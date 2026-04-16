Estados Unidos

Donald Trump aseguró que el alto el fuego entre Israel y el Líbano incluye a Hezbollah y dijo que un acuerdo con Irán “está cerca”

También afirmó que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente del Líbano, Joseph Khalil Aoun, podrían reunirse en Washington en las próximas semanas

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Donald Trump. REUTERS/Jessica Koscielniak
Donald Trump. REUTERS/Jessica Koscielniak

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el alto el fuego en Líbano incluye a Hezbollah. También indicó que el primer ministro de Israel y el presidente de Líbano podrían reunirse en Washington en las próximas dos semanas.

Por otro lado, consultado por el avance de las negociaciones con Irán, dijo que Teherán ha accedido a entregar sus reservas de uranio enriquecido a Estados Unidos. El mandatario afirmó que las negociaciones entre ambos países están avanzando y que las partes se encuentran “cerca” de alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a seis semanas de conflicto.

Trump explicó que Irán “ha aceptado devolvernos el ‘polvo’ nuclear”, en referencia al material que, según el gobierno estadounidense, podría servir para la fabricación de armas nucleares. El presidente remarcó: “Irán no puede tener un arma nuclear porque todo el país estaría en peligro”.

Durante su comparecencia, Trump destacó los avances logrados en las conversaciones: “Estamos progresando en la negociación con Irán”, aseguró ante los medios. Agregó que los nuevos líderes iraníes se muestran “muy razonables” y que ahora están dispuestos a aceptar condiciones que antes rechazaban. “Irán quiere llegar a un acuerdo”, afirmó.

El presidente subrayó que el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos ha impedido a Irán realizar negocios internacionales, lo que habría facilitado un cambio de postura en Teherán. Alertó, no obstante, que si no se concreta el acuerdo, podría reanudarse el conflicto en territorio iraní.

Trump también aseguró que la relación bilateral ha mejorado en las últimas semanas y atribuyó este acercamiento a la presión militar ejercida: “Tenemos una muy buena relación con Irán gracias a cuatro semanas de bombardeos”. El presidente concluyó que ambas partes están “muy cerca” de formalizar un acuerdo que incluiría la entrega del uranio enriquecido por parte de Irán y la renuncia al desarrollo de armamento nuclear.

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