafas negras, haciendo un puchero, dentro de una captura de pantalla de un chat de WhatsApp con mensajes
Oriana a pura emoción durante el proceso de escritura
Oriana Sabatini, con cabello oscuro y camiseta negra, sonríe a cámara haciendo un gesto de 'rock and roll' con su mano, sentada frente a un laptop con pantalla brillante y un piano negro al fondo
La novela la terminó de editar cuando estaba embarazada de Gia
Contraportada de un libro con texto sobre identidad, una mano enguantada azul sostiene un bisturí, junto a instrumentos quirúrgicos y la mitad de un durazno
La sinopsis, ubicada en la contratapa, fue escrita por Carla Quevedo
Un rollo de papel higiénico amarillo parcialmente cubriendo el teclado de un portátil, cuya pantalla muestra un documento con el texto "(Fin.)"
Al terminar de escribir la novela, Oriana no pudo con la emoción y su gran aliado fue el rollo de cocina (Instagram)

Las reacciones ante el anuncio no tardaron en llegar y reflejaron el entusiasmo y el orgullo de su círculo más cercano. Paulo Dybala, su marido, fue contundente: “Lo recomiendo”. Su hermana Tiziana Sabatini celebró cada aspecto del proyecto: “Amo trabajar con vos, amo esta tapa, amo todo” y sumó, demostrando ansiedad por la lectura, “Lo quiero leer ayer”. Por su parte, Carla Quevedo, amiga de Oriana y autora de la sinopsis de la novela, expresó un mensaje cargado de emoción: “Te amo para siempre Orita. No veo la hora de que el mundo lea la novela espectacular que escribiste y que yo ya leí pri. Vale cada lágrima”. Estas muestras de apoyo público no solo acompañaron el lanzamiento, sino que potenciaron la expectativa en torno al debut literario de Sabatini.

Así, la artista reveló una faceta inédita marcada por la autoexigencia, la emoción y la pasión por contar una historia propia, en un camino que transitó entre lágrimas, risas y la satisfacción del objetivo cumplido.

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